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Hindi Newsदेश93 दिन, ड्रोन-कैमरा से नजर… पहलगाम अटैक का सेना ने ‘ऑपरेशन महादेव’ करके कैसे लिया था आतंकियों से बदला?

93 दिन, ड्रोन-कैमरा से नजर… पहलगाम अटैक का सेना ने ‘ऑपरेशन महादेव’ करके कैसे लिया था आतंकियों से बदला?

Pahalgam Tourist Attack First Anniversary: पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को कल एक साल पूरा हो जाएगा. इस हमले में आतंकियों ने 26 हिंदू पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या की थी. इस हमले के बाद भारत के जवानों ने  93 दिनों तक आतंकियों को दिन-रात खोजा और फिर उन्हें ऊंचे पहाड़ी इलाके में जाकर उन्हें कब्र में पहुंचा दिया. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 21, 2026, 05:26 AM IST
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AI निर्मित फोटो
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How Army took revenge for Pahalgam Attack: कल 22 अप्रैल है. पिछले साल इसी दिन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में घूमने पहुंचे निर्दोष पर्यटकों पर बेरहमी से हमला किया किया. हमलावरों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और फिर हिंदू पर्यटकों को एक-एक करके गोली मार दी. इस नरसंहार में 26 बेगुनाह लोग मारे गए थे. मारे जाने वाले लोगों में महिलाएं, बच्चे और एक नेपाली पर्यटक भी शामिल थे. 

कई वर्ष बाद हमले से दहला देश

हाल के वर्षों में यह इतना बड़ा आतंकी हमला था कि पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई. इसके बाद भारत ने वो किया, जो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था. भारत ने न केवल ढूंढ-ढूंढकर जंगलों में छिपे आतंकियों को सुअर की तरह मार गिराया, बल्कि पाकिस्तान में भी ऑपरेशन सिंदूर करके उसके होश फाख्ता कर दिए.

अभियान से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, हमले के बाद आतंकी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जाकर छिप गए थे. वहां पर घने जंगल थे. जिसके चलते उन्हें पैदल या हेलीकॉप्टर-ड्रोन से ढूंढना भी मुश्किल था. लेकिन, भारतीय सुरक्षाबल ऐसी मुश्किल चुनौतियों को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं. भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकियों को ढूंढकर उन्हें कब्र में पहुंचाने के लिए संयुक्त अभियान शुरू किया. 

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आतंकियों के खिलाफ 'ऑपरेशन महादेव' शुरू

इस अभियान का नाम 'ऑपरेशन महादेव' रखा गया. यह नाम महादेव रिज के इलाके से लिया गया, जहां आतंकी छिपे हुए थे. ऑपरेशन का मकसद सिर्फ आतंकियों को ढूंढना नहीं, बल्कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और उसके साथियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना भी था.

चूंकि आतंकियों के बारे में कोई क्लू नहीं मिल रहा था. इसलिए सुरक्षाबलों ने उन्हें ट्रैक करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया. ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरे, सैटेलाइट निगरानी और इंटेलिजेंस इनपुट्स के जरिए आतंकियों को ढूंढने का अभियान शुरू हुआ. यह अभियान 93 दिनों तक चला. इस दौरान घने पेड़ों वाले ऊंचे पहाड़ी इलाके को धीरे-धीरे घेरा गया. 

93 दिन बाद मिला एक बड़ा क्लू

कई बार ऐसे मौके आए, जब आतंकियों का सुराग मिला. लेकिन जब तक सुरक्षाबल वहां पहुंचते, वे आतंकी वहां से जगह बदलकर दूसरी ओर जा चुके होते थे. जंगल, पहाड़ी रास्ते और घने जंगलों में आतंकियों को ढूंढना आसान नहीं था. वे लगातार जगह बदल रहे थे. 

आखिरकार, एक दिन वो बड़ी सफलता मिल ही गई, जिसका सुरक्षाबल लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे.  मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 26 जुलाई 2025 को ऊंचे पहाड़ी इलाके में एक मोबाइल के एक्टिव होने की असामान्य हरकत रिकॉर्ड की. यह वो क्लू था, जो आतंकियों को सीधा जहन्नुम पहुंचाने वाला था. 

चुपके से यमदूत के रूप में पहुंचे पैरा कमांडोज

असल में ऊंचे पहाड़ी इलाके में फंसे आतंकियों के पास खाने-पीने की चीजों की कमी हो चुकी थी. जिसके चलते वे परेशान थे. इसलिए उन्होंने बेसब्र होकर अपना फोन ऑन किया और सुरक्षाबलों को उनके ठिकाने का पता चल गया. पैरा स्पेशल फोर्सेस को हेलीकॉप्टर के जरिए रात के अंधेरे में पास के पहाड़ पर ड्रॉप किया गया. जबकि आतंकी रोधी विशेष बल राष्ट्रीय राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ियों के जरिए आसपास के जंगलों को घेरा गया. जिससे आतंकी किसी भी सूरत में भाग न पाए. 

अब आतंकियों को ठिकाने लगाने का दिन आ चुका था. पैरा कमांडोज की टीम ने कठिन पहाड़ी रास्तों से करीब 10 घंटे पैदल मार्च किया. इसके बाद वे ट्रैक की गई जगह के पास पहुंच गए. सुबह 8 बजे ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन के जरिए आतंकियों की लोकेशन कन्फर्म की गई. पता चला कि तीनों आतंकी अपने टेंट में मजे से सो रहे थे. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत चुपके से उनके इतना करीब आ चुकी है. पैरा कमांडोज ने बिना कोई मौका दिए उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन्हें मार गिराया. 

लश्कर के 3 आतंकी उतार दिए गए मौत के घाट

मारे गए आतंकियों की पहचान सुलेमान शाह उर्फ फैजल जट्ट, हमजा अफगानी और जिबरान के रूप में हुई. इनमें सुलेमान शाह पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का ‘A’ कैटेगरी का आतंकी कमांडर था. उनके पास से जवानों ने दो AK सीरीज राइफलें, एक M4 कार्बाइन, गोला-बारूद, मोबाइल फोन, सोलर चार्जर और लोकल आधार कार्ड बरामद किए. 

बाद में उन हथियारों की बैलिस्टिक जांच करवाई, जिसमें पुष्टि हुई कि पहलगाम हमले में इस्तेमाल हथियार उन्हीं के थे. गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस सफलता की जानकारी दी और कहा कि देश के खिलाफ साजिश करने वालों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है. 

यह ऑपरेशन भारतीय सेना की शानदारी रणनीति, धैर्य और बहादुरी का शानदार उदाहरण था. सेना-पुलिस के जवानों 93 दिनों तक धैर्य के साथ आतंकियों की गहन खुफिया जानकारी जुटाई. उन पर निरंतर निगरानी की और मौका आने पर सटीक हमला कर साबित कर दिया कि भारत अब हर आतंकी हमले का जवाब पूरी सख्ती से देगा. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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