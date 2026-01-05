Advertisement
BMC चुनाव बनी ठाकरे ब्रांड की अग्निपरीक्षा! शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा?

BMC चुनाव बनी 'ठाकरे ब्रांड' की अग्निपरीक्षा! शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा?

मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव अब सिर्फ नगर निकाय का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह ‘असली शिवसेना’ और ‘ठाकरे ब्रांड’ की विश्वसनीयता का जनमत संग्रह बन चुका है. एक तरफ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई की ताकत। यह चुनाव मुंबई की राजनीति की दिशा तय करेगा. जानें एक्सपर्ट्स की इस मामले में क्या राय है.

krishna pandey |Last Updated: Jan 05, 2026, 09:07 AM IST
मुंबई में BMC चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है.बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम की सत्ता की लड़ाई नहीं रह गई है. ये ठाकरे परिवार की विरासत और शिवसेना की असली पहचान पर बड़ा रेफरेंडम बन गया है. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना कुल 87 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) से सीधा मुकाबला करेगी. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस चुनाव का नतीजा मुंबई की राजनीति की दिशा और ठाकरे परिवार के भविष्य को तय करेगा.

हाल के चुनावों में उद्धव की UBT का दबदबा
2024 लोकसभा चुनाव में शिवसेना बनाम शिवसेना की 13 सीटों पर हुई लड़ाई में उद्धव की UBT ने 7 सीटें जीतीं हैं. जबकि शिंदे गुट को सिर्फ 6 मिलीं. मुंबई में तो UBT का प्रदर्शन और भी शानदार रहा है. जहां चार में से तीन सीटें उसने जीतीं, जबकि शिंदे गुट तीन में से सिर्फ एक ही जीत सका. विधानसभा चुनावों में भी यही ट्रेंड दिखा. मुंबई के कई दिग्गज UBT नेता जो शिंदे कैंप में चले गए थे, जैसे MLA यामिनी जाधव, सदा सर्वंकर और सांसद राहुल शेवाले, सीधे मुकाबले में हार गए. उसके बाद 40 से ज्यादा पूर्व UBT कॉर्पोरेटर शिंदे गुट में शामिल हो गए. अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये नेता ठाकरे परिवार की संयुक्त ताकत के सामने कितना टिक पाते हैं.

ठाकरे चचेरे भाइयों की जोड़ी ने बढ़ाई शिंदे की टेंशन
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मैदान में हैं. इससे 'मराठी मानूस' का पुराना नारा फिर गूंज रहा है. एक राजनीतिक जानकार ने अपनी बातचीत में कहा “लोकसभा और विधानसभा चुनावों ने दिखा दिया कि मुंबई में किस शिवसेना का ज्यादा असर है. लेकिन बीएमसी चुनाव बहुत ज्यादा गंभीर और स्थानीय होते हैं. ये तय करेंगे कि असली शिवसेना कौन है.” उन्होंने आगे कहा, “ठाकरे चचेरे भाइयों के एक साथ आने से ये ठाकरे ब्रांड पर भी जनमत संग्रह जैसा हो गया है. मराठी वोटर नए सिरे से 'मराठी मानूस' के नारे पर कितना भरोसा जताते हैं, ये सबसे अहम होगा. कई मायनों में ये दोनों शिवसेनाओं के बीच आखिरी जंग है. इसका नतीजा मुंबई की राजनीतिक तस्वीर और ठाकरे परिवार की आगे की राह तय करेगा.”

मराठी वोटर तय करेंगे खेल
चुनाव का पूरा दारोमदार मराठी वोटरों पर टिका है. अगर शिंदे गुट का प्रदर्शन कमजोर रहा तो मराठी वोटों का ट्रांसफर रुक सकता है, जिससे बीजेपी को भी नुकसान होगा और महायुति गठबंधन कमजोर पड़ सकता है. जानकारों का कहना है कि शिंदे की हार बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका होगी.

इन सीटों पर होगी सबसे रोचक टक्कर
शिंदे बनाम ठाकरे के बीच मुख्य मुकाबले इन इलाकों में देखने को मिलेंगे:-

सेवरी
वर्ली
दादर-माहिम
वडाला
भांडुप
विक्रोली
घाटकोपर (वेस्ट)
मगठाणे
डिंडोशी
दहिसर
बांद्रा (ईस्ट)
कलीना

BMC चुनाव बना राजनीतिक सत्ता की लड़ाई का केंद्र
ये वो इलाके हैं जहां ठाकरे परिवार की पारंपरिक पकड़ मजबूत रही है. अब देखना ये है कि शिंदे गुट के नए चेहरे यहां कितना असर दिखा पाते हैं. बीएमसी चुनाव मुंबई की सड़कें, पानी, कचरा और विकास के मुद्दों से जुड़ा है, लेकिन इस बार ये पूरी तरह राजनीतिक सत्ता की लड़ाई बन चुका है. उद्धव की जीत उन्हें मजबूत कमबैक देगी, जबकि शिंदे की जीत उन्हें शिवसेना का असली वारिस साबित कर देगी. अब आखिर मुंबई का असली बॉस कौन बनेगा? मुंबईकरों समेत हर कोई राजनीति में रुझान रखने वाला देख रहा है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

