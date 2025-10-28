समंदर में कैसे जन्म लेता है चक्रवात? धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, इधर भारत को मथने वाला है 'मोंथा'

Cyclone Montha Landfall: भारत में 'मोंथा' के खौफ के बीच धरती पर सबसे शक्तिशाली तूफान ने जन्म ले लिया है. जी हां, जिस तरह मोंथा भारत को मथने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसी तरह चक्रवात मेलिसा अब इस साल धरती के सबसे शक्तिशाली तूफान में तब्दील हो चुका है. 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवात (Hurricane Melissa) जमैका समेत पूरे कैरेबियाई सागर को झकझोर रहा है. मेलिसा से डरे क्यूबा के तटीय इलाकों के लोग सुरक्षित स्थानों पर कैंपों में शिफ्ट हो गए हैं. अगर आप दुनिया का मैप देखेंगे तो यह क्षेत्र आपको उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच दिखाई देगा. ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि ये चक्रवात अचानक बिना कुछ किए कैसे पैदा हो जाते हैं?

चक्रवाती तूफान Montha बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटे में मोंथा चक्रवात गंभीर रूप धारण कर लेगा. मंगलवार शाम तक यह आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने वाला है. इस कारण पूरे राज्य में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी. ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य भी इस चक्रवात को लेकर अलर्ट हैं.

पहले मोंथा का अपडेट जानिए

Add Zee News as a Preferred Source

यह चक्रवात भारत के तटीय राज्यों से अगले कुछ घंटों में टकरा सकता है. आंध्र प्रदेश में हवाओं की रफ्तार 90 से 100 किमी प्रति घंटे हो सकती हैं. इसका असर अभी से दिखने लगा है. मंगलवार सुबह चक्रवात चेन्नई से 420 किमी और विशाखापत्तनम से 500 किमी की दूरी पर है. यह फिलहाल 15 किमी प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है. आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अभी से बारिश और तेज हवाएं चलने लगी हैं.

A)Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over Westcentral Bay of Bengal* The Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over westcentraland adjoining southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards with a speedof 15 kmph during past 6 hours and lay centered at… pic.twitter.com/iOcwV9zSNq — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है. सरकार ने एनडीआरएफ की 22 टीमें चक्रवात से प्रभावित होने वाले राज्यों- आंध्र, ओडिशा, पुदुचेरी, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में तैनात कर दी है. आंध्र प्रदेश के 44 टाउन और 1400 से ज्यादा गांवों के लोगों को अधिकारियों ने घर के अंदर रहने की सलाह दी है.

पढ़ें: आज तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट

समंदर में ऊंची लहरें उठ सकती हैं इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. इसके साथ-साथ पर्यटकों के लिए सभी बीच बंद कर दिए गए हैं. उधर, ओडिशा सरकार तटीय इलाकों से लोगों सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है. 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है.

तूफान मेलिसा धरती पर सबसे शक्तिशाली

एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मेलिसा चक्रवात इस साल पृथ्वी पर अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान बन गया है. इसकी वजह कैरेबियन सागर में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान था. तूफान में दो बार तेजी देखी गई जिसमें हवाएं 70 मील प्रति घंटे से बढ़कर 140 मील प्रति घंटे हो गईं. अगले 24 घंटे में यह 175 मील प्रति घंटे हो गई. क्यूबा, जमैका और आसपास के इलाकों में जानमाल का नुकसान हुआ है. हैती में तीन लोगों की जान गई है. जमैका और डोमिनिकन रिपब्लिक में एक-एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है.

चक्रवात का जन्म कैसे होता है?

सबसे पहले यह जान लीजिए कि इसके पीछे भी जलवायु परिवर्तन है. जलवायु के गर्म होने के साथ-साथ जिस तरह से समंदर गरम होता है उससे तूफान ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं. मौसम एक्सपर्ट के अनुसार तूफान मेलिसा के रास्ते के आसपास के समंदर का तापमान साल के इस समय के औसत से लगभग 2.5 डिग्री फारेनहाइट ज्यादा था. डेटा के विश्लेषण के अनुसार अब तक तूफान के पूरे रास्ते में वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण समुद्र की सतह का असामान्य रूप से गर्म होना कम से कम 500 से 800 गुना ज्यादा होने की संभावना है.