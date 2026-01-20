'इनसे क्या ही उम्मीद करें...', असम चुनाव में बीजेपी को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे ये मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला

Rafiqul Islam: एआईयूडीएफ (AIUDF) के नेता ने ये भी कहा, 'अगर दोनों साथ मिलकर काम करते तो हम बीजेपी (BJP) को हरा सकते थे. लेकिन उनकी विचारधारा अलग है और वो बस अकेले ही जीतना चाहते हैं. हम उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं. हमें उनकी हर चालबाजी का अच्छे से पता है. '
Assam Elections 2026: असम विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस बीच मुस्लिम हितों की बात करने वाली पार्टी एआईयूडीएफ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर AIUDF के जनरल सेक्रेटरी और विधायक रफीकुल इस्लाम (AIUDF leader Rafiqul Islam) ने कहा, 'अगर कांग्रेस (INC), बीजेपी (BJP) को कड़ी टक्कर देना चाहती थी, तो उन्हें विपक्षी पार्टियों के साथ मजबूत गठबंधन करना चाहिए था, लेकिन हम उनकी फितरत जानते हैं. वो गठबंधन के उसूलों पर खरे नहीं उतरते'.
हम चाहते तो बीजेपी को हरा देते, कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं: AIUDF
एआईयूडीएफ के नेता ने ये भी कहा, 'अगर कांग्रेस और एआईयूडीएफ दोनों साथ मिलकर काम करते तो हम बीजेपी को हरा सकते थे. कांग्रेस की विचारधारा अलग है और वे अकेले ही जीतना चाहते हैं. हम उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं.'
चुनाव आयोग पर भी बरसे रफीकुल
इससे पहले रफीकुल इस्लाम ने SIR को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा था एसआईआर की पारदर्शिता की कमी है. चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता दिख रहा है. चुनाव आयुक्त पर गंभीर इल्जाम लगने के बावजूद उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जबकि यह उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि मतदाताओं के अधिकार की रक्षा करें.
असम विधानसभा की वर्तमान स्थिति और जीत का गुणा-गणित
असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं. विधानसभा के लिए अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है. असम में बीजेपी को हराने के लिए आठ दलों के साथ आने की बात कही जा रही थी लेकिन अभी ऐसा कोई मोर्चा बनकर सामने नहीं आया है. हाल ही में असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गौगोई ने कहा था कि आठ पार्टियों में कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (माकपा), रायजोर दल, असम जातीय परिषद, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (भाकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन, जातीय दल-असोम (जेडीए) और कार्बी आंगलोंग स्थित ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (एपीएचएलसी) शामिल है.
