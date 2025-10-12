न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी, आज भी धूम मचा रहा प्रोडक्ट

Pidilite Founder: वो कहते हैं न कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, न हारने का जज्बा ही हमें ऊंचाईयों पर ले जाता है. यही जज्बा था फेविकोल मैन का जिन्होंने आज बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, इस कंपनी के बनाए प्रोडक्ट दुनिया के कई देशों में बिकते हैं.
Balwant Rai Parekh Net Worth: कहते हैं कि अगर कुछ करने का इरादा हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, मजबूत इरादों से ही दुनिया बदली जा सकती है. ऐसा ही कुछ फौलादी इरादे के साथ एक युवक ने एक प्रोडक्ट बनाया और आज उसकी गणना भारत सफल बिजनेसमैन में होती है. हम बात कर रहे हैं बलवंत राय पारेख की, जिन्हें कभी घर पालने के लिए जतन करना पड़ता था लेकिन अब वो अपने बनाए प्रोडक्ट से हर दिन करोड़ों में कमाई करते हैं. आइए जानते हैं उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की.
कैसे आया आइडिया?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बलवंत राय पारेख अपने शुरुआत दिनों में लकड़ी के गोदाम में काम करते थे, काम करते हुए उन्होंने फर्नीचर को चिपकाने वाले पदार्थ को देखा, उस समय इसे चिपकाने के लिए जानवरों की चर्बी से बने गोंद का इस्तेमाल होता था ये गोंद काफी बदबूदार होते थे साथ ही साथ इन्हें चिपकाने की भी प्रक्रिया काफी ज्यादा जटिल होती थी. यहीं से उनके मन में आइडिया आया और उन्होंने फर्नीचर को चिपकाने वाले प्रोडक्ट बना डाला, जिसका नाम है फेविकोल, इन्हें फेविकोल मैन के नाम से भी जाना जाता है.
खुद की बना डाली कंपनी
यह फेविकोल चर्बी वाले प्रोडक्ट से काफी ज्यादा मजबूत था. इस फेविकोल को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कारपेंटरों का भी सहारा लिया और साल 1959 में डायकेम नाम से कंपनी की शुरुआत की. हालांकि बढ़ते हुए समय के साथ इसका नाम बदलकर उन्होंने पिडिलाइट रख दिया. उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में हिट कराने के लिए कारपेंटरों के साथ मिलकर मार्केटिंग शुरू की और उनके साथ कई मीटिंग की जिससे बढ़ते हुए दिन के साथ ये प्रोडक्ट हिट होता चला गया.
कितनी है संपत्ति
इसके साथ इनकी कंपनी ने कई प्रोडक्ट बनाया, फेविकोल से जहां फर्नीचर चिपकाया जाता है वहीं फेविकोल मरीन प्रोडक्ट फर्नीचर को पानी में खराब नहीं होने देता है. सुपरगम फेविक्विक भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है. इसके अलावा भी इस कंपनी के कई और प्रोडक्ट बिकते हैं. आज फेविकोल दुनिया के 54 देशों में बिकता है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास 56 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति है.
