/DNA: इंटरनेट पर एंटी इंडिया नैरेटिव का कारोबार! धड़ल्ले से कैसे बिकती है नफरत? क्या है भारतीयों को बांटने का पूरा खेल

Anti India Narrative: भारत विरोधी पूर्वाग्रही और सलेक्टिव सोच वालों का कुंठा क्लब ऐसा ही है. ये दुनिया में कहीं भी रहे छोटी-छोटी घटनाओं की मनमानी व्याख्या कर भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ते हैं. लंदन से दिल्ली तक कुंठा क्लब फिर भारत विरोधी अभियान में जुटा हुआ है. एक जो भारत से पैसे कमाकर लंदन गये. भारत में कमाए पैसों से ही लंदन में ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं. उन्हें भारत डरावनी जगह लग रहा है. दूसरी वो हैं जो चंद महीने पहले तक देश की एक जानी-मानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थीं.
एक सामान्य भारतीय को जितनी सैलरी नहीं मिलती उससे ज्यादा इन्हें आज भी पेंशन मिलती है. इन्होंने पूरी जिंदगी आपके हमारे टैक्स के पैसों से सरकारी नौकर के तौर पर सभी सुख-सुविधाओं का उपयोग किया.आज भी कर रही हैं. लेकिन वैचारिक प्रपंच ऐसा कि आज इन्हें भारत मनहूस देश लगने लगा है.
प्रसिद्धि या नाम कमाने की इच्छा रखने वाला आदमी. ये लोग यही हैं. इन्हें किसी भी तरह चर्चा में रहना है. अब अच्छा सोचने और अच्छा काम करने जैसे मेहनत का रास्ता ये चुन नहीं सकते. इसलिए शोहरत की चाह में इन लोगों ने शॉर्टकट चुना है. ये आसान रास्ता है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा. इसलिए ये लोग कहीं भी रहें इनके दिल दिमाग में 24 घंटे भारत विरोधी भावनाएं उबलती रहती हैं.
भारत में कमाए पैसे से लंदन में बैठकर भारत को ही डरावनी जगह बताने वाले कुंठित रिफत जावेद को बताना चाहेंगे कि भारत में प्रति एक लाख आबादी पर अपराध से जुड़े 419 केस दर्ज होते हैं, जबकी ब्रिटेन में ये आंकड़ा 7 हजार 200 है. यानी ब्रिटेन में भारत से 17 गुना ज्यादा अपराध रिकॉर्ड हुआ. भारत में हर एक लाख की आबादी पर हेट क्राइम की 0.09 घटनाएं दर्ज की गई, यानी एक लाख की आबादी पर हेट क्राइम की एक घटना भी नहीं हुई. वहीं ब्रिटेन में ये आंकड़ा 205 का है. यानी भारत से 2,200 गुना ज्यादा. भारत में एक लाख की आबादी पर साइबर क्राइम की 7 घटना दर्ज की गईं. जबकी ब्रिटेन में ये आंकड़ा 300 से ज्यादा का है.
ब्रिटेन में हर 10 हजार की आबादी पर 106 यहूदी और 12 मुस्लिम धार्मिक आधार पर नफरत के शिकार हुए, जबकी 10 हजार की आबादी पर 41 अश्वेत और 24 एशियाई नस्लीय नफरत के शिकार हुए. ब्रिटेन में जहां अपराध के कारण जीवन असुरक्षित है, हेट क्राइम के कारण धार्मिक आजादी पर खतरा है. साइबर क्राइम के कारण धन भी सुरक्षित नहीं है. ऐसी जगह में बैठकर रिफत जावेद क्या कह रहे हैं. भारत डरावनी जगह है. और उनकी बात को निवेदिता मेनन जैसे लोग आगे बढ़ा रहे हैं. मतलब इन्होंने तर्क को तिलंजली दे दी है और बुद्धि का पिंडदान कर दिया है. और निर्लज्जता से भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ने में जुटे हुए हैं. आपको ऐसे लोगों की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं हैं. क्योंकि इनकी कोई बड़ी हैसियत नहीं हैं. इन्हें बस कुंठा क्लब के चुनिंदा लोग ही जानते हैं. यही लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं. एक दूसरे के भारत विरोधी नैरेटिव का समर्थन करते हैं. क्योंकि इसके जरिए भी ये धन कमाते हैं.
सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि वो विभाजनकारी कंटेट को ज्यादा प्रमोट करता है. ऐसे कंटेट को ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है. यानी ऐसा कंटेट पोस्ट करनेवालों को ज्यादा पैसा मिलता है. भारत विरोधी कंटेट को कई देश बूस्ट करते हैं. इन देशों को ट्रोल्स ऐसे कंटेट को पोस्ट कर उसकी रीच बढ़ाते हैं. भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में डूबी पोस्ट करनेवालों को विदेशी मीडिया और विदेशी NGO भी प्रमुखता से प्रसारित करते हैं. रिफत और निवेदिता मेनन जैसे लोगों को भारत विरोधी विदेशी मीडिया और इंटरनेशनल ग्रुप प्रमोट करते हैं. इससे इनका दो तरफा फायदा होता है. पहला ये कि सोशल मीडिया से इनकी कमाई बढ़ती है. दूसरा ये भारत विरोधी एजेंसियों की नजर आते हैं. ये एजेंसियां भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इन्हें मोटा पैसा देती हैं. इसी पैसे से लंदन से लेकर दिल्ली तक ये लोग लग्जरी का साजो सामान जुटाते हैं. फिर अपने फाइव स्टार घर में बैठकर कहते हैं कि भारत डरावनी जगह है. भारत मनहूस देश है.
भारत विरोधी सोच, विदेशी मीडिया और विदेशी पैसों पर आश्रित इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं की ये भारत की छवि को धूमिल कर पाएं. भारत को नुकसान पहुंचा पाएं. कुंठा क्लब के इनके जैसे दो-पांच लोगों की वजह से भारत की छवि पर बट्टा लगे ऐसा नहीं हो सकता है. भारत 140 करोड़ मेहनती और मेधावी लोगों का देश है. ऐसा देश है जो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है. अमेरिका में रहनेवाले भारतीय परिवारों की औसत आय सबसे ज्यादा है. 25 प्रतिशत अमेरिकी स्टार्टअप के संस्थापक भारतीय मूल के हैं. ब्रिटेन की GDP में 6 प्रतिशत योगदान भारतीय लोगों का है. जबकी आबादी में हिस्सेदारी महज ढ़ाई प्रतिशत है. सिंगापुर में भारतीय मूल के लोग उच्चतम प्रति व्यक्ति आय समूह में शामिल हैं. फाइनेंस, तकनीक, शिक्षा में भारतीय नेतृत्व वाली भूमिका में हैं. UAE के निर्माण, स्वास्थ्य, फाइनेंस और रिटेल बिजनेस में भारतीय मूल के लोगों का बड़ी भूमिका है.
Fortune 500 यानी अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों से 11 के प्रमुख भारतीय हैं. ये भारतीयों की श्रमशिलता और मेधा का प्रमाण हैं. यही मेधावी भारतीय देश के ब्रांड एंबेसडर हैं. इसलिए हम फिर कह रहे हैं कुंठा क्लब के दो चार प्रोपेगेंडाधारी हमारे देश की छवि को बट्टा नहीं लगा सकते हैं. हां इस कोशिश से वो कुछ लोगों को ध्यान खिंचने की कोशिश करते हैं ताकी पैसा बना सकें. इनकी बातों पर ध्यान नहीं दें. अगर ऐसे लोग कहीं आपको दिखे, सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट या इनका बयान दिखे तो समझिए की ये पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं. बस आप ऐसा करें कि इनपर ध्यान नहीं दें. आप ध्यान देना बंद करेंगे तो कुछ दिन बाद ये खुद ही खामोश हो जाएंगे.