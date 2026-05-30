यूपी में 2027 के कांटे हटाने के लिए क्या कर रही बीजेपी? धीरे-धीरे बुन रही जीत का रोडमैप

BJP challenges in 2027: 'संविधान खतरे में है' वाले विपक्ष के नैरेटिव की काट ढूंढने के लिए बीजेपी काफी समय से काम कर रही है. 2024 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे ने बीजेपी को डैमेज किया था. विपक्ष ने 'अबकी बार 400 पार' वाले नारे को संविधान बदलने का आधार बनाकर इस नैरेटिव को भुनाया था, जिसका असर दलित मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न पर पड़ा था.
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UP Assembly Elections 2027: केंद्र सरकार की सत्ता का रास्ता जिस उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, वहां अगले साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. देश में सबसे अधिक आबादी और लोकसभा में सर्वाधिक 80 सीटों वाले यूपी की सियासत का मूड भांपना आसान नहीं होता. राज्य की जनता लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखने और सुशासन के नाम पर बीते 10 सालों से बीजेपी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ निष्कंटक शासन चलाने का मौका दे रही है. साल 2025 में बिहार, 2026 में बंगाल फतह करने वाली बीजेपी के चुनावी रणनीतिकारों और मशीनरी का पूरा अमला 2027 में यूपी में चुनावी जीत की हैट्रिक लगवाने के लिए प्रदेश में पहुंच चुका है.
बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी 2023 मे योगी आदित्यनाथ की सरकार का शपथ ग्रहण होते ही जनता के वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में आ गई थी. उसी मोमेंटम को बनाए रखने के जो प्रयास शुरू हुए थे, वो आज चार साल बाद भी जारी हैं. मई 2022 से मई 2026 तक अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चल रही यूपी की सरकार के मंत्रियों और अन्य नेताओं का मानना है कि सुशासन और सुरक्षा के नाम पर प्रदेश की जनता 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत का आशीर्वाद देकर भाजपा के उम्मीदवारों का विजय तिलक करेगी.
उत्तर प्रदेश की जीत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि आगे 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं. लिहाज भारतीय जनता पार्टी की जीत राष्ट्रीय राजनीति पर आगे बड़ा असर डाल सकती है. बीजेपी यूपी में अपना प्रदेश अध्यक्ष को बदल चुकी है. वहीं आगामी विधानसभा चुनावों में विकास की राजनीति के इतर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया. कुल मिलाकर जातीय समीकरण साधे जा चुके हैं.
लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और समाजवादी पार्टी से बगावत कर आए मनोज पांडेय को कैबिनेट मंत्री बनाया है. वहीं कैलाश राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को राज्य मंत्री बनाया गया है. इसके अलावा अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है.
नए मंत्रियों की बात करें तो भूपेंद्र चौधरी, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय से आते हैं. सोमेंद्र तोमर प्रभावशाली समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं. अजीत सिंह पाल पाल समाज से आते हैं, जिनकी कानपुर-आगरा क्षेत्र में अच्छी खासी तादात है. मनोज पांडेय ब्राह्मण समाज से आते हैं.
सियासी जानकारों का मानना है कि ये पूरा फेरबदल सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वाले नैरेटिव को काउंटर करने की रणनीति का हिस्सा है. अखिलेश यादव की यह रणनीति 2024 लोकसभा चुनाव में काफी प्रभावी रही थी. इसके चलते सपा ने यूपी की 80 में से 37 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई और अकेले अपने दम पर बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई.
जबकि 2019 के संसदीय चुनावों में बीजेपी ने 62 और 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की 80 में से 71 सीटें अकेले अपने दम पर जीती थीं और दो सीटें उसकी सहयोगी अपना दल को मिली थीं. तब कांग्रेस और बसपा शून्य हो गई थीं. वहीं समाजवार्टी पार्टी के प्रमुख यादव परिवार के सदस्यों ने जैसे-तैसे अपनी-अपनी सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी की लाज बचाई थी.
