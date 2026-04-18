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Hindi Newsदेशलोकसभा में बड़े झटके का राजनीतिक फायदा कैसे लेगी बीजेपी? आधी रात से ही शुरुआत हो चुकी है

लोकसभा में बड़े झटके का राजनीतिक फायदा कैसे लेगी बीजेपी? आधी रात से ही शुरुआत हो चुकी है

चुनाव का सीजन है. महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिरने से भाजपा को बैठे-बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है. पीएम खुद हंसी में वो बात कह गए थे. अब आधी आबादी को साधने के लिए भाजपा चुनावों में कांग्रेस, सपा और दूसरे विपक्ष दलों को महिला विरोधी कहकर कोसेगी. आधी रात से शुरुआत हो चुकी है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:45 AM IST
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लोकसभा में संशोधन बिल गिरते ही भाजपा ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की.
लोकसभा में संशोधन बिल गिरते ही भाजपा ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की.

भाजपा खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद दो तिहाई नंबर गेम का पहले से पता था. विपक्ष बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहा था. वोटिंग 17 अप्रैल को शाम में होनी थी, लेकिन पीएम 16 अप्रैल की शाम में ही अपने 36 मिनट के भाषण में एक जगह इशारा कर गए कि संशोधन विधेयक गिरा, तो आगे इसका राजनीति पर क्या असर होगा? हां, उस समय लोग ऐसे ही सुन गए होंगे, लेकिन अब वो लाइन प्रासंगिक हो गई है. विपक्षी दलों के विरोध पर पीएम ने लोकसभा में अपने अंदाज में कहा था, 'यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है. देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा.' इस पर सदन में खूब ठहाके लगे. पहले आप वीडियो सुनिए, फिर भाजपा की आगे की रणनीति समझते हैं. 

मोदी ने आगे कहा कि लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी (राजनीतिक लाभ) नहीं होगा, इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए. जैसे ही यह पारित हो जाए, मैं विज्ञापन देकर सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं. क्रेडिट आप ले लीजिए. हालांकि, ऐसा हुआ नहीं. अब सवाल यह है कि भाजपा का अगला कदम क्या होगा. चुनावी राज्य तमिलनाडु के सीएम ने तो पटाखे फोड़कर जश्न मनाया है. खूब आतिशबाजी हुई है. मिठाइयां बांटी गईं. विपक्ष इसे जीत के तौर पर बता रहा है. 

अब भाजपा करेगी बड़ा गेम

असल में भाजपा की राजनीति को देख कुछ लोग इसे पीएम के लिए मास्टरस्ट्रोक जैसा मौका मान रहे हैं. महिला अधिकारों की बात करते हुए वह इसे रैलियों में खूब उछालेंगे. इसकी शुरुआत हो चुकी है. आधी रात को ही एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें पीएम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया और राहुल गांधी को कटिया लगाकर झंडा फाड़ते दिखाया गया. भाजपा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा गया, 'सदन में आज सिर्फ एक बिल नहीं गिरा… देश की आधी आबादी के सपनों, उम्मीदों और हक को कुचला गया है. नारीशक्ति इसका हिसाब जरूर लेगी.'

साफ है पीएम ने लोकसभा में जो बात खुलकर कही थी, वही होगा. फिलहाल आगे के विधानसभा चुनावों में भाजपा इसे विपक्ष को महिला विरोधी पेश करने की कोशिश करेगी. पीएम ही नहीं, भाजपा के सभी स्टार प्रचारक इस मुद्दे को उछालेंगे.

रात में ही एनडीए के नेताओं ने संसद में बैठक कर तय कर लिया कि महिलाओं के सशक्तीकरण के खिलाफ विपक्ष के विरोध को लेकर जनता में जाएंगे. विरोध प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में यह संदेश पहुंचाया जाएगा. अगले साल यूपी में भी विधानसभा चुनाव हैं. उस पर भी इसका असर पड़ेगा. महिला कार्यकर्ताओं को आगे कर यूपी ही नहीं, पूरे देश में आज भाजपा और उससे जुड़े सभी संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं. 

पढ़ें: जादूगर का किस्सा सुनाकर राहुल गांधी ने कैसा 'जादू' कर दिया? 12 साल में पहली बार भाजपा को इतना बड़ा झटका लगा

कुछ लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि भाजपा और एनडीए की सीटों को देखते हुए पहले से तय था कि दो तिहाई बहुमत नहीं मिलने वाला. ऐसे में आधी आबादी को साधने के लिए ही इस विधेयक के जरिए भाजपा ने कांग्रेस और समूचे विपक्ष को घेरने की कोशिश की थी. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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