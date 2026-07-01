/DNA: 1 साल में पूरा किया 5 साल का लक्ष्य... बरेली कैंट बना देश का नया ग्रीन रोल मॉडल, कैसे सेना ने प्रदूषण पर किया फतेह?

हमारे पर्यावरण को विभिन्न किस्म की गैस प्रदूषित करती हैं. इनमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड. सड़कों पर चलने वाले वाहनों और कोयले की ऊर्जा से चलने वाली फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. दस साल पहले तक बरेली कैंटोनमेंट एरिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी. ये क्षेत्र प्रदूषण युक्त था, लेकिन वृक्षारोपण से आज ये क्षेत्र प्रदूषण मुक्त हो गया है. स्थिति ये हो गई है कि इस क्षेत्र में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. यहां के पेड़ पौधे उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं. इसी स्थिति को कार्बन नेगेटिव की संज्ञा दी गई है. दरअसल पेड़ और पौधे सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं. ये कार्बन पेड़ के तनों, पत्तों और जड़ों में जमा हो जाता है. सूरज की रोशनी और कार्बन डाई ऑक्साइड से पेड़ों को ऊर्जा मिलती है और फिर पेड़ इंसानों के लिए जरूरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं. विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को फोटो सिंथेसिस कहा जाता है यानी बरेली छावनी क्षेत्र आज ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण खत्म कर रहा है बल्कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ा रहा है.