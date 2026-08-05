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DNA: इंटरनेट पर एंटी इंडिया नैरेटिव का कारोबार! धड़ल्ले से कैसे बिकती है नफरत? क्या है भारतीयों को बांटने का पूरा खेल

Anti India Propoganda On Social Media: भारत कितना ही अच्छा देश क्यों न हो, लेकिन कुछ लोग इसे मनहूस बताने से जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं. ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी अधिकतर रोजी-रोटी इसी तरह चलती है. लंदन से दिल्ली तक कुंठा क्लब फिर भारत विरोधी अभियान में जुटा हुआ है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 05, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:38 PM IST
DNA: इंटरनेट पर एंटी इंडिया नैरेटिव का कारोबार! धड़ल्ले से कैसे बिकती है नफरत? क्या है भारतीयों को बांटने का पूरा खेल

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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