अगर DMK ने समर्थन दे भी दिया तो भी दो तिहाई बहुमत के लिए 14 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी, ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वो 14 सांसद और कौन होंगे. दरअसल, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया था कि आप के लोकसभा सांसद भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, आप के पास कुल 3 लोकसभा सांसद हैं. वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने भी दावा किया था की सपा टूट सकती है, सपा के सांसद NDA को समर्थन दे सकते हैं. सपा के 37 सांसद हैं. ऐसे में अगर 10-20 सांसद तोड़ने में भी पार्टी कामयाब हो जाती है तो पार्टी बहुमत के आंकड़े से आगे निकल जाएगी.