Advertisement
trendingNow13108257
Hindi Newsदेशबाहरी कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स

'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स

बंगाल की कहानी सीरीज में हम विशेषज्ञों के लेखों के जरिए वहां के राजनीतिक माहौल, राजनीतिक हिंसा, कारणों, धर्म और राजनीति के संबंध जैसे तमाम पहलुओं को सामने रख रहे हैं. अंग्रेजों के राज से लेकर अब तक आपने आजादी की कहानी पढ़ी. अब पढ़िए आगे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 13, 2026, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स

बंगाल में सीपीआई (एम) ने अपने 34 साल के राज में धर्म से जुड़े सवालों को हमेशा नजरअंदाज ही किया. एक तरह से उसे अनसुलझा ही छोड़ दिया. बंगाल की जनता में आगे भगवाकरण बढ़ने लग. धर्म के प्रचार-प्रसार के साथ पश्चिम बंगाल में राम नवमी और हनुमान जयंती के समय हिंसा की घटनाएं होने लगीं. एक टर्म उभरकर सामने आया- रिएक्टिव सेलिब्रेशन. लेफ्ट और लिबरल ताकतें सामाजिक-धार्मिक सवालों को सुलझाने में नाकाम रहीं. जैसे-जैसे बंगाल में लेफ्ट पार्टियां कमजोर पड़ने लगीं, उस राजनीतिक खालीपन को दक्षिणपंथ ने कवर किया. लेफ्ट की पहचान धुंधली होने लगी. दरअसल, राजनीति में धर्म की एंट्री की यहां अलग कहानी है. 

लेफ्ट राज के दौरान बंगाल ने धार्मिक मामलों में सरकारी हिस्सेदारी को लगभग नगण्य रखा था. हालांकि हाल के दशक में सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस इसमें पीछे नहीं रही. ममता बनर्जी की सरकार पर ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ और ‘तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स’ का सहारा लेने के आरोप लगते रहे. 

धर्म के नाम पर हिंसा कम लेकिन...

Add Zee News as a Preferred Source

1947 के सांप्रदायिक दंगों और कुछ इलाकों में कभी-कभी होने वाले आपसी झगड़ों के बावजूद हाल के दशकों में पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं. एक्सपर्ट कहते हैं कि राइट विंग के लिए बंगाल चुनावी फायदे के लिए एक नया मैदान है. सवाल यह उठता है- अगर बंगाल उत्तर प्रदेश से अलग है तो वहां राइट विंग के सेंध लगाने की बात क्यों होती है. देश में अब भी चर्चा होती रहती है कि बंगाल में ममता के किले को हिंदुत्व की राजनीति ढहाने में सफल नहीं हो पाई है. वैसे, टैगोर और दूसरे मिले-जुले उदारवाद के रीति-रिवाजों में पले-बढ़े आम बंगाली आम तौर पर धार्मिक कट्टरपंथ से दूर ही रहते हैं. 

ऐसे में धर्म के नाम पर हाथ में तलवारें, लाठियां, त्रिशूल लिए बच्चों को धार्मिक जुलूस में चलते देखना जरूर चौंकाता है. बंगाल के पब्लिक कल्चर में धर्म के लिए जगह बढ़ती ही जा रही है. 

पार्ट-1: मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी

कुछ साल पहले बंगाल में एनआरसी का मुद्दा काफी चर्चा में था. गैर-मुसलमानों को भरोसा दिलाया गया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है. हौवा यह बनाया गया कि 'बाहरी' के लिए अब रहना मुश्किल है. कौन था बाहरी? बंगाली समाज सर्वसमावेशी और बौद्धिक झुकाव के लिए मशहूर है लेकिन अब अंदर ही अंदर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिखता है. ताजा उदाहरण, मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' के निर्माण का शोर है. 

बंगाल की राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि एक दशक पहले तक राज्य की पॉलिटिक्स में धर्म का इस्तेमाल इतना नहीं होता था जैसा अब हो रहा है. हालांकि पॉलिटिकल गुटबाजी और उसके चलते अलग-अलग तरह के पॉलिटिकल झगड़े बंगाल के कल्चर में जरूर थे. 

पार्ट-2 : पहले गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर... बंटवारे के बाद भी बंगाल की धरती क्यों धधकती रही?

यहां नक्सल मूवमेंट में हिंसा को खुलकर अपनाया गया. पुलिस के मुखबिर तब युवा नक्सलियों को सीक्रेट मीटिंग के लिए किसी इलाके में आते देखते थे तो अधिकारियों को बता देते थे. ऐसे नक्सली को 'बाहरी' कहा जाता था. इसे लेखिका महाश्वेता देवी ने अपने नॉवेल 'हजार चुराशीर मा' में बहुत अच्छे से उकेरा है. नॉवेल में जिक्र आता है कि 'बाहरी' युवाओं को पुलिस ने एनकाउंटर में बेरहमी से मार डाला. 
(ए. शेखर पुरकायस्थ और शुभेंद्र भौमिक के लेख से साभार)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

bengal violence

Trending news

'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
bengal violence
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
ajit pawar plane crash
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?