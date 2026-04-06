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बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं? सुनेत्रा पवार आज करेंगी नामांकन

Baramati Seat Pawar Family: महाराष्ट्र में बारामती सीट को पवार फैमिली का 'गढ़' माना जाता है. कहते हैं कि वहां पर पवार परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं है. आज इस असेंबली सीट से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अपना नामांकन करने जा रही हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 06, 2026, 06:50 AM IST
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बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं? सुनेत्रा पवार आज करेंगी नामांकन

How Baramati Seat Became Stronghold of Pawar Family: महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट देश की उन चुनिंदा सीटों में शामिल है, जहां एक ही परिवार का दशकों से मजबूत वर्चस्व रहा है. यह सीट पवार फैमिली का मजबूत गढ़ रहा है. इसी सीट के अंतगर्त बारामती असेंबली सीट आती है, जहां से अजित पवार विधायक थे. उनके देहांत के बाद अब 23 अप्रैल को इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है. इसमें अजित पवार की पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार एनसीपी (अजित पवार गुट) की ओर से उम्मीदवार बनाई गई हैं. वहीं कांग्रेस की ओर से आकाश मोरे का नाम चर्चा में हैं. वे महाविकास अघाड़ी की ओर से संयुक्त उम्मीदवार हैं. ऐसे में सुनेत्रा जीतेंगी या आकाश मोरे, इसका आकलन करने से पहले आपको यह जानना जरूरी हो जाता कि बारामती सीट पवार फैमिली का गढ़ कैसे बनी.

शरद पवार ने बारामती को बनाया पावर सेंटर 

बारामती को पवार फैमिली का गढ़ बनाने का श्रेय शरद पवार को कहा जाता है. उन्होंने इस सीट पर पवार परिवार की ऐसी पकड़ बनाई कि इसे उनकी सियासी प्रयोगशाला और पावर सेंटर बना दिया.

शरद पवार ने यहां सहकारी संस्थाओं, चीनी मिलों, बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों का ऐसा नेटवर्क खड़ा किया, जिसने स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों पर उनकी स्थाई पकड़ बना दी. इसी मजबूत जमीनी ढांचे के कारण पवार परिवार को यहां लगातार जनसमर्थन मिलता रहा है. ग्रामीण इलाकों में उनकी सीधी पकड़ और विकास कार्यों की छवि ने उन्हें एक भरोसेमंद नेतृत्व के रूप में स्थापित किया.

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बेटी सुप्रिया सुले ने पिता की विरासत को बढ़ाया

शरद पवार बारामती से कई बार सांसद रहे. उनके बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने बारामती में परिवार की पकड़ को बनाए रखा. वे पिछले कई चुनावों से बारामती का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. उनकी छवि एक सुलझी हुई, सुलभ और साफ-सुथरी नेता की रही है. महिला मतदाताओं, युवाओं और शहरी वर्ग में उनका खास प्रभाव माना जाता है. उनका लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहना और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने की वजह से वे क्षेत्र में लोकप्रिय बनी हुई हैं.

शरद पवार के इस रुतबे को बढ़ाने में उनके भतीजे अजित पवार का भी अहम योगदान रहा. लेकिन जब अजित पवार ने शरद पवार से नाता तोड़कर अपनी खुद की पार्टी एनसीपी (अजित पवार गुट) बना ली तो यह प्रभाव बंट गया. अब बारामती में पवार फैमिली का दबदबा तो है लेकिन वह दो धड़ों में बंटा हुआ है. इनमें एक शरद पवार का समर्थक है और दूसरा अजित पवार का. 

आकाश मोरे का समर्थन कर रहे शरद पवार

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अपने पति की पारंपरिक सीट बारामती पर चुनाव लड़ने जा रही हैं. वहीं,महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा होने के नाते एनसीपी (शरद पवार गुट) कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश मोरे का समर्थन कर रही है. ऐसे में बारामती का चुनाव सीधे-सीधे पवार परिवार के दो धड़ों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है.

(ये भी पढ़ें- 2 सीटों से शुरू होकर देश का सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदल दी पार्टी की किस्मत)

इस जिले में अजित पवार का ग्रामीण और संगठनात्मक स्तर पर खासा प्रभाव था, जो सुनेत्रा पवार को लाभ दिला सकता है. वहीं, कांग्रेस का इस इलाके में कभी भी मजबूत आधार नहीं रहा. लेकिन अगर शरद पवार खुलकर आकाश मोरे के समर्थन में उतरते हैं तो चुनावी जंग दिलचस्प हो सकती है. 

चुनाव में होगी पवार परिवार की असली परीक्षा

ऐसे में पवार परिवार के लिए यह चुनाव परीक्षा की घड़ी बन गया है. अगर चुनाव में आकाश मोरे जीत जाते हैं तो शरद पवार जीतकर भी हार जाएंगे. इसकी वजह ये होगी कि इस सीट से पवार फैमिली का नाम खत्म हो जाएगा. वहीं अगर सुनेत्रा पवार जीत जाती हैं तो भी इसे शरद पवार की हार माना जाएगा, क्योंकि वे एमवीए गठबंधन का हिस्सा होने के नाते कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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