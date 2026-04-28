DNA: लोगों को खतरे में डाल रही 'बाई नाओ पे लेटर' जैसे स्कीम? कैसे खुलेआम दबंगई में उतर रहे रिकवरी एजेंट्स

Maharashtra Loan Recovery Agents: महाराष्ट्र के पुणे में लोन रिकवरी एजेंट्स ने बीच सड़क पर एक शख्स के साथ गाली-गलौच और मारपीट की. बता दें कि देश के 39 प्रतिशत लोन लेने वाले लोग लोन रिकवरी एजेंट्स की शाब्दिक या फिर शारीरिक हिंसा का सामना कर रहे हैं. इंस्टैंट लोन एप से लोन लेने वाले 10 में से छह लोगों के साथ ऐसी अमानवीयता होती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह की गुंडागर्दी और वसूली के तौर-तरीकों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं, इसके बावजूद यह आतंक लगातार जारी है. महाराष्ट्र के पुणे में आज तीन लोन रिकवरी एजेंट्स ने एक शख्स के साथ सरेआम मारपीट की. संदीप नाम के शख्स ने इंडसइंड बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था. उसके क्रेडिट कार्ड का कुछ बिल बकाया था. इसी बिल की वसूली के लिए लोन रिकवरी एजेंट्स उसे खोज रहे थे. संदीप जब अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे, तभी बैंक के तीन रिकवरी एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया. उनके साथ गाली गलौच की. मारपीट की.

सड़क पर की पिटाई

सड़क पर हो रही संदीप की पिटाई का लोगों ने पूरा तमाशा देखा, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया. उनकी पत्नी ने मारपीट करने वालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तीनो गुंडों को इससे रत्तीभर फर्क नहीं पड़ा. ये जो लोन रिकवरी का कथित लाइसेंस लेकर गुंडागर्दी करने वाले बॉडी-बिल्डर हैं..उनकी हिम्मत की एक वजह ये तमाशबीन लोग भी हैं, जो बीच सड़क पर दूसरों को पिटता हुआ देखकर आनंद लेते हैं, जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वालों के साथ अन्याय हो रहा है. हालांकि, पुलिस इन्हें पकड़कर थाने ले गई. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जो FIR दर्ज की गई है. उसमें स्पष्ट लिखा है कि लोन रिकवरी एजेंट्स संदीप से बदनामी की कीमत वसूलना चाहते थे. सोसाइटी के अंदर हंगामा ना करने के बदले ज्यादा पैसा मांग रहे थे. पुलिस अब इसकी जांच-पड़ताल कर रही है.

रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी

भारत का सबसे बड़ा डेब्ट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट पैन ने 35 हजार से अधिक कर्जदारों की काउंसलिंग की. इस काउंसलिंग से पता चला कि इनमें से 12 हजार 250 यानी 35 प्रतिशत कर्जदारों के साथ लोन रिकवरी एजेंट्स ने मानसिक क्रूरता की. 17 प्रतिशत लोगों को तो गंभीर धमकी दी गई. अगस्त 2024 में 327 जिलों में एक सर्वे हुआ था. उसमें 47 हजार लोगों से बात की गई. पौने 12 हजार लोगों ने जवाब दिया, जिन लोगों ने जवाब दिया. उनमें से 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके साथ लोन रिकवरी एजेंट्स ने अभद्रता की. 2023 की एक रिपोर्ट है, जिसमें जिक्र है कि भारत में कम से कम 60 लोगों ने इसलिए जान दे दी क्योंकि उन्हें रिकवरी एजेंट्स ने ब्लैकमेल और प्रताड़ित किया था. 12 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के भोपाल में भूपेंद्र विश्वकर्मा ने अपने पूरे परिवार के साथ खुदकुशी कर ली क्योंकि वे लोन ऐप के कर्ज के जाल में फंस गए थे.

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रिकवरी एजेंट को लेकर नियम

RBI ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि रिकवरी एजेंट केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही ग्राहक को कॉल कर सकते हैं या फिर उसके घर जा सकते हैं. एजेंट किसी भी तरह की गाली-गलौच, धमकी या अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकते. वे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या शारीरिक बल का प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित हैं.

कर्जदार की लोन जानकारी उसके दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों के साथ साझा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है. रिकवरी एजेंट के पास बैंक द्वारा जारी किया गया वैध पहचान पत्र और आधिकारिक प्राधिकरण पत्र होना चाहिए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे और सख्त बनाने के लिए जुलाई से नई गाइडलाइन लेकर आ रहा है. RBI ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एजेंट्स के दुर्व्यवहार के लिए बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार हैं. बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट के तहत लोन एजेंट्स की क्रूरता पर बैंक पर एक करोड़ रूपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, लेकिन बैंक ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि लोन रिकवरी एजेंट्स उनके कर्मचारी नहीं है.

कस्टमर्स के साथ बदमाशी

बड़ी संख्या में रिकवरी एजेंसियां हैं, जो बॉडी बिल्डर टाइप के लोगों को अपने यहां नियुक्तियां करती हैं, जिनका काम डरा धमकाकर बैंक लोन की वसूली करना होता है. जो लोन बैंक खुद रिकवर नहीं कर पाता है..वो ऐसी ही एजेंसी को ठेका देता है. बदले में रिकवरी एजेंसियों को 5 से 30 प्रतिशत तक कमीशन मिलता है. जो लोन जितना पुराना होता है. उसकी वसूली पर उतना ज्यादा कमीशन मिलता है. यही इंसेंटिव गुंडागर्दी का आर्थिक मॉडल तैयार करता है. इसके बाद एजेंसियां अपने एजेंट्स को वसूली का टारगेट देती हैं और किसी भी तरह से पैसा वसूलने की खुली छूट दे दी जाती है. गुंडों के भेष में घूमने वाले रिकवरी एजेंट्स के पास ना तो बात करने की ट्रेनिंग होती है और ना ही कई मामलों में उनके पास वैध पहचान पत्र होता है. हालांकि पुणे में लोन रिकवरी के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले आरोपियों के साथियों ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि संदीप ने ही पहले एक एजेंट के साथ मारपीट की थी. इस वीडियो का सत्यापन अभी बाकी है. लेकिन सवाल है कि अगर संदीप ने ऐसा किया भी तो उसके लिए कानून है, कोर्ट है, पुलिस है. ऐसे कैसे हो सकता है कि तीन बॉडी बिल्डर आए और बीच सड़क पर घेरकर मारना शुरू कर दे.

क्या है समाधान?

सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे वसूलीकर्ताओं के लिए सख्त टिप्पणी कर चुका है. कोर्ट ने हिंसक वसूली करने वाले एजेंटों को "गुंडों का समूह" बताते हुए कहा था कि बैंक इस तरह की मसल पावर का उपयोग नहीं कर सकते. यदि कोई रिकवरी एजेंट किसी ग्राहक को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो बैंक को पीड़ित को मुआवजा देना पड़ सकता है. अगर आप में से किसी के भी साथ ऐसे गुंडे एजेंट्स ने कभी बदमतीजी की तो आप सबसे पहले संबंधित बैंक या NBFC की शिकायत निवारण शाखा में लिखित शिकायत दर्ज करें. यदि 30 दिनों के भीतर बैंक समाधान नहीं करता है, तो आप RBI लोकपाल के पास ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. गंभीर प्रताड़ना या मारपीट की स्थिति में सीधे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकती है. ऐसे लोगों को BNS की धारा 351(2) के तहत 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है. यदि धमकी मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की हो, तो सजा 7 साल तक बढ़ सकती है.

जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर पसारें

बैंक जो झट से क्रेडिट कार्ड और एक क्लिक पर पर्सनल लोन दे देता है. वो पिटवाने के लिए ही देता है. इसलिए जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए. मतलब ये है कि जितनी कमाई है उतना ही खर्च करना चाहिए. अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो तभी लीजिए, जब आप उसे चुका सकें. देश में पौने अड़तीस करोड़ से ज्यादा कर्ज लेने वाले जेन जी से हैं. ये कुल कर्जदारों के 46 प्रतिशत हैं. जिस गति से लोन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है उसी गति से डिफॉल्टर्स की संख्या भी बढ़ रही हैं. RBI की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में क्रेडिट कार्ड का बकाया करीब-करीब 3 लाख करोड़ रूपये तक पहुंच गया, जो चार साल पहले यानी 2020 में सिर्फ डेढ़ लाख करोड़ के आसपास था. 2024 में स्ट्रिक ने एक सर्वे किया था, जिसके मुताबिक 60 प्रतिशत युवाओं को ये पता ही नहीं था कि ब्याज, क्रेडिट स्कोर या निवेश क्या होता है. बैंक जो ऑफर देता है कि अभी खरीदो. बाद में पे करो, उससे डिफॉल्टरों की संख्या करीब साढ़े 28 प्रतिशत तक पहुंच गई. 2025 में छात्र ऋण एक लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गया, जिसमें डिफॉल्ट दर 8 प्रतिशत के करीब है.

RBI के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी वो पैसे जिसकी रिकवरी नहीं हो पाई वो 6 हजार 742 करोड़ रूपये तक पहुंच गया. ऐसी ही रिकवरी के लिए बैंक रिकवरी एजेंट्स को भेजते हैं. बैंक को ये अधिकार है कि वो रिकवरी करे ये लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं है कि वो लोन लेने वालों के साथ मारपीट करे. अभद्रता करे या फिर उसका अपमान करे, जो पुणे में हुआ है.