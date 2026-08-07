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अतीक अहमद के बेटे की कार कैसे डिवाइडर से टकराई, दोस्त ने बताई असली कहानी

Atiq Ahmed Son Death: गुरुवार को एक सड़क हादसे में अतीक अहमद के 20 साल के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की जान चली गई. इस हादसे में एक और शख्स की मौत हुई है. बाकी कार सवार तीन अन्य लोगों का उपचार चल रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 07, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:54 AM IST
अतीक अहमद के बेटे की कार कैसे डिवाइडर से टकराई, दोस्त ने बताई असली कहानी

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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