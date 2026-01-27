एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?

Greater Bengaluru Authority elections: मेट्रो सिटी या टू टियर, हर शहर में आबादी के हिसाब से विकास की प्रकिया का संतुलित होना जरूरी है. ग्रेटर बेंगलुरू अथॉरिटी की बात करें तो शहर के चुनावी नक्शे में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से बुनियादी समस्या पैदा हो गई है. पूर्वी और पश्चिमी वार्डों में मतदाताओं के आंकड़े में भारी अंतर है. इसी साल यहां निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए यहां की डेमोग्राफी और संसाधनों जैसी तमाम चीजों और फैक्टर्स का हिसाब किताब लगाया जा रहा है. बेंगलुरू के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जीएस संगरेशी के मुताबिक ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत आने वाले पांचों नगर निगम के चुनाव 25 मई के बाद और 30 जून से पहले होंगे.

ग्रेटर बेंगलुरू अथॉरिटी

ग्रेटर बेंगलुरू अथॉरिटी, बेंगलुरु के लिए एक अधिक केंद्रित और एकीकृत शासन ढांचा प्रदान करने के लिए बनाई गई है. इसके अंदर पांच नगर निगम आते हैं. जिसके 369 वार्डों में 88.9 लाख से अधिक मतदाता हैं. पूर्वी और पश्चिमी निगम के मतदाताओं की संख्या में भारी अंतर है. ये अंतर बेंगलुरु का चुनावी नक्शे को प्रभावित करता है. ये असंतुलन प्रशासनिक कामकाज के साथ लोकतांत्रिक प्रकिया को भी प्रभावित करता है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल पांचों कॉर्पोरेशन डेमोग्राफिक बैलेंस की समस्या से जूझ रहे हैं. बेंगलुरू में डिलिमिटेशन के बावजूद वोटरों की संख्या में भारी अंतर है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

टीओई की रिपोर्ट के मुताबिक इस असंतुलन का मतलब है ये है कि पूर्वी निगम के सबसे छोटे वार्ड का मतदाता तकनीकि रूप से पश्चिमी निगम के बड़े वार्ड की तुलना में कई गुना अधिक चुनावी प्रभाव रखता है. पिछले चुनाव का वोटर टर्नआउट बताता है कि कोथनूर के वार्ड 16 में तो मात्र 1000 वोट पाने वाला कैंडिडेट भी पार्षद यानी कॉर्पोरेटर बन सकता है.

बादी, विकास और मतदाता असंतुलन

मतदाताओं की संख्या में आया अंतर बेंगलुरु के उत्तरी इलाकों में तेजी से, बिना प्लान के हुए असंतुलित विकास की कहानी बताता है. किसी डूब क्षेत्र में कॉलोनी खड़ी कर देने जैसे जुगाड़ से कोई बस्ती या सोसायटी नहीं बस जाती. सोसायटी बसाने में मास्टर प्लान जैसा सिस्टम काम करता है. उत्तर की तरह दक्षिणी इलाके में भी असंतुलित विकास हुआ है. आंकड़े बताते हैं कि बेंगलुरू की डेमोग्राफी तेजी से बदली है. शहर में बसावट का स्वरूप तेजी से बदला है, जिसमें उपनगरीय फैलाव (suburban sprawl) भी शामिल है.

असंतुलन के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका असर संसाधनों के बंटवारे पर पड़ता है. बेंगलुरु बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है. आबादी तेजी से बढ़ी है. जनसंख्या घनत्व चिंताजनक है. गर्मियों में पानी की किल्लत बढ़ जाती है. ज्यादा बारिश होने पर शहर टापू जैसा दिखने लगता है. जहां ज्यादा वोटर होंगे, उस इलाके के लोगों का जनप्रतिनिधियों और पुलिस-प्रशासन पर अधिक दबाव पड़ता है. इससे उनके काम जल्द पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है. दूसरी तरफ कम मतदाताओं वाले वार्डों में जनभावनाओं की उपेक्षा का खतरा हो जाता है.