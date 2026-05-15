वेणुगोपाल का चेहरा उतरा था, केरलम सीएम के एलान से दो घंटे पहले राहुल गांधी ने घर क्यों बुलाया था?

तारीख 14 मई 2026, दोपहर 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे. न्यूज चैनलों पर फ्लैश चलने लगा- थोड़ी देर में केरलम सीएम के नाम का एलान करेगी कांग्रेस. थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा एलान. तीन नाम चर्चा में थे. राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की मित्रता सबको पता थी. ऐसे में कई तरह की संभावनाएं तैर रही थीं. हालांकि, वीडी सतीशन के नाम का एलान हो गया. कुछ देर बाद दिल्ली में वेणुगोपाल दिखे, तो मीडियाकर्मियों ने घेर लिया. कांग्रेस के महासचिव (संगठन) का चेहरा उतरा हुआ था. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मौजूदा हालात और फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की थी. अब पता चला है कि असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधे घंटे पहले तक किसी को नहीं पता था कि केरलम का अगला सीएम कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को कैसे मनाया? पूरी क्रोनोलॉजी समझिए.

मंगलवार की दोपहर राहुल गांधी ने केरलम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की. पार्टी के एक पुराने दिग्गज रात 10 बजे मिले. वीडी सतीशन के पक्ष में आवाज उठाने वाले वीएम सुधीरन मुलाकात करने वाले आखिरी व्यक्ति थे. एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लेने के लिए गांधी परिवार ने सुधीरन की बात भी ध्यान से सुनी.

जनभावनाओं वाला एंगल और...

कुछ घंटे बाद, बुधवार को सुधीरन ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि मुख्यमंत्री का फैसला लोगों की भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए. कुछ घंटे बीते. राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ अपनी आखिरी चर्चा पूरी की. इसी दौरान फैसला पक्का हो गया, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई.

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7 मई को खुश थे वेणुगोपाल

आखिरी दौर में केसी वेणुगोपाल इस रेस से बाहर हो चुके थे. खरगे और राहुल के बीच हुई बातचीत के बाद कांग्रेस के टॉप मैनेजर और राहुल के भरोसेमंद साथी का नाम काट दिया गया. वेणुगोपाल को भी शायद अहसास होने लगा था. इससे पहले, 7 मई को कांग्रेस पर्यवेक्षकों के सामने कई विधायकों का समर्थन मिलने के बाद वेणुगोपाल इस रेस में शामिल हुए थे और तब से खुश थे.

वेणुगोपाल के बाहर होने का मतलब यह नहीं था कि नाम पर फैसला तय हो चुका था. अब वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला दो लोग रेस में थे. कांग्रेस और पूरा केरलम गुरुवार की सुबह का इंतजार कर रहा था. इधर, वेणुगोपाल को भी मनाना था, जिन्हें शायद थोड़ी उम्मीद जरूरी रही होगी.

राहुल ने वेणुगोपाल को बुलवाया

14 मई, सुबह 10 बजे - राहुल ने वेणुगोपाल को अपने सुनहरी बाग वाले आवास पर बुलाया. दोनों एक घंटे से भी ज्यादा समय तक बंद कमरे में बातचीत करते रहे. इस चर्चा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुईं. यहां वेणुगोपाल को साफ तौर पर फैसला लेने की प्रक्रिया, क्यों और कैसे, सारे फैक्टर्स के बारे में बताया गया. असल में यह पहले ही नाराजगी दूर करने की कोशिश थी, जिससे वेणुगोपाल को पता चल सके कि सतीशन को चुनने की वजह क्या है?

#WATCH | Delhi: Congress General Secretary (Org) KC Venugopal says, "Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi discussed about the situation and the decision making process. They called me and asked me my opinion and we all discussed that... I am thanking the MLAs, party workers, party… pic.twitter.com/R2KG5q2MNC — ANI (@ANI) May 14, 2026

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वेणुगोपाल ने क्या बताया?

सीएम का एलान होने के बाद वेणुगोपाल ने मीडिया को बताया कि मुझे बुलाया गया था, मेरी राय पूछी गई और हम सबने मिलकर इस पर बात की. वैसे, उस समय वेणुगोपाल के चेहरे से रौनक गायब थी. आगे उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं उन सभी विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया. आखिरकार, पार्टी ने एक फैसला लिया और सच्चे कांग्रेसी के तौर पर, हम सभी पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं. शुक्रिया वाली लाइन बताती है कि वेणुगोपाल को भी उम्मीद थी कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा.

आधे घंटे पहले तक किसी को खबर नहीं

हां, सुबह के 11 बज चुके थे, तब भी अंतिम फैसला पार्टी के तीन या चार लोगों को ही पता था. पार्टी की तरफ से जिन नेताओं को केरल जाना था, उन्हें भी अभी पता नहीं था कि सीएम सतीशन बनेंगे या चेन्नीथला. आधे घंटे बाद, खरगे की तरफ से कांग्रेस की केरल राज्य प्रभारी दीपा दासमुंशी और राज्य पर्यवेक्षकों (अजय माकन और मुकुल वासनिक) को बुलाया जाता है. एक छोटी मीटिंग होती है. यहां अंतिम फैसले की जानकारी दी जाती है और इसे पब्लिक करने की अंतिम मंजूरी मिलती है. इस बैठक के ठीक बाद मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी जाती है.

माना जाता है कि अनुभवी नेता चेन्नीथला को मनाने के लिए भी फोन गया होगा. दोपहर 12 बजे माकन, दासमुंशी, वासनिक और जयराम रमेश ने घोषणा की कि सीएम वीडी सतीशन होंगे.

असल में पिछले 9-10 दिनों में सीएम पद के लिए जोरदार तरीके से लॉबिंग चल रही थी. सतीशन के समर्थक नेताओं ने उनका नाम 'जन भावना' के तौर पर उछाला. सहयोगी दलों (इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत) ने भी यही तर्क दिया. राहुल और प्रियंका के पास ईमेल की बाढ़ आ गई, जिनमें प्रियंका की लोकसभा सीट वायनाड का भी जिक्र था. वायनाड में IUML का वोट बैंक काफी मजबूत है और वह सतीशन को सीएम बनाने के पक्ष में था.