तब भारत में पढ़ने आते थे चीनी, भारतीय ब्राह्मण की कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी

चीन शीआन शहर में एक ब्राह्मण की कब्र मिलने के बाद बहुत से लोग हैरान हैं. इस घटना ने हजारों साल पुराने इतिहास को फिर जिंदा कर दिया, जब सिल्क रूट के जरिए व्यापारिक सामान के साथ ज्ञान का भी आदान प्रदान होता था. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 11, 2025, 03:03 PM IST
2005 में चीन के शीआन शहर के नानकांग गांव में पुरातत्वविदों को 6वीं सदी का एक संयुक्त मकबरा मिला, जो करीब 1441 साल तक बंद रहा. इसमें एक जोड़े को दफनाया गया था. इनकी कब्र पर चीनी कला के साथ-साथ भारतीय और यहां तक कि रोमन शैली के प्रभाव भी देखे गए. मकबरे में दफन शख्स का नाम ली दान (505-564 ईस्वी) था. उनके जीवन और वंशावली का पता पत्थर पर बने उत्कीर्ण चिन्हों और डीएनए से चला, जिसने सिल्क रोड के इतिहास के एक हिस्से को नए सिरे से लिखा. 

चीनी राजधानी चांगआन के पास दफन वह केवल एक चीनी कुलीन नहीं थे, बल्कि भारतीय मूल के ब्राह्मण भी थे. यह सब जानने के बाद जहन में सवाल उठ सकता है कि आखिर भारतीय ब्राह्मण 1400 साल पहले चीन कैसे गए? तो चलिए जानते हैं. यह घटना एक पुरानी कहानी को फिर से जिंदा करती है, जो भारत और चीन के हजारों साल पुराने गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों की गवाही दे रही है. यह तलाश न सिर्फ पुरातात्विक अहमियत रखती है, बल्कि यह भी बताती है कि भारत से ज्ञान और धर्म के वे प्रवाह कैसे चीन तक पहुंचे. 

चीन में ब्राह्मण कैसे आए?

भारत-चीन के बीच संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बहुत पुराने हैं. कहा जाता है कि लगभग दूसरी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ही दोनों देशों के बीच बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों का आवागमन होता रहा. ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे कई चीनी यात्री भारत आए और यहां की चीजों के बारे में लिखा-पढ़ा और फिर चीन में भी तक पहुंचाया. ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति को बचाने और संरक्षित करने में चीनियों का भी बड़ा योगदान मिला है.

चीन में 1,441 साल पुरानी भारतीय ब्राह्मण की मिली अनोखी कब्र, DNA टेस्ट ने सिल्क रोड का बदला इतिहास? 6ठी सदी की चर्चा अब क्यों?

चीन गए भारतीय ब्राह्मण

इसके अलावा भारतीय शिक्षक और ज्ञानियों ने भी चीन जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया. वे अपने साथ वेद, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ और दार्शनिक विचार लेकर चीन की संस्कृति को प्रभावित किया. वे ना सिर्फ चीन बल्कि तिब्बत और फिर जापान तक गए और वहां बौद्ध धर्म के कई पहलुओं को फैलाया. यह सफर सिल्क रूट के जरिए संभव हुआ, जिसने ना सिर्फ व्यापारिक वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृतियों का भी आदान-प्रदान कराया. इस रास्ते से चाय, रेशम, मसाले, कपड़े और कागज के आदान प्रदान के साथ-साथ भारत का चिंतन भी चीन पहुंचा.

नालंदा यूनिवर्सिटा का योगदान

इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी ने भी अहम किरदार किया. नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान थी. यह जगह सिर्फ शिक्षा की नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का केंद्र था, जहां दर्शन, तर्कशास्त्र, साहित्य, चिकित्सा, गणित और कई अन्य विषय गहराई से पढ़ाए जाते थे. संगीत, आक्रिटेक्चर और साइंस भी यहां की पढ़ाई में शामिल थे. नालंदा में विश्व भर से छात्र आते थे, जिनमें से कई चीनी और तिब्बती भी थे. चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे कई दिग्गजों ने भी यहां शिक्षा हासिल की थी.

बख्तियार खिलजी ने तबाह कर दी नालंदा यूनिवर्सिटी

बारहवीं सदी के दौरान बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी पर हमला किया. पुराना इतिहास बताता है कि यह तबाही संस्कृति और ज्ञान के लिए बड़ा धक्का थी. यूनिवर्सिटी की किताबें, पांडुलिपियां और भवन तबाह कर दिए गए, लेकिन इसका एक हिस्सा जिंदा रहा और यह ज्ञान अन्य जगहों पर फैलने लगा. नालंदा के विद्वान अखंड ज्ञान को बचाने के लिए चीन और इसके आस-पास के इलाकों में चले गए.  यह यात्रा सिर्फ शैक्षणिक ही नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का माध्यम भी बनी. चीन के शाओलिन मठ में बोध धर्म जैसे भारतीय भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म को स्थापित किया, जिसने बाद में पूरे पूर्वी एशिया में गहरा प्रभाव डाला. इस प्रकार नालंदा ने सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे एशिया को ज्ञान और संस्कृति की रोशनी दी. 

Tahir Kamran

Tahir Kamran

