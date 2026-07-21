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DNA: 431 लोगों की मौत सर्पदंश से कैसे? सांप के नाम पर कैसे हुआ 17 करोड़ का घोटाला? 'डायमंड सिंडिकेट' का पर्दाफाश

छत्तीसगढ़ में सर्पदंश यानी सांप के काटने से मौत होने के बाद मिलने वाले मुआवजे में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है. इस पूरे खेल में 17 करोड़ 24 लाख रुपये का सरकारी मुआवजा निकाल लिया गया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 21, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:23 PM IST
DNA: 431 लोगों की मौत सर्पदंश से कैसे? सांप के नाम पर कैसे हुआ 17 करोड़ का घोटाला? 'डायमंड सिंडिकेट' का पर्दाफाश
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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