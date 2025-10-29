कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?

Cyclone Montha: भारत में तकरीबन हर साल चक्रवात आता है, ये घटना ज्यादातर पूर्व समुद्री तट के आसपास देखने को मिलती है. इससे जान-माल का काफी नुकसान होता है. इस वक्त ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल साइक्लोन मोंथा का सामना कर रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ. धीरे-धीरे ये “बेहद ताकतवर चक्रवाती तूफान” की कैटेगरी में पहुंच गया. इसके बाद इसका रास्ता उत्तर-पश्चिम की तरफ था, और ये शाम तक काकीनाडा (Kakinada) के पास क्रॉस कर गया.

मौसम विभाग की चेतावनी

इसके बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आंध्र प्रदेश के तकरीबन 19 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें हद से ज्यादा भारी बारिश, 90 से100 किमी प्रति घंटा तक की हवाएं और 110 किमी प्रति घंटा तक के झोंके शामिल हैं. तूफान के दौरान तटीय इलाकों में एक मीटर तक का तूफानी जोखिम-सागर (storm surge) आने की संभावना जताई गई. आंध्र प्रदेश के साथ-साथ ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और झारखंड में भी भारी बारिश और खतरे का अलर्ट जारी किया गया.

तैयारियां और राहत कार्य

आंध्र प्रदेश में 1,900 ज्यादा राहत कैंप बनाए गए हैं, 1,238 संवेदनशील गांवों से लोगों को शिफ्ट किया गया. फिलहाल ओडिशा में 2,000 से ज्यादा रेस्क्यू सेंटर मौजूद हैं. प्रभावित इलाके में 100 से ज्यादा रेलगाड़िया, कई फ्लाइट्स कैंसिल की गई, साथ ही सड़क परिवहन पर भी काफी बुरा असर पड़ा. साथ ही तटीय जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया. राज्य एवं केंद्र सरकार ने बचाव टीमों को एक्टिव किया, झारखंड समेत अन्य राज्यों में भी अगले दिन-दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनियां जारी की.

तूफान का असर

जब मोंथा आंध्र प्रदेश तट के पास पहुंचा तब तटीय इलाकों में 150 मिलीमीटर से भी ज्यादा दर्ज की गई और हवाओं की स्पीड भी 80+ किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई. आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तूफान की वजह से पेड़ गिरने के कारण एक महिला की मौत हो गई

आगे क्या क्या हो सकता है?

तूफान आने वाले 24-48 घंटों में खतरनाक होकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और दूसरे राज्यों में बाढ़, लैंड स्लाइड, जान-माल के नुकसान का बड़ा कारण बन सकता है. खेती व बागवानी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए. साथ ही बिजली के तारों के असर से सावधान रहें.