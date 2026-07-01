Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /DNA: 1 साल में पूरा किया 5 साल का लक्ष्य... बरेली कैंट बना देश का नया ग्रीन रोल मॉडल, कैसे सेना ने प्रदूषण पर किया फतेह?

DNA: 1 साल में पूरा किया 5 साल का लक्ष्य... बरेली कैंट बना देश का नया ग्रीन रोल मॉडल, कैसे सेना ने प्रदूषण पर किया फतेह?

Bareilly Pollution: प्रदूषण के खिलाफ विश्वयुद्ध में बरेली कैंट भारत के लिए नया रोल मॉडल बनकर उभरा है. इसका नेतृत्व भारतीय सेना ने किया है. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बरेली छावनी क्षेत्र को कार्बन नेगेटिव होने के लिए साल 2030 तक का समय दिया था और आज यह लक्ष्य पूरा हो चुका है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 01, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:21 PM IST
DNA: 1 साल में पूरा किया 5 साल का लक्ष्य... बरेली कैंट बना देश का नया ग्रीन रोल मॉडल, कैसे सेना ने प्रदूषण पर किया फतेह?
Image Credit: Representation ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
DNA: PM Modi को लिखी चिट्ठी... पाकिस्तान से करिए बात, कौन हैं वे 61 भारतीय?
DNA42 min ago
2
Maa Inti Bangaaram47 min ago
3
Delhi news50 min ago
4
citizenship1 hr ago
5
vikrant messy1 hr ago