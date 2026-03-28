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कितना खतरनाक है 'सिकाडा'? कोरोना के इस वेरिएंट के वे लक्षण, जिससे डरी दुनिया

Symptoms of Coronavirus New Variant Cicada: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच दुनिया में फिर से कोरोना ने दस्तक दे ती है. कोरोना का नया वेरिएंट 'सिकाडा' बहुत तेजी के साथ दुनिया के 23 देशों में फैल गया है. इसके लक्षण पहले वाले कोरोना से अलग बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यह खतरनाक माना जा रहा है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 28, 2026, 04:10 PM IST
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How to avoid Coronavirus New Variant Cicada: कोरोना का नाम दिमाग में आते ही लोगों की रूह कांप जाती है. खाली सड़कें, भरे अस्पताल और तमाम लोगों की जिंदगी बदहाल करने वाली ये महामारी एक बार फिर लौट आई है. वजह है वायरस का नया सब-वेरिएंट ‘BA.3.2’., जिसे सिकाडा कहा जा रहा है.

खाड़ी में चल रहे महायुद्ध से कई देश पहले ही टेंशन में है, लेकिन इसी महामारी ने दुनिया में दस्तक दे दी है.दुनिया अभी कोरोना महामारी के पिछले खौफनाक पलों को भूल भी नहीं पाई थी कि तभी इसके नए वेरिएंट ने दस्तक दी है.

'सिकाडा' की दस्तक से दहशत!

अमेरिका के कैलिफोर्निया में वैज्ञानिकों को जांच के दौरान कोरोना का एक नया रूप मिला है, जिसे BA.3.2 नाम दिया गया है और हिंदी में इसे सिकाडा कहा जा रहा है.

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क्या है कोरोना का नया वेरिएंट 'BA.3.2'

​BA.3.2 असल में ओमिक्रॉन फैमिली का ही एक हिस्सा है. ये वैरिएंट काफी अलग है और BA.3 सीरीज का ही एक पुराना रूप है. वर्ष 2022 के बाद ये गायब सा हो गया था. ये वेरिएंट जेनेटिकली उन वेरिएंट्स से बिल्कुल अलग है, जो पिछले एक साल से दुनिया भर में फैल रहे थे.

कोविड-19 से कितना अलग है नया वेरिएंट? 

BA.3.2 सिकाडा पूरी तरह नया वायरस नहीं है. यह कोविड-19 (SARS-CoV-2) का ही बदला हुआ रूप है. BA.3.2 में 70–75 म्यूटेशन पाए गए हैं. ये बदलाव इसे इम्यूनिटी से बचने में मदद कर सकते हैं.

सिकाडा एक तरह का कीड़ा होता है. ये सालों तक ज़मीन के नीचे रहने के बाद अचानक बाहर निकलता है. बिल्कुल वैसे ही, जैसे कोरोना का ये सबवेरिएंट अचानक उभरा है. 

दुनिया भर में कहां-कहां फैला 'सिकाडा'? 

सबसे पहला केस 2024 में दक्षिण अफ्रीका में मिला. इसके बाद से दुनिया के 23 देशों में ये वायरस फैल चुका है. अमेरिका के 25 राज्य BA.3.2 की चपेट में हैं. यह वेरिएंट डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों में भी फैल चुका है. 

​CDC की रिपोर्ट के मुताबिक, BA.3.2 पहली बार 22 नवंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका में मिला था. इसके बाद 11 फरवरी 2026 तक ये कम से कम 23 देशों में दस्तक दे चुका है. इसमें डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं. 

अगर अमेरिका की बात करें, तो यहां ये सबवेरिएंट पहली बार 27 जून 2025 को मिला था. एक ऐसे यात्री में, जो नीदरलैंड से सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया था. बाद में ये सबवेरिएंट वेस्ट वॉटर यानी गंदे पानी की जांच में भी मिला. हालांकि, अभी भारत में इसके बड़े खतरे की बात सामने नहीं आई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए यह किसी भी देश में पहुंच सकता है.

सिकाडा वेरिएंट के लक्षण क्या हैं?

'BA.3.2' के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही हैं. ये शरीर को बहुत जल्दी थका देता है. तेज बुखार,गले में खराश और लगातार खांसी रहती है. शरीर में तेज दर्द भी इसका लक्षण है. ​स्वाद या गंध का एहसास नहीं होता. कुछ मरीजों को सांस लेने में दिक्कत भी पाई गई है. 

क्या कोरोना का नया वायरस जानलेवा है?

कोरोना का नया वायरस खतरनाक बताया जा रहा है. वैक्सीन लगवा चुके लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. 'BA.3.2' वेरिएंट एंटीबॉडीज को भी चकमा देने में सक्षम है. हालांकि, मृत्युदर में कोई बड़ा उछाल अभी तक देखने को नहीं मिला है. इसलिए फिलहाल ज्यादा खतरा नहीं दिख रहा. इसके बावजूद लेकिन इसे हल्के में लेने की गलती न करें.ये वैरिएंट लगातार खुद को बदल रहा है.

भारत में 'सिकाडा' का कितना असर?

भारत में अभी तक 'सिकाडा' यानी कोरोना के नए वेरिएंट BA.3.2 का कोई केस सामने नहीं आया है. फिर भी, दुनिया में इसके फैलाव को देखते हुए देशभर में बने हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. सरकार का INSACOG नए नमूनों की जांच कर रहा है, ताकि देश में इसकी एंट्री का तुरंत पता लगाया जा सके. सीवेज की जांच के जरिए भी इसे ट्रैक किया जा रहा है. कोविड मरीजों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है. गंभीर बीमारी वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है. 

'सिकाडा' से बचने के लिए क्या करें? 

कोरोना का नया वेरिएंट भले ही अभी तक भारत में रिपोर्ट नहीं हुआ हो, लेकिन इसकी एंट्री कभी भी बड़ी महामारी का सबब बन सकती है. लिहाजा, जब भी आप भीड़ में निकलें तो मास्क पहनकर जाएं. अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोते रहें. अगर आपकी खांसी या बुखार लंबे वक्त से बना हुआ है तो तुरंत अपनी जांच करवाएं. इन सावधानियों को बरतकर आप काफी हद तक इस महामारी से खुद का बचाव कर सकते हैं. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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