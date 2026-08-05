/DNA: इंटरनेट पर एंटी इंडिया नैरेटिव का कारोबार! धड़ल्ले से कैसे बिकती है नफरत? क्या है भारतीयों को बांटने का पूरा खेल

ब्रिटेन में हर 10 हजार की आबादी पर 106 यहूदी और 12 मुस्लिम धार्मिक आधार पर नफरत के शिकार हुए, जबकी 10 हजार की आबादी पर 41 अश्वेत और 24 एशियाई नस्लीय नफरत के शिकार हुए. ब्रिटेन में जहां अपराध के कारण जीवन असुरक्षित है, हेट क्राइम के कारण धार्मिक आजादी पर खतरा है. साइबर क्राइम के कारण धन भी सुरक्षित नहीं है. ऐसी जगह में बैठकर रिफत जावेद क्या कह रहे हैं. भारत डरावनी जगह है. और उनकी बात को निवेदिता मेनन जैसे लोग आगे बढ़ा रहे हैं. मतलब इन्होंने तर्क को तिलंजली दे दी है और बुद्धि का पिंडदान कर दिया है. और निर्लज्जता से भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ने में जुटे हुए हैं. आपको ऐसे लोगों की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं हैं. क्योंकि इनकी कोई बड़ी हैसियत नहीं हैं. इन्हें बस कुंठा क्लब के चुनिंदा लोग ही जानते हैं. यही लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं. एक दूसरे के भारत विरोधी नैरेटिव का समर्थन करते हैं. क्योंकि इसके जरिए भी ये धन कमाते हैं.