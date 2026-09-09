Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /मजिस्ट्रेट की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? छात्र को नोटिस भेजे जाने पर भड़के चीफ जस्टिस, लगाई लताड़

'मजिस्ट्रेट की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई?' छात्र को नोटिस भेजे जाने पर भड़के चीफ जस्टिस, लगाई लताड़

सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टूडेंट को प्रिवेंटिव नोटिस जारी करने को लेकर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को लताड़ लगाई है. साथ ही यह भी कहा है कि जब छात्रों की सिक्योरिटी को लेकर साफ-साफ निर्देश दिए गए थे तो मजिस्ट्रेट ने ऐसा आदेश जारी कैसे किया.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 09, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:54 PM IST
'मजिस्ट्रेट की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई?' छात्र को नोटिस भेजे जाने पर भड़के चीफ जस्टिस, लगाई लताड़

About the Author

Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कनाडा में पंजाबी सिंगर एमी विर्क के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग, बाल-बाल बची जान
2
3
4
5