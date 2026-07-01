/DNA: 1 साल में पूरा किया 5 साल का लक्ष्य... बरेली कैंट बना देश का नया ग्रीन रोल मॉडल, कैसे सेना ने प्रदूषण पर किया फतेह?

Pollution: पहल हमेशा ऐसी होनी चाहिए, जो पॉजिटिव होऔर समाज को देश को सही दिशा दिखाए. एक ऐसी ही पहल बरेली कैंट में हुई, जिसके परिणाम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. बरेली कैंट प्रदूषण के खिलाफ विश्वयुद्ध में भारत के लिए नया रोल मॉडल बनकर उभरा है और इसका नेतृत्व भारतीय सेना ने किया है.
करीब एक दशक पहले तक बरेली की गिनती उत्तर प्रदेश के प्रदूषित शहरों में होती थी, लेकिन आज बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड ने छावनी क्षेत्र को कार्बन नेगेटिव क्षेत्र बना दिया. इतना ही नहीं, बरेली शहर की हवा को भी काफी बेहतर कर दिया है.
हमारे पर्यावरण को विभिन्न किस्म की गैस प्रदूषित करती हैं. इनमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड. सड़कों पर चलने वाले वाहनों और कोयले की ऊर्जा से चलने वाली फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. दस साल पहले तक बरेली कैंटोनमेंट एरिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी. ये क्षेत्र प्रदूषण युक्त था, लेकिन वृक्षारोपण से आज ये क्षेत्र प्रदूषण मुक्त हो गया है. स्थिति ये हो गई है कि इस क्षेत्र में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. यहां के पेड़ पौधे उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं. इसी स्थिति को कार्बन नेगेटिव की संज्ञा दी गई है. दरअसल पेड़ और पौधे सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं. ये कार्बन पेड़ के तनों, पत्तों और जड़ों में जमा हो जाता है. सूरज की रोशनी और कार्बन डाई ऑक्साइड से पेड़ों को ऊर्जा मिलती है और फिर पेड़ इंसानों के लिए जरूरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं. विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को फोटो सिंथेसिस कहा जाता है यानी बरेली छावनी क्षेत्र आज ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण खत्म कर रहा है बल्कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ा रहा है.
दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदषूण खत्म करने के लिए आज बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय अभियान चल रहे हैं. ऐसा ही एक अभियान है पेरिस एग्रीमेंट जिसका सालाना बजट तकरीबन 1 हजार करोड़ रुपए हैं. दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं जो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाईं. वो हमारी सेना के जांबाजों ने बरेली छावनी क्षेत्र में हासिल कर लिया और सिर्फ एक साल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को काबू कर लिया है. वर्ष 2025 में सेना ने मंथन नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया था. इस कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बरेली छावनी क्षेत्र को कार्बन नेगेटिव होने के लिए साल 2030 तक का समय दिया था. 5 साल का वक्त मिला था और 1 साल में कार्बन नेगेटिव हो गए. ये कारनामा बताता है कि भारतीय सेना अपने हर टारगेट को पूरा करती है. चाहे फिर वो ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला हो या फिर पर्यावरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की चुनौती से निपटना.
प्रदूषण आज भी हमारे देश के लिए बड़ी चुनौती है. दिल्ली और पटना जैसे शहरों में कार्बन उत्सर्जन से होने वाला प्रदूषण एक चुनौती बना हुआ है. इन शहरों के पास बड़ा बजट है फिर भी ऐसे शहर कार्बन नेगेटिव होना तो दूर कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं कर पाए हैं. दूसरी तरफ बरेली कैंटोनमेंट के पास बस प्रशासन और वन विभाग की मदद थी. फिर भी कैंटोनमेंट बोर्ड ने कार्बन नेगेटिव के रिकॉर्ड को हासिल कर लिया. भारतीय सेना के इसी जज्बे को सेना के फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ ने अपने शब्दों में परिभाषित किया था. सैम बहादुर के विचारों का सार था - भारतीय सेना के मूल्यों में शिकस्त नाम की कोई चीज नहीं है. हम सिर्फ जीतते हैं. बस हमें ये तय करना होता है कि जीत किस तरह और किस स्तर की हासिल करनी है.