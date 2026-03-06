निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश कुमार ने अचानक क्यों कर दिया साइन?

राज्यसभा में वैकेंसी अब 2 साल के बाद आती. भाजपा की लीडरशिप को लगा कि जेडीयू के सबसे बड़े नेता के सम्मानपूर्वक कुर्सी छोड़ने का इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा. बिहार में होने जा रहा सत्ता परिवर्तन नीतीश कुमार के दो दशक लंबे शासन का अंत होगा. जेडीयू सरकार में तो रहेगी लेकिन अब पहले जैसी भूमिका नहीं होगी. जब पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा था तो भाजपा के नेता भी बार-बार नीतीश कुमार को सीएम फेस बता रहे थे. ऐसे में फौरन कुर्सी लेने से गलत संदेश जाता. प्लान बना कि एक साल के भीतर नए सीएम पर बात आगे बढ़ाई जाएगी. हालांकि एक हफ्ते पहले यानी फरवरी के आखिर में जेडीयू के तीन सीनियर नेताओं के सपोर्ट से भाजपा ने बड़े आराम से वो सेटिंग कर ली जिसके लिए नीतीश के बेटे निशांत कुमार भी तैयार नहीं थे.

हां, भाजपा और जेडीयू दोनों कैंप के भीतर से कहा जा रहा है कि सब कुछ पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ. इससे पहले फरवरी के पहले हफ्ते से नीतीश के बेटे निशांत के भविष्य पर चर्चा होनी शुरू हुई थी. निशांत ने कुछ दिन पहले ही पब्लिक प्रोफाइल बनाई. जेडीयू में एक बड़ा तबका नीतीश की बिगड़ती सेहत के बीच उन्हें पार्टी को एकजुट रखने वाले भविष्य के मजबूत लीडर के तौर पर देख रहा है. अब अंदर की कहानी समझिए. कैसे निशांत के जरिए भाजपा ने नीतीश कुमार को मना लिया.

पहले निशांत को दिल्ली भेजने की चर्चा

राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के नामांकन के बाद पता चला है कि निशांत को राजनीति में महत्वपूर्ण जगह देने के लिए दिल्ली भेजने के ऑप्शन पर चर्चा शुरू हुई थी. भाजपा की तरफ से चर्चा शुरू कराई गई कि इससे उन्हें राजनीति के गुर सीखने के लिए काफी समय और मौका मिल सकेगा. जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, समझ में आने लगा कि नीतीश को CM पद से हटाने के लिए एकदम सही मौका बन रहा है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के टॉप स्ट्रैटेजिस्ट हैं. उन्होंने ही बिहार विधानसभा चुनावों में NDA की भारी जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने अंदर ही अंदर नीतीश की सेहत को लेकर चिंता जताई. और यह माना जाने लगा कि राज्यसभा सीट बिहार के सबसे बड़े नेता के लिए सबसे सम्मानजनक विदाई हो सकती है. अब पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के कुर्सी खाली करने को लेकर सवाल उठाए हैं. सुनिए क्या कह रहे.

Delhi: Purnia MP Pappu Yadav says, "Look, it is their decision now, but the leaders have betrayed us. The workers have always stood with Nitish Kumar and the people of Bihar have also supported him. Then why this betrayal now? The public may question Nitish Kumar tomorrow and… pic.twitter.com/awKhZoSfHB — IANS (@ians_india) March 6, 2026

अभी सीएम बदलने का फैसला क्यों?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा सूत्रों ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों को ज्यादा समय नहीं हुआ था और जेडीयू अभी CM पद के लिए अपने सहयोगी के प्रति एहसानमंद है. अक्टूबर 2025 के चुनावों में भाजपा ने 89 सीटें जीती थीं जबकि जेडीयू को 85 सीटें मिलीं फिर भी सीएम नीतीश बने. भाजपा के नेताओं को लगा कि जैसे-जैसे चुनाव की यादें धुंधली होती जाएंगी, जेडीयू राज्य में अपना भरोसा और जगह फिर से हासिल कर लेगी. सूत्रों के मुताबिक नीतीश के साथ इस मुद्दे पर बात करने से पहले शाह ने जेडीयू के तीन सीनियर नेताओं (केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ‘ललन’ सिंह, राज्यसभा MP संजय झा और बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी) के साथ कई राउंड की बात की.

फरवरी के आखिर में 'विजय' मीटिंग

भाजपा की लीडरशिप ने सुझाव दिया कि निशांत को राज्य की पॉलिटिक्स में शामिल किया जा सकता है. नीतीश के करीबी विजय कुमार चौधरी हाल में लगातार उनके साथ रहे हैं. उन्होंने नीतीश के साथ बातचीत शुरू करने में जेडीयू के बाकी दो नेताओं को लीड किया. तीनों फरवरी के आखिरी हफ्ते से नीतीश के साथ रेगुलर मीटिंग करने लगे.

जेडीयू के वर्मा का टिकट रोका गया

इधर, जेडीयू के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मनीष वर्मा की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है. उनकी जगह निशांत को राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया. हालांकि निशांत को राज्य की पॉलिटिक्स में अभी एंट्री करनी थी. अंदरखाने पता चला है कि निशांत का नाम वर्मा को रोकने के लिए आगे बढ़ाया गया, जिनकी नीतीश तक पहुंच थी.

एक सूत्र ने कहा कि जब निशांत के नाम पर चर्चा होने लगी तब भाजपा की टॉप लीडरशिप ने नीतीश को राज्यसभा जाने की उनकी इच्छा याद दिलाई. उन्हें यह बताया गया कि अप्रैल के बाद राज्य में दो साल बाद सीटें खाली होंगी. 1 मार्च तक CM के राज्यसभा जाने की अफवाह तेज हो गई.

इससे पहले निशांत के लिए राज्यसभा सीट सोची जा रही थी लेकिन उन्होंने बिहार से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने की इच्छा जताई थी. वह यह भी नहीं चाहते थे कि उनके पिता राज्यसभा जाएं. 1 से 4 मार्च तक इस मामले पर कई राउंड की बातचीत हुई, आखिरकार नीतीश मान गए.

परिवार को भी देर से पता चला

अब पता चला है कि नीतीश के परिवार को इस मामले की भनक 3 मार्च को लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. 4 मार्च को एक आखिरी कोशिश में, जेडीयू के सीनियर मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने नीतीश से मुलाकात की और उनसे पार्टी हित में अपने फैसले पर फिर से सोचने का अनुरोध किया. तब तक नीतीश राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन पेपर पर साइन कर चुके थे.

वैसे, नीतीश के पूरे पांच साल तक CM बने रहने की उम्मीद नहीं थी. NDA ने भले ही उन्हें चेहरा बनाकर असेंबली चुनाव जीता था लेकिन माना जा रहा था कि अस्वस्थ दिख रहे नीतीश सितंबर तक (नई NDA सरकार के एक साल होने से पहले) पद छोड़ देंगे. हालांकि बीजेपी में चर्चा शुरू हो गई थी कि तब तक इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है. इससे जेडीयू को मजबूत होने का समय मिल जाता. ऐसे में मार्च में ही खेला हो गया.