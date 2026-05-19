जब सिलीगुड़ी तक पहुंचेगी भारत की बुलेट ट्रेन, ‘चिकन नेक’ की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा बांग्लादेश-चीन

Bullet train to Siliguri: सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना ने पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी और चिकन नेक से जुड़े रणनीतिक महत्व को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. जिस दिन ये सपना साकार होगा. बांग्लादेश से लेकर चीन तक कभी चिकन नेक की ओर आंख उठाकर नहीं देखेंगे.
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Bullet Train To Siliguri and Chicken's Neck: भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना जिस दिन हकीकत में दौड़ेगी, उस दिन देश की ताकत और तरक्की की रफ्तार दुनिया देखेगी. जिस दिन भारत सरकार का सिलीगुड़ी तक हालिया प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा होगा, देश के दुश्मन भारत की सीमा की ओर आंख उठाकर देखना बंद कर देंगे. सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना ने पूर्वी भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी और रणनीतिक महत्व को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट में कोलकाता को क्यों शामिल नहीं किया गया. हालांकि इसका जवाब भूगोल, सुरक्षा रणनीति और क्षेत्रीय आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है.
सिलीगुड़ी, जिसे ‘चिकन नेक’ या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, वह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी है. ये कॉरिडोर वही संकरा लेकिन सबसे अहम इलाका है, जहां से सड़क और रेल के सभी बड़े संपर्क गुजरते हैं. अब मोदी सरकार की योजना है कि भविष्य में भारत की यह हाई-स्पीड रेल लाइन असम की राजधानी गुवाहाटी तक भी बढ़ाई जाए, जिससे नॉर्थईस्ट के सभी ‘अष्ट लक्ष्मी’ राज्यों को सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिल सकेगी.
पूर्व विदेश सचिव और बीजेपी के सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस परियोजना को रणनीतिक रूप से अहम बताते हुए कहा कि दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र दुनिया के उन दुर्लभ इलाकों में है, जहां से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं बेहद नजदीक हैं, वहीं उत्तर दिशा में चीन की सीमा भी दूर नहीं है. ऐसे में यहां बुलेट ट्रेन परियोजना पहुंचना रणनीतिक रूप से काफी अहम होगा.
भारत में नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्य चिकन नेक रास्ते के जरिए जुड़े हुए हैं. यह रास्ता कई जगहों पर महज 20-22 किलोमीटर का है. अगर इस रास्ते पर किस प्रकार का अवरोध पैदा किया जाता है तो नॉर्थ के आठ राज्यों से भारत का जुड़ाव अलग किया जा सकता है. साल 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट होने से लेकर मोहम्मद यूसुफ की रुखसती तक बांग्लादेश के कट्टरपंथी चिकेन नेक की ओर आंख गड़ाए रहते थे. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पूर्व सरकार चिकन नेक का जिम्मा अपने पास रखे थीं. ममता बनर्जी करीब एक साल से ज्यादा समय से केंद्र सरकार की फाइल दबाए बैठे थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बनी बीजेपी सरकार ने चिकन नेक का जिम्मा केंद्र सरकार को सौंप दिया है. ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब सिलिगुड़ी तक बुलेट ट्रेन पहुंचने की राह आसान हो जाएगी.
वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पूरा होने के बाद वाराणसी से सिलीगुड़ी की यात्रा महज 3 घंटे में पूरी हो सकेगी. यह परियोजना उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार, पर्यटन और निवेश को नई रफ्तार देने वाली सौगात मानी जा रही है. आपको बताते चलें कि महज रेल ही नहीं, इस महत्वपूर्ण इलाके में एयर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है. इसके लिए सिक्किम के बागडोगरा एयरपोर्ट में करीब 1,549 करोड़ रुपये की लागत से नया सिविल एन्क्लेव बनाया जा रहा है.
बागडोगरा एयरपोर्ट में 70,390 वर्ग मीटर का स्पेशल टर्मिनल होगा. जिसे पीक ऑवर में 3,000 यात्रियों और सालाना करीब एक करोड़ यात्रियों की क्षमता के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इस परियोजना में A-321 विमान के लिए 10 पार्किंग बे, दो लिंक टैक्सीवे और मल्टी-लेवल कार पार्किंग सुविधा भी शामिल है. जानकारों का मानना है कि करीब 3000 करोड़ रुपये की केंद्रीय मंजूरी से बन रहा ये एयरपोर्ट, सिक्किम और उत्तर बंगाल के लिए नई लाइफलाइन का काम करेगा. माना जा रहा है कि ये सभी सुविधाएं 2027 तक फंक्शनल हो जाएंगी. इसी तरह न्यू जलपाईगुडी रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है.
स्थानीय कारोबारी मानते हैं कि बुलेट ट्रेन और नई कनेक्टिविटी परियोजनाओं से सिलीगुड़ी सिर्फ ट्रांजिट सिटी नहीं रहेगा, बल्कि पूर्वी भारत का बड़ा आर्थिक और लॉजिस्टिक हब बन सकता है.
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