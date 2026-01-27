Advertisement
trendingNow13087524
Hindi Newsदेशएक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?

एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?

Greater Bengaluru Authority: ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत बेंगलुरु मध्य, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम पांच नगर निगम बनाए गए हैं, जिनमें 369 वार्डों के लिए चुनाव होंगे और इसके लिए 8,044 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 27, 2026, 05:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?

Greater Bengaluru Authority elections: मेट्रो सिटी या टू टियर, हर शहर में आबादी के हिसाब से विकास की प्रकिया का संतुलित होना जरूरी है. ग्रेटर बेंगलुरू अथॉरिटी की बात करें तो शहर के चुनावी नक्शे में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से बुनियादी समस्या पैदा हो गई है. पूर्वी और पश्चिमी वार्डों में मतदाताओं के आंकड़े में भारी अंतर है. इसी साल यहां निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए यहां की डेमोग्राफी और संसाधनों जैसी तमाम चीजों और फैक्टर्स का हिसाब किताब लगाया जा रहा है. बेंगलुरू के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जीएस संगरेशी के मुताबिक ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत आने वाले पांचों नगर निगम के चुनाव 25 मई के बाद और 30 जून से पहले होंगे. 

ग्रेटर बेंगलुरू अथॉरिटी

ग्रेटर बेंगलुरू अथॉरिटी, बेंगलुरु के लिए एक अधिक केंद्रित और एकीकृत शासन ढांचा प्रदान करने के लिए बनाई गई है. इसके अंदर पांच नगर निगम आते हैं. जिसके 369 वार्डों में 88.9 लाख से अधिक मतदाता हैं. पूर्वी और पश्चिमी निगम के मतदाताओं की संख्या में भारी अंतर है. ये अंतर बेंगलुरु का चुनावी नक्शे को प्रभावित करता है. ये असंतुलन प्रशासनिक कामकाज के साथ लोकतांत्रिक प्रकिया को भी प्रभावित करता है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल पांचों कॉर्पोरेशन डेमोग्राफिक बैलेंस की समस्या से जूझ रहे हैं. बेंगलुरू में डिलिमिटेशन के बावजूद वोटरों की संख्या में भारी अंतर है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहते हैं आंकड़े?

टीओई की रिपोर्ट के मुताबिक इस असंतुलन का मतलब है ये है कि पूर्वी निगम के सबसे छोटे वार्ड का मतदाता तकनीकि रूप से पश्चिमी निगम के बड़े वार्ड की तुलना में कई गुना अधिक चुनावी प्रभाव रखता है. पिछले चुनाव का वोटर टर्नआउट बताता है कि कोथनूर के वार्ड 16 में तो मात्र 1000 वोट पाने वाला कैंडिडेट भी पार्षद यानी कॉर्पोरेटर बन सकता है.

 

बादी, विकास और मतदाता असंतुलन

मतदाताओं की संख्या में आया अंतर बेंगलुरु के उत्तरी इलाकों में तेजी से, बिना प्लान के हुए असंतुलित विकास की कहानी बताता है. किसी डूब क्षेत्र में कॉलोनी खड़ी कर देने जैसे जुगाड़ से कोई बस्ती या सोसायटी नहीं बस जाती. सोसायटी बसाने में मास्टर प्लान जैसा सिस्टम काम करता है. उत्तर की तरह दक्षिणी इलाके में भी असंतुलित विकास हुआ है. आंकड़े बताते हैं कि बेंगलुरू की डेमोग्राफी तेजी से बदली है. शहर में बसावट का स्वरूप तेजी से बदला है, जिसमें उपनगरीय फैलाव (suburban sprawl) भी शामिल है.

असंतुलन के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका असर संसाधनों के बंटवारे पर पड़ता है. बेंगलुरु बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है. आबादी तेजी से बढ़ी है. जनसंख्या घनत्व चिंताजनक है. गर्मियों में पानी की किल्लत बढ़ जाती है. ज्यादा बारिश होने पर शहर टापू जैसा दिखने लगता है. जहां ज्यादा वोटर होंगे, उस इलाके के लोगों का जनप्रतिनिधियों और पुलिस-प्रशासन पर अधिक दबाव पड़ता है. इससे उनके काम जल्द पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है. दूसरी तरफ कम मतदाताओं वाले वार्डों में जनभावनाओं की उपेक्षा का खतरा हो जाता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

BengaluruGreater Bengaluru Authority

Trending news

एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Bengaluru
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
SIT
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
UGC
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
Maharashtra
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह
Telanagana News
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह
गोमूत्र से लेकर पद्म श्री... IIT मद्रास के डायरेक्टर के समर्थन में आए श्रीधर वेम्बु
congress
गोमूत्र से लेकर पद्म श्री... IIT मद्रास के डायरेक्टर के समर्थन में आए श्रीधर वेम्बु
पत्नी से हुआ झगड़ा तो एयरफोर्स परिसर की दीवार फांद गया शख्स, उसके बाद जो हुआ...
Pune News
पत्नी से हुआ झगड़ा तो एयरफोर्स परिसर की दीवार फांद गया शख्स, उसके बाद जो हुआ...
UGC के नए नियम पर संग्राम जारी, पिछड़ी जातियों को कितना फायदा होगा?
UGC
UGC के नए नियम पर संग्राम जारी, पिछड़ी जातियों को कितना फायदा होगा?
तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
Shashi Tharoor
तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख
Pakistan
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख