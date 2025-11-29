युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में महाशक्तियों की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बताया

Air Marshal Ashutosh Dixit: बदलते समय में युद्ध लड़ने का तरीका बदला है. आधुनिक युद्ध की तैयारियां नए अंदाज में होती हैं. ऐसी तमाम गूढ़ बातें समझाते हुए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारत की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. एयर मार्शल दीक्षित ने कहा, 'साइबर, स्पेस, और इलेक्ट्रॉनिक वॉर फील्ड में असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र है जहां सीमाओं की बंदिश नहीं होती है. इस तीनों सेक्टर में किसी भी तरह की इंगेजमेंट के कोई पहले से तय नियम नहीं हैं, वहां केवल आपकी सरलता और जूझने की काबिलियत ही काम आएगी.

भारत की मजबूत तैयारी

एयर मार्शल ने आगे कहा, 'निश्चित रूप से हमने इन तमाम बातों को महसूस किया है. भारत में करीब चार-पांच साल पहले, एक साइबर एजेंसी, एक डिफेंस स्पेस एजेंसी की स्थापना की थी. अब इन क्षमताओं का और विस्तार करने का समय आ गया है. अब एक और बात यह है कि ये चीजें केवल एक विभाग में नहीं हो सकतीं. इसलिए, यह समग्र-राष्ट्र दृष्टिकोण अपनाना होगा. और सरकार ने भी इस पर विचार किया है. और यह भी हो रहा है. इसलिए हमें अगले 5-6 सालों में इसे हासिल कर लेना चाहिए. हमें ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए.'

#WATCH | Delhi: On readiness to combat modern warfare dynamics, Air Marshal Ashutosh Dixit, Chief of Integrated Defence Staff, says, "The possibilities in the domain of cyber and space, and also electronic warfare, are limitless, actually, because this is the domain where borders… pic.twitter.com/xemRVNTxkL — ANI (@ANI) November 28, 2025

एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित ने कहा है कि हाल ही में हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो संयुक्त सैन्य कार्रवाई हुई, वह बस आने वाले समय में भारत की थियेटर कमांड्स कैसे काम करेंगी, उसकी सिर्फ एक झलक थी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि थियेटराइजेशन आने वाले वर्षों में देश की सबसे बड़ी रक्षा सुधार प्रक्रिया साबित होगा.

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने ये भी कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख एक टीम की तरह काम कर रहे थे. उन्होंने कहा- यही भविष्य है. आगे एक थियेटर ऑपरेशंस रूम होगा जहां सभी सूचनाएं आएंगी और थिएटर कमांडर तुरंत फैसला ले पाएंगे.