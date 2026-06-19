UCC Bill: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से देश की राजनीतिक स्थिति बदलने लगी है. टीएमसी के 20 सांसदों ने एक नई पार्टी का दामन था लिया और शिवसेना उद्धव गुट के भी सांसदों के बागी होने की चर्चा है. वहीं, डीएमके के सांसद भी NDA का समर्थन कर सकते हैं, अलग पार्टी, अलग विचारधारा के बावजूद भी अगर ये सांसद NDA को समर्थन दे देते हैं तो क्या भाजपा सरकार वो तीन बिल पास करा सकती है, जो अभी तक नहीं पास हुए हैं, आइए जानते हैं कि इस बदलाव का क्या असर होने वाला है.
ऐसा माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में सरकार परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन बिल, महिला आरक्षण और UCC बिल पास करने की कोशिश कर सकती है. इससे पहले अप्रैल में समर्थन की कमी होने की वजह से ये बिल पेश नहीं हो सका था. लेकिन जिस हिसाब से वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, उससे ये पता चलता है कि सरकार समर्थन मतों के करीब पहुंच चुकी है.
एक दो महीने के अंदर पूरे देश का सियासी समीकरण ही बदल गया है. तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद बागी हो गए हैं और वो NCPI का दामन थाम चुके हैं, ये सांसद अब एनडीए को समर्थन देने की तैयारी कर रहे हैं. इतना ही नहीं तमिलनाडु में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि DMK के सांसद NDA को समर्थन दे सकते हैं. हालांकि अभी ये तय नहीं कि स्टालिन की पार्टी विधेयक का समर्थन करेगी या नहीं.
अगर DMK ने समर्थन दे भी दिया तो भी दो तिहाई बहुमत के लिए 14 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी, ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वो 14 सांसद और कौन होंगे. दरअसल, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया था कि आप के लोकसभा सांसद भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, आप के पास कुल 3 लोकसभा सांसद हैं. वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने भी दावा किया था की सपा टूट सकती है, सपा के सांसद NDA को समर्थन दे सकते हैं. सपा के 37 सांसद हैं. ऐसे में अगर 10-20 सांसद तोड़ने में भी पार्टी कामयाब हो जाती है तो पार्टी बहुमत के आंकड़े से आगे निकल जाएगी.