दिसंबर 2025 में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया. वह भी ओबीसी वर्ग के कुर्मी समुदाय से आते हैं. यादवों के बाद कुर्मी उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी समुदाय माना जाता है. 2022 विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक कुर्मी विधायक बीजेपी के टिकट पर जीतकर आए थे. हालांकि समाजवादी पार्टी गठबंधन ने भी इस समुदाय में अच्छा प्रदर्शन किया था।
बीते चार सालों से समाजवादी पार्टी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या पर लगातार डोरे डालते हुए ऑफर दे रहे थे कि 100 विधायक तोड़ कर समाजवादी पार्टी में लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ. इसके इतर कई छुटभैये नेताओं और सियासी समीक्षक बीते 4 साल से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्या में तनातनी की खबरें चलवा रहे थे, जबकि हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एकदम साफ कर दिया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा.
नितिन नवीन ने कहा, 'जो राज्य कभी अपराध और रंगदारी के लिए जाना जाता था, आज वह बेहतर कानून व्यवस्था और एक्सप्रेसवे के लिए पहचाना जाता है. 2017 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था. अपराधियों-माफियाओं को मिट्टी में मिला देने के वादे पर कायम रहने और गुंडे-बदमाशों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाने को लेकर उनकी एक पॉपुलर पहचान 'बुलडोजर बाबा' की बन चुकी है.
यूपी में एससी (SC) यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 2024 के चुनाव में मात्र 8 सीटें ही मिलीं. जबकि 2014 में उसे 17 में 17 सीटों और 2019 में 17 में 14 आरक्षित सीटों पर जीत मिली थी. 2027 की तैयारियों की बात करें तो इस बार बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस बार विपक्ष को मतदाताओं को भ्रमित नहीं करने दिया जाएगा.
गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की आबादी 20 करोड़ से अधिक थी. उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति आबादी रहती है. राज्य की कुल आबादी में दलितों की हिस्सेदारी करीब 21 फीसदी मानी जाती है, जबकि ओबीसी आबादी 40 से 50 प्रतिशत के बीच आंकी जाती है.
बीजेपी की मैसिव तैयारियों के बीच 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन से उत्साहित समाजवादी पार्टी अपने पीडीए अभियान को और तेज करने की तैयारी में है. इस दिशा में सपा ने 'पीडीए ऑडिट पार्ट-1' नाम से एक बुकलेट जारी की है. अखिलेश ने 2023 में 'PDA' को सियासी नारा बनाया था. पीडीए यानी (पिछड़े, दलित और मुसलमान) मिलाकर यूपी के करीब 70% मतदाता इस रेंज में आते हैं. इसलिए सपा सुप्रीमो एक बार फिर 'PDA' पर फोकस कर रहे हैं.
चुनाव में अभी करीब सालभर का समय है, लेकिन जमीन पर कैसी स्थिति है, जानए हैं. तमाम सेफोलॉजिस्ट का मानना है कि आधी आबादी यानी महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए योगी की सरकार में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपनी हर सार्वजनिक सभा और सरकारी-गैरसरकारी कार्यक्रमों में चार सालों से लगातार कह रहे हैं- 'कोई भी गुंडा, अपराधी हो या माफिया अगर वो किसी बेटी को चौराहे पर छेड़ेगा तो यकीन मानिए अगले चौराहे पर उसका मुकाबला 'यमराज' से होगा.' महिला सुरक्षा को लेकर योगी की सरकार इतनी मुस्तैद है कि यूपी पुलिस को दो टूक ऑर्डर हैं, हर हाल में महिलाएं खुद को भयमुक्त महसूस करे. चार सालों में गुंडे और अपराधियों के ताबड़तोड़ इनकाउंटर से प्रदेश की जनता का भरोसा योगी सरकार में बढ़ा है, इसलिए मौजूदा समय में यूपी में बीजेपी की स्थिति समाजवादी पार्टी की तुलना में मजबूत दिख रही है.
वहीं बीजेपी के इंटरनल सर्वे के फीडबैक की बात करें तो जनता में सरकार के कामकाज से संतुष्टि का स्तर अच्छा है और फिलहाल बीजेपी को बड़ी मुश्किल नजर नहीं आ रही है.
यूं तो बीजेपी लंबे समय से यूपी को नंबर वन बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. यूपी में सेना के हथियारों को बनाया जा रहा है. योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान से खरबों रुपये का निवेश लाए हैं. यूपी के युवाओं को नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम हो रहा है.
2027 की तैयारियां अभी से इलेक्शन मोड वाली चल रही हैं. बीजेपी जातीय संतुलन साधने, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को मजबूत करने और विपक्ष के पीडीए और संविधान बदलने वाले नैरेटिव की काट ढूंढने में लगी है.
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