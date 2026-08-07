/अतीक अहमद के बेटे की कार कैसे डिवाइडर से टकराई, दोस्त ने बताई असली कहानी

Atiq Ahmed Son Death: गुरुवार (06 अगस्त) को यूपी के झांसी में एक भीषण सड़क हादसे में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के 20 साल के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई. हादसे में अबान के दोस्त की भी मौत हुई. वहीं, कार में सवार कुछ लोग घायल हैं. पुलिस के अनुसार, इस हादसे में अबान अहमद के साथ 25 साल के शाकिर ऊर्फ सोनू (राजा के बेटे) की भी मौत हो गई.
दरअसल, यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार सभी लोग झांसी जेल में बंद अली अहमद से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे. कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे से ठीक पहले कार के सामने कोई जानवर आ गया, जिस कारण कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई.
हादसे में घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. वहीं, मृतकों के शवों का तीन डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया. इसके बाद दोनों के शवों को प्रयागराज लाया जाया गया. वहीं, जो लोग इस हादसे में घायल थे, उन्हें भी देर रात झांसी से प्रयागराज ले जाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है.
घटना के बारे में सर्किल ऑफिसर (सिटी) रामवीर सिंह ने बताया कि परिवार के अनुरोध के बाद घायलों को रात के करीब 9.30 बजे एम्बुलेंस से प्रयागराज ले जाया गया, जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है. इसके साथ ही दोनों मृतकों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज भेज दिया गया है.
शुरुआती जांच के बाद पुलिस अधिकारी ने बताया कि एसयूवी काफी रफ्तार में थी. पुलिस ने कहा कि घायल यात्रियों में से एक ने हमें बताया कि डिवाइडर से टकराने से पहले गाड़ी बेकाबू हो गई. झांसी में पत्रकारों से बात करते हुए अबान के जुड़ावा भाई अहजम ने कहा कि हमारे भाइयों को अंतिम संस्कार में शामिल होने दें.
बता दें कि यह हादसा सुबह करीब 10.30 बजे कानपुर-झांसी रोड पर पूंछ इलाके में हुआ. दुर्घटनाग्रस्त SUV की पहचान हुंडई क्रेटा के तौर पर हुई है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 70 FW 2432 था. इस हादसे में घायल होने वालों में आजम (28), मोहम्मद जावेद (30) और मोहम्मद उमर (24) शामिल हैं.
हादसे वाली कार में सवार और घायलों में शामिल मोहम्मद उमर ने बताया कि वे झांसी की एक जेल जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. उमर ने कहा कि कार तेज रफ्तार में थी और ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद यह हादसा हुआ.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना जांच शुरू कर दी गई है और एनएच पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. पुलिस इस बात की जांच भी करेगी कि क्या अचानक गाड़ी के सामने कोई जानवर आ गया, जिस कारण हादसा हुआ या फिर किसी अन्य वजह से ये हादसा हुआ है.
गुरुवार देर रात झांसी मेडिकल कॉलेज से अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का शव प्रयागराज पहुंचा. सूत्रों के अनुसार, अबान के शव को उसके पिता की कब्र के पास दफनाया जाएगा. अतीक अहमद के शव को कसारी-मसारी स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया था.
अभी तक की जानकारी के मुताबिक, अबान के शव को फिलहाल उसकी बुआ के घर पर रखा गया है. वहीं, शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज के बाद अबान अहमद के शव को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. अबान की कब्र को खोद लिया गया है. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.