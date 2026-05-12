बंगाल से केरलम तक नई सरकारों के सामने आर्थिक संकट कितना गहरा? कैसे संभाल पाएंगी कर्ज का ये भारी बोझ

Tamil Nadu Economic Challenges: हालिया विधानसभा चुनावों ने भारतीय राजनीति में कई बड़े और अप्रत्याशित बदलाव किए हैं. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के डेढ़ दशक लंबे शासन का अंत हुआ. तमिलनाडु में अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके ने द्रविड़ राजनीति के दशकों पुराने समीकरण को बदल दिया. केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने एलडीएफ को सत्ता से बाहर कर इतिहास रच दिया.

राजनीतिक नजरिए से ये परिणाम जितने रोमांचक हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से उतने ही चिंताजनक भी हैं. क्योंकि नई सरकारों को सिर्फ सत्ता नहीं मिली है, बल्कि उन्हें विरासत में भारी कर्ज, बढ़ते ब्याज भुगतान, सब्सिडी का दबाव और धीमी आर्थिक वृद्धि जैसी गंभीर चुनौतियां भी मिली हैं. केरलम को छोड़कर बाकी दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली है. यानी इन सबकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है.

बंगाल की स्थिति चिंताजनक

पहले चर्चा हम पश्चिम बंगाल की करते हैं. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस राज्य की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है, जहां लंबे समय तक वामपंथ और फिर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा.

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बीजेपी ने विकास, उद्योग और निवेश के नाम पर जनता से समर्थन मांगा है लेकिन सवाल यह है कि क्या वह दशकों से कमजोर होती औद्योगिक अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर ला पाएगी? इसके लिए उसके पास क्या रोडमैप है?

अगर हम सिर्फ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल की चर्चा करें तो बंगाल की स्थिति सबसे कमजोर दिखाई देती है. राज्य की विकास दर तीनों राज्यों में सबसे धीमी रही. लंबे समय तक उद्योगों का पलायन और निजी निवेशकों के बीच भरोसे की कमी ने राज्य की आर्थिक क्षमता को प्रभावित किया. यही कारण है कि नई सरकार के सामने सबसे कठिन चुनौती औद्योगिक पुनर्निर्माण की होगी.

कर्ज से बोझ ने बढ़ाई मुसीबत

पश्चिम बंगाल पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है. यहां कर्ज का अनुपात लंबे समय तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से ऊपर रहा. हालांकि हाल के सालों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन पूंजीगत निवेश अब भी पर्याप्त नहीं है. यानी राज्य की अर्थव्यवस्था अभी भी उस गति से आगे नहीं बढ़ रही, जिसकी जरूरत है.

यहां यह बता देना जरूरी है कि आर्थिक विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि कर्ज अपने आप में समस्या नहीं है. असली सवाल यह है कि उस कर्ज का उपयोग कहां किया गया. क्या उससे भविष्य की आय पैदा करने वाली संपत्तियां बनाई गईं या फिर वह सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों में खत्म हो गया?

इसी तरह किसी भी सरकार की असली आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी आय का कितना हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है. यदि सरकार का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज के ब्याज में चला जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च करना मुश्किल हो जाता है.

ब्याज चुकाने में खर्च हो जाती है धनराशि

पश्चिम बंगाल इस मामले में लंबे समय तक सबसे ज्यादा दबाव में रहा. राज्य अपनी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 28 से 29 प्रतिशत सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा था. हालांकि हाल में इसे कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण है.

इसके अलावा राज्य की आर्थिक मजबूती इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसकी अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर आधारित है. जिन राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होती है, वहां रोजगार, निर्यात और टैक्स राजस्व अधिक स्थिर रहता है.पश्चिम बंगाल में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 17 से बढ़कर 18 प्रतिशत तक पहुंचा है, लेकिन निवेशकों का भरोसा अब भी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है.

पश्चिम बंगाल में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती उद्योगों का विश्वास दोबारा हासिल करना है. राज्य को सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि आर्थिक पुनर्जागरण की जरूरत है. यदि निवेश और रोजगार नहीं बढ़े तो राजनीतिक जीत ज्यादा समय तक टिकाऊ साबित नहीं होगी.

केरलम के क्या हैं हालात?

केरलम में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत ने एक और बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है. ये पहली बार है जब देश के किसी भी राज्य में वामपंथी सरकार नहीं बची. लेकिन नई सरकार को जिस अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी मिली है, वह बेहद दबाव में है. बढ़ता कर्ज और सीमित संसाधन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं.

पिछले लंबे समय से केरल की विकास दर राष्ट्रीय औसत के आसपास ही सीमित रही. राज्य की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र और विदेशों से आने वाले धन पर अधिक निर्भर रही है. इसका फायदा तो मिला, लेकिन मजबूत औद्योगिक आधार विकसित नहीं हो सका.

केरलम में कर्ज लगातार बढ़ा, लेकिन पूंजीगत खर्च उसी अनुपात में नहीं बढ़ा. राज्य का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे निश्चित खर्चों में जा रहा है. इसका मतलब यह है कि सरकार कर्ज लेकर भविष्य का निर्माण कम और वर्तमान की जिम्मेदारियां ज्यादा निभा रही है. यही कारण है कि राज्य का वित्तीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

केरलम की अर्थव्यवस्था का ढांचा अलग

केरलम में 2018 के बाद ब्याज भुगतान भी तेजी से बढ़ा है. अभी राज्य की आय का 22 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सिर्फ ब्याज में जा रहा है. इसका सीधा असर सरकारी सेवाओं पर पड़ता है. अस्पतालों में निवेश सीमित होता है, स्कूलों में संसाधन कम पड़ते हैं और नई विकास परियोजनाएं टलती रहती हैं.

वैसे केरलम की अर्थव्यवस्था का ढांचा अलग है. यहां सेवा क्षेत्र का योगदान 55 प्रतिशत से अधिक है और बड़ी मात्रा में विदेशी रेमिटेंस पर निर्भरता है. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा केवल 10 से 12 प्रतिशत है. इसका मतलब यह है कि राज्य के पास स्थायी औद्योगिक रोजगार और निर्यात आधारित आय सीमित है.

केरलम में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के सामने शायद सबसे कठिन स्थिति है. उन्हें ऐसी अर्थव्यवस्था मिली है जो उपभोग और रेमिटेंस पर अधिक निर्भर है. राज्य को लंबे समय में औद्योगिक विकास की दिशा में ले जाना होगा वरना कर्ज का दबाव और बढ़ेगा.

तमिलनाडु की अलग कहानी

तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके का उदय भी साधारण घटना नहीं है. एमजीआर और जयललिता के बाद पहली बार कोई फिल्म स्टार इतनी ताकत के साथ सत्ता के केंद्र में पहुंचा है. विजय ने युवाओं, कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्रीय गौरव को चुनावी हथियार बनाया. लेकिन सत्ता में आने के बाद अब उन्हें लोकप्रियता नहीं, बल्कि आर्थिक संतुलन साबित करना होगा.

हालांकि पिछले एक दशक में तमिलनाडु ने जिस तेजी से आर्थिक प्रगति की है, वह बाकी राज्यों के लिए एक मॉडल बन चुका है. 2011-12 के बाद राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी हो गई. ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि उस औद्योगिक ढांचे की ताकत है जो लगातार निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देता रहा.

तमिलनाडु का कर्ज बढ़ा जरूर, लेकिन उसके साथ पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स भी बढ़ा. राज्य ने सड़कें, बंदरगाह, बिजली परियोजनाएं और औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकसित करने में निवेश किया. इसका मतलब है कि कर्ज से ऐसी परिसंपत्तियां बनाई गईं जो भविष्य में रोजगार और राजस्व दोनों पैदा करेंगी.

ब्याज भुगतान को रखा है नियंत्रित

साथ ही तमिलनाडु ने बड़ी कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद ब्याज भुगतान को अपेक्षाकृत नियंत्रित रखा है. इसकी वजह वहां की मजबूत औद्योगिक अर्थव्यवस्था और स्थिर कर संग्रह है. लेकिन आने वाले वर्षों में बढ़ती सब्सिडी इस संतुलन को बिगाड़ सकती है.

तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकत मैन्युफैक्चरिंग है. राज्य की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 22 से 25 प्रतिशत तक है. ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों ने राज्य को मजबूत औद्योगिक पहचान दी है. यही कारण है कि तमिलनाडु देश के सबसे बड़े निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों में गिना जाता है.

भारतीय राजनीति में मुफ्त योजनाएं और सब्सिडी चुनाव जीतने का बड़ा हथियार बन चुकी हैं. लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए यही योजनाएं कई बार सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं.

लोकलुभावन योजनाएं न बन जाएं मुसीबत

तमिलनाडु इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनता दिख रहा है. राज्य में सब्सिडी का बोझ लगभग 60 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. विजय की पार्टी ने भी कई लोकलुभावन वादों के साथ चुनाव जीता है. यदि इन योजनाओं का दायरा और बढ़ता है, तो राज्य के वित्तीय संतुलन पर गंभीर असर पड़ सकता है.

तमिलनाडु में विजय को यह तय करना होगा कि वे कल्याणकारी राजनीति और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे. यदि सब्सिडी का बोझ बढ़ता है, तो निजी निवेश प्रभावित हो सकता है.

फिलहाल चुनाव खत्म हो चुके हैं. जश्न भी धीरे-धीरे खत्म होगा. अब असली काम शुरू होगा. आर्थिक वास्तविकताएं तय करेंगी कि आने वाले सालों में कौन सा राज्य आगे बढ़ेगा और कौन कर्ज के बोझ तले दबता चला जाएगा.