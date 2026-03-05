बिहार में नीतीश युग का अंत, भाजपा ने हिंदीपट्टी के 'आखिरी गढ़' पर एक झटके में कैसे किया कब्जा?

यह घोषणा चौंकाती है लेकिन हो चुकी है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देकर दिल्ली आ रहे हैं. राज्यसभा में बैठेंगे. बिना हो-हल्ला हुए, भाजपा ने धीरे से हिंदी पट्टी के आखिरी बचे बड़े राज्य पर 'पूरा कब्जा' जमा लिया. वैसे भाजपा यहां सरकार में पहले से थी, अब बिग ब्रदर की भूमिका में होगी. बिहार दो दशक बाद बड़े सियासी बदलाव से गुजर रहा है. 'बिहार में नीतीशे कुमार' वाला नारा अब नहीं गूंजेगा. राजनीतिक रूप से परिपक्व राज्य में पहली बार भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है. वह अंदर से खुश तो बहुत होगी. सवाल यह है कि नीतीश बाबू मान कैसे गए? सीएम बदलने की चर्चा तो कई साल से चल रही थी. भाजपा के पास ज्यादा सीटों का तर्क भी था फिर राज्यसभा चुनाव के समय इतना बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे वजह क्या है?

जेडीयू चीफ नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने की खबर जैसे ही आई, पटना में समर्थक प्रोटेस्ट करने लगे. यह उनका नीतीश प्रेम है. महत्वपूर्ण तो यह है कि अभी नवंबर में ही उन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी फिर चार महीने बाद ही कुर्सी क्यों छोड़ रहे हैं? गहराई से समझने पर पता चलता है कि भाजपा ने सहयोगी जेडीयू के साथ मिलकर इस प्लान को बड़ी बारीकी से अंजाम तक पहुंचाया. न साथी टूटे, न साथ. न शोर, न विवाद. भाजपा का प्लान सफल रहा.

1. नीतीश बाबू की हेल्थ

Add Zee News as a Preferred Source

खुलकर भले ही भाजपा और जेडीयू के नेता नहीं बोल रहे थे लेकिन सीएम की हेल्थ पहले जैसी नहीं है. 'सुशासन बाबू' वाली इमेज से एनडीए को पूर्वी राज्य में कई बार जीत दिलाने वाले नीतीश कुमार 1 मार्च को 75 साल के हो गए हैं. तबीयत ठीक रहती तो शायद आगे भी पद पर बने रहते लेकिन कई बार मंच से उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे एनडीए के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई. बगल में खड़े नेता को मैनेज करना पड़ता. वीडियो वायरल होता तो सवाल पूछे ही जाते. तेजस्वी यादव इन्हीं वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री की हेल्थ पर सवाल दागते. नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए मनाने की एक बड़ी वजह यही रही होगी. अब वह राज्यसभा में जाएंगे तो हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे. वहां काम का प्रेशर भी काफी कम होगा. खुद गृह मंत्री अमित शाह आज पटना पहुंचे और नीतीश बाबू ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया.

2. बिहारियों की तमन्ना

नीतीश कुमार का 5 मार्च का ट्वीट आपने पढ़ा होगा. उन्होंने यूं ही नहीं लिखा है कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं. 2022 में भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में खुलकर कह दिया था कि अब लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है. हां, राज्यसभा जाने की इच्छा जरूर है. इसके पीछे बिहार के टॉप लीडरों की डायनामिक्स है.

लालू प्रसाद, दिवंगत सुशील मोदी, रामविलास पासवान और शरद यादव ने भी उनके साथ राजनीतिक सफर शुरू किया था और सभी राज्यसभा में रहे. शायद नीतीश उस एक कसक को पूरा कर लेना चाहते हैं. अब वह भी लालू और सुशील मोदी की तरह चारों सदनों में रहने का रिकॉर्ड बना लेंगे.

पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में… — Nitish Kumar (@NitishKumar) March 5, 2026

3. भाजपा का मिशन

पिछले कार्यकाल को छोड़िए, इस बार नवंबर 2025 में आए विधानसभा चुनाव नतीजों में भी भाजपा ने जेडीयू से ज्यादा सीटें जीती थीं. भाजपा को 89, जेडीयू को 85 सीटें मिलीं. फिर भी भाजपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी सौंप दी. बताते हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के फौरन बाद ही भाजपा ने जेडीयू के नेताओं की रजामंदी से एक साल के भीतर उत्तराधिकार के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था. यह बताया गया कि जेडीयू के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए सक्सेसन प्लान की जरूरत है. अब भाजपा के अंदर से खबर है कि नया सीएम ओबीसी (27 प्रतिशत आबादी) या अति पिछड़ा वर्ग (36 प्रतिशत आबादी) से हो सकता है.

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे (नवंबर 2025) बीजेपी 89 जेडीयू 85 आरजेडी 25 एलजेपीआरवी 19 कांग्रेस 6 AIMIM 5 अन्य 14

4. क्या राज्यसभा के उपसभापति बनेंगे नीतीश?

हां, राज्यसभा चुनाव के बीच जिस तरह नीतीश पद छोड़ रहे हैं, उससे प्रदेश की 5 सीटों में से अब जेडीयू एक सीट ही और ले पाएगी. 2 सांसद अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं. एक, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं और दूसरे कर्पूरी ठाकुरी के बेटे, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर. अब रामनाथ ठाकुर के ही फिर से राज्यसभा पहुंचने की उम्मीद है. वैसे भी हरिवंश से नीतीश की केमिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं रही. ऐसे में क्या अब नीतीश कुमार को राज्यसभा में उपसभापति बनाया जा सकता है. फिलहाल ये अटकलें हैं.

5. बेटे का राजनीतिक करियर

नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं. अब तक उन्होंने बेटे को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया लेकिन शायद उन्हें लगा हो कि ये सही वक्त है. वह बिहार से जाएंगे तो बेटे निशांत कुमार (50) की राजनीति में एंट्री से मैसेज भी ठीक जाएगा. वह पेशे से इंजीनियर हैं और अब तक लो प्रोफाइल ही रहे हैं. माना जा रहा है कि निशांत की राजनीतिक पारी शुरू हो सकती है और उन्हें सीधे नई सरकार में डिप्टी सीएम पद दिया जा सकता है.