Advertisement
trendingNow13043575
Hindi Newsदेशखनानी ब्रदर्स ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर PAK की कमर तोड़ दी थी

'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर PAK की कमर तोड़ दी थी

अल्ताफ खनानी को अमेरिका ने सलाखों के पीछे डाल दिया था और नोटबंदी ने जावेद खनानी के फर्जीवाड़े पर पूर्ण विराम लगा दिया था. इन दो ठोस स्ट्राइक से ISI के ये फर्जी ब्रदर्स और इनका नेटवर्क कभी उबर नहीं पाए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर PAK की कमर तोड़ दी थी

अब हम धुरंधर के एक स्पेशल किरदार का विश्लेषण करेंगे. बड़े-बड़े सितारों की स्टार कास्ट वाली इस फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले 10 दिनों में ही 500 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं लेकिन आज हम इस फिल्म के बिजनेस की बात नहीं करेंगे. हमारी कवर स्टोरी जुड़ी है भारत के उन दुश्मनों से जिनको पहली बार फिल्मी पर्दे पर एक्सपोज किया गया है. आज हम आपके सामने देश के इन्हीं दुश्मनों की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं. 

धुरंधर फिल्म में कराची के खनानी भाइयों यानी जावेद और अल्ताफ खनानी की कहानी दिखाई  गई है. ये खनानी बंधु काल्पनिक किरदार नहीं हैं बल्कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जीते जागते प्यादे थे. ये खनानी बंधु ही थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर फर्जी भारतीय करेंसी छापकर सालों तक भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी.

इन भाइयों को ISI के लोग अपना शैडो बैंकर यानी छिपा हुआ बैंकर कहते थे. ये दोनों भाई ना सिर्फ फर्जी करेंसी नोट छापते थे बल्कि उन्हें नेपाल और कतर जैसे देशों के जरिए भारत भी भेजते थे. फर्जी करेंसी के रैकेट से आने वाला पैसा लश्कर ए तैयबा और जैश जैसे आतंकी गुटों को जाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

हैरानी की बात है ना, देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश करने वालों को पहली बार फिल्म के जरिए एक्सपोज किया गया है. ये खनानी भाई इतने शातिर थे उनके छापे गए नकली नोट और असली नोट में फर्क करना काफी मुश्किल होता था. इसी वजह से ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की आंखों के तारे थे. फर्जीवाड़े के ये खिलाड़ी यानी खनानी बंधु बहुत चालाक थे. ये दोनों अधिकतर छोटी वैल्यू के नोट ही छापते थे.

यानी अधिकतर 50, 100 और 500 रुपए के फर्जी नोट छापे जाते थे ताकि उनके एजेंट्स के लिए इन फर्जी नोटों को बाजार में खपाना आसान हो जाए. फिल्म धुरंधर में जिन खनानी बंधुओं की सच्चाई दिखाई गई है. अगर उनकी कारस्तानी का पूरा बही खाता देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे.

सुपर नोट 

एक अनुमान के मुताबिक कराची में बैठे भारत के ये दुश्मन शुरुआती दौर में हर साल 500 से लेकर 700 करोड़ के मूल्य के फर्जी नोट छापते थे. भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस दौरान खनानी बंधुओं ने तकरीबन 47 करोड़ के मूल्य के फर्जी नोट भारतीय बाजार में खपाने की कोशिश की थी. भारत में बड़े पैमाने पर फर्जी नोट भेजने की वजह से ये दोनों भाई ISI के लिए बहुत अहम हो गए थे और ISI की तरफ से इनको सिक्योरिटी भी मुहैया कराई जाती थी. पाकिस्तान में इनके फर्जी नोटों को सुपर नोट भी कहा जाता था.

मॉडस अप्रैंडी

फेक करेंसी के किंगपिन यानी जावेद खनानी पर पाकिस्तानी सिस्टम कितना मेहरबान था. इससे जुड़े प्रमाण भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान भारत में फर्जी नोट क्यों भेजता था और किस तरह फर्जी नोट का सिंडिकेट चलता था.

आमतौर पर भारत में जो फर्जी नोट आते थे उन्हें खरीदने वालों को भारी  डिस्काउंट मिलता था. यानी नेपाल और बांग्लादेश में मौजूद एजेंट को 500 के एक फर्जी नोट के लिए सिर्फ 200 रुपए देने होते थे. यही एजेंट आगे भारत में नकली करेंसी फैलाने वाले लोगों को 500 का एक नोट 300 रुपए में देता था. यानी एजेंट को हर 500 के नोट पर 100 रुपए का फायदा होता था और जो शख्स इन नोटों को बाजार में खपाता था उसे एक नोट पर 200 रुपए का फायदा होता था.

यानी अगर नेपाल में बैठे एक एजेंट ने दिन में हजार नकली नोट भी निकाल दिए तो उसे सीधे एक लाख रुपए का नफा होता था. जरा सोचिए एक दिन में एक लाख. यही वो लालच था जिसकी वजह से भारतीय गुंडे बदमाश इस काले धंधे का हिस्सा बनते थे. पाकिस्तान से भेजे गए नकली नोट जिन लोगों या व्यापारियों को मिलते थे उनके लिए ये सिर्फ कागज के टुकड़े होते थे और अर्थव्यवस्था में ज्यादा नोट हो जाने की वजह से महंगाई बढ़ने की आशंका में इजाफा हो जाता था.

भारतीय करेंसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही पाकिस्तान ने फर्जी करेंसी का आतंक फैलाया था. कहते हैं कि पाकिस्तान में जिसके भी सिर पर ISI का हाथ आ जाए. उसे कोई छू नहीं सकता. खनानी बंधु ISI के प्यादे तो थे ही साथ ही साथ इनके रिश्ते पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की पार्टी PPP से भी थे. इसी राजनीतिक संरक्षण की वजह से खनानी बंधुओं पर हमेशा पाकिस्तानी सरकार की मेहरबानी बनी रही. साल 2008 में एक मुकदमे की वजह से इनका लाइसेंस कैंसिल भी किया गया लेकिन 2011 में इन्हें दोबारा लाइसेंस मिल गया.

जावेद और अल्ताफ खनानी ने दुबई जैसी महंगी लोकेशन पर 85 संपत्तियां भी खरीद ली थीं लेकिन आखिरकार लालच ने इन दोनों को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया. अब हम आपको भारत के इन दो दुश्मनों की वो कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से फर्जी नोट के इस पाकिस्तानी रैकेट पर लगाम कसनी शुरु हुई.

अमेरिका में सजा

गुनाह से आने वाले पैसे के लालच में जावेद और अल्ताफ ने मेक्सिको और वेनेजुएला जैसे देशों में मौजूद ड्रग गैंग्स के लिए हवाला से पैसे का लेन-देन शुरु कर दिया था. कहा जाता है कि इन ड्रग कार्टेल्स यानी गिरोहों के लिए ये भाई हर साल 14 से 16 बिलियन डॉलर का पैसा इधर से उधर करते थे. इसी करतूत की वजह से अमेरिकी एजेंसियों की नजर खनानी बंधुओं पर पड़ी और 2016 में अमेरिकी एजेंसियों ने अल्ताफ को पकड़ लिया. अल्ताफ खनानी को अमेरिका में 