गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर, अफीम... बंटवारे के बाद बंगाल ने देखा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह

बंगाल की कहानी पार्ट-1 में आपने पढ़ा कि कैसे भूख और अकाल के चलते बंगाल की धरती कंकालों से भर गई थी. आगे हिंसा का दौर शुरू हो गया. अब दूसरे हिस्से में पढ़िए बंटवारे के बाद का दर्द.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 11, 2026, 02:55 PM IST
असल में बंगाल में पहले काफी शांति थी. कुछ वैसा ही जैसे प्रिंस शुजा का मानना था लेकिन औपनिवेशिक काल में राज्य की नींव हिल गई. अंग्रेजी राज के दौरान बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो गया. जमीन के हक के लिए संघर्ष हुआ, अकाल पड़ा, लोगों ने पुलिस का टॉर्चर सहा और महिलाएं पति के साथ चिता पर बैठने लगी थीं. बाद में खूनी बगावत हुई. कोलकाता तब कलकत्ता हुआ करता था. 

यह उतना ही हिंसक शहर बन गया, जितना मुंबई को 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में माना जाता है. 19वीं सदी की शुरुआत में गुलामों का व्यापार हो रहा था. गैंग वॉर शुरू हुआ. अफीम का व्यापार और नदियों के किनारे हत्याएं होने लगीं, समय के साथ शहरी हिंसा ने गांव की हिंसा को पीछे छोड़ दिया. बंटवारे के बाद 1950 और 1970 के बीच सड़क पर हिंसा का खूनी खेल देखा गया. 

सड़क पर हिंसा लेकिन धर्म का झगड़ा नहीं

सड़क पर लड़ने वाले निचले तबके के लोग और बेघर रिफ्यूजी थे. इनसे निपटने के लिए पुलिस को उनके औपनिवेशक मालिकों ने ट्रेनिंग दी थी. तब विरोध प्रदर्शनों के साथ-साथ गैंग वॉर और सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही थी. सड़क पर होने वाली हिंसा इसलिए अलग थी क्योंकि इसमें जाति, भाषा या धर्म का झगड़ा नहीं था.

पढ़ें: मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी

बंगाल मामलों को समझने वाले एक्सपर्ट राणाबीर समाद्दार एक लेख में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बंगाल में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं था या नहीं है या इससे निचली जातियों के लोगों के खिलाफ हिंसा नहीं होती. समझने वाली बात यह है कि बंगाल में हर तरह की हिंसा राजनीतिक हिंसा में समा गई लगती है.

नक्सल हिंसा का दौर

आगे नक्सल दशक (1967-1977) आया. जमींदारों के खिलाफ विद्रोह हुए. जमीनों के कागजात जलाए गए, बंदूकें लूटी गईं और जमीन पर कब्जे किए गए. इसने हजारों लोगों की जान ली. बंगाल में हिंसा का बदलता रूप दिखा. इस आंदोलन ने जाति, लिंग और धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा के बाकी सभी रूपों को अपने में समाहित कर लिया. 1977 में लेफ्ट फ्रंट सरकार आने के बाद हिंसा का रूप एक बार फिर बदला और हिंसा रूटीन बन गई. 

आजादी के बाद हिंसा का बदला रूप

कोई कह सकता है कि जैसे विरोध और बगावत का चेहरा समय के साथ बदलता है, वैसे ही हिंसा का भी फेस बदला. ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल में जो हिंसा हुई, उसने आजादी के बाद अपना रूप बदल लिया. इस समय में हिंसा सड़कों पर लड़ाई और माफिया इकोनॉमी के मजबूत होने के रूप में सामने आई, जिसमें जबरन वसूली और इनफॉर्मल टैक्स बढ़ गए. हिंसा के इस बदले हुए रूप का एक और कारण खास तरह का डेवलपमेंट मॉडल था जो इस समय में बनना शुरू हुआ. वह मॉडल जिसमें अलग-अलग किराया वसूलने वाले ग्रुप, जमीन के विकास और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से इनकम निकालने के लिए हिंसा का सहारा लेने लगे थे. 

यूपी, बिहार और बंगाल 

बंगाल में स्ट्रीट वायलेंस के दौर को समझिए. 1980 और 1990 के दशक के दौरान कोलकाता में विनोद मेहता (एक पुलिस अफसर) और इदरीस अली (एक गैंगस्टर) की हत्या होती है. फिर भी इस राज्य में हिंसा का स्तर यूपी के मुकाबले बहुत कम रहा, चाहे वह गैंगस्टर्स को खत्म करने के लिए पुलिस का ऐक्शन हो या बिहार के भागलपुर ब्लाइंडिंग केस में देखी गई हिंसा, जहां पुलिस ने 31 अंडरट्रायल दोषियों की आंखों में एसिड डालकर उन्हें अंधा कर दिया था. ‘भागलपुर ब्लाइंडिंग्स’ केस ने लोगों को हिला दिया. यह पहला ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के लिए मुआवजे का आदेश दिया था. 

लेफ्ट फ्रंट के राज में 'बड़ी हिंसा' कम हो गई और पॉलिटिकल हिंसा ‘नॉर्मल’ हो गई. दूसरे शब्दों में हिंसा आम हो गई. लेफ्ट के 34 साल के राज में पॉलिटिकल हत्याएं बिना रुके जारी रहीं. हिंसा का लेवल बाद में भले ही कम हो गया लेकिन पुलिस और पैरा-मिलिट्री के जवान झगड़े और तनाव वाले इलाकों में लोगों पर पहरा देते रहे. 

बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पॉलिटिकल हिंसा सबका ध्यान खींचती है और बंगाल में, हिंसा का सामना होता है - फिजिकल. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र

bengal violence

