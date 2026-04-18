लोकसभा में बड़े झटके का राजनीतिक फायदा कैसे लेगी बीजेपी? आधी रात से ही शुरुआत हो चुकी है

चुनाव का सीजन है. महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिरने से भाजपा को बैठे-बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है. पीएम खुद हंसी में वो बात कह गए थे. अब आधी आबादी को साधने के लिए भाजपा चुनावों में कांग्रेस, सपा और दूसरे विपक्ष दलों को महिला विरोधी कहकर कोसेगी. आधी रात से शुरुआत हो चुकी है.
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भाजपा खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद दो तिहाई नंबर गेम का पहले से पता था. विपक्ष बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहा था. वोटिंग 17 अप्रैल को शाम में होनी थी, लेकिन पीएम 16 अप्रैल की शाम में ही अपने 36 मिनट के भाषण में एक जगह इशारा कर गए कि संशोधन विधेयक गिरा, तो आगे इसका राजनीति पर क्या असर होगा? हां, उस समय लोग ऐसे ही सुन गए होंगे, लेकिन अब वो लाइन प्रासंगिक हो गई है. विपक्षी दलों के विरोध पर पीएम ने लोकसभा में अपने अंदाज में कहा था, 'यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है. देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा.' इस पर सदन में खूब ठहाके लगे. पहले आप वीडियो सुनिए, फिर भाजपा की आगे की रणनीति समझते हैं.
#WATCH | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर कहा, "अगर आप इसका विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि इसका मुझे राजनीतिक लाभ होगा लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ही यह पारित हो जाए मैं विज्ञापन देकर सबका… pic.twitter.com/zBQcix4wVL
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026
मोदी ने आगे कहा कि लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी (राजनीतिक लाभ) नहीं होगा, इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए. जैसे ही यह पारित हो जाए, मैं विज्ञापन देकर सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं. क्रेडिट आप ले लीजिए. हालांकि, ऐसा हुआ नहीं. अब सवाल यह है कि भाजपा का अगला कदम क्या होगा. चुनावी राज्य तमिलनाडु के सीएम ने तो पटाखे फोड़कर जश्न मनाया है. खूब आतिशबाजी हुई है. मिठाइयां बांटी गईं. विपक्ष इसे जीत के तौर पर बता रहा है.
असल में भाजपा की राजनीति को देख कुछ लोग इसे पीएम के लिए मास्टरस्ट्रोक जैसा मौका मान रहे हैं. महिला अधिकारों की बात करते हुए वह इसे रैलियों में खूब उछालेंगे. इसकी शुरुआत हो चुकी है. आधी रात को ही एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें पीएम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया और राहुल गांधी को कटिया लगाकर झंडा फाड़ते दिखाया गया. भाजपा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा गया, 'सदन में आज सिर्फ एक बिल नहीं गिरा… देश की आधी आबादी के सपनों, उम्मीदों और हक को कुचला गया है. नारीशक्ति इसका हिसाब जरूर लेगी.'
सदन में आज सिर्फ एक बिल नहीं गिरा…
देश की आधी आबादी के सपनों, उम्मीदों और हक को कुचला गया है।
नारीशक्ति इसका हिसाब जरूर लेगी। pic.twitter.com/ECB1Kp9OAp
— BJP (@BJP4India) April 17, 2026
साफ है पीएम ने लोकसभा में जो बात खुलकर कही थी, वही होगा. फिलहाल आगे के विधानसभा चुनावों में भाजपा इसे विपक्ष को महिला विरोधी पेश करने की कोशिश करेगी. पीएम ही नहीं, भाजपा के सभी स्टार प्रचारक इस मुद्दे को उछालेंगे.
रात में ही एनडीए के नेताओं ने संसद में बैठक कर तय कर लिया कि महिलाओं के सशक्तीकरण के खिलाफ विपक्ष के विरोध को लेकर जनता में जाएंगे. विरोध प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में यह संदेश पहुंचाया जाएगा. अगले साल यूपी में भी विधानसभा चुनाव हैं. उस पर भी इसका असर पड़ेगा. महिला कार्यकर्ताओं को आगे कर यूपी ही नहीं, पूरे देश में आज भाजपा और उससे जुड़े सभी संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं.
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कुछ लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि भाजपा और एनडीए की सीटों को देखते हुए पहले से तय था कि दो तिहाई बहुमत नहीं मिलने वाला. ऐसे में आधी आबादी को साधने के लिए ही इस विधेयक के जरिए भाजपा ने कांग्रेस और समूचे विपक्ष को घेरने की कोशिश की थी.
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