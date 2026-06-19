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360 नंबर की परीक्षा में बीजेपी क्या अब होगी पास? सदन के बदले अंकगणित से अब होगा महिला आरक्षण, परिसीमन और UCC पर फैसला

PM Modi: NDA सरकार का फोकस इस समय संविधान संशोधन बिल, महिला आरक्षण और UCC पर है. इन बिल को पास कराने के लिए NDA का फोकस उन सांसदों पर है जो समर्थन कर सकते हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:58 AM IST
360 नंबर की परीक्षा में बीजेपी क्या अब होगी पास? सदन के बदले अंकगणित से अब होगा महिला आरक्षण, परिसीमन और UCC पर फैसला

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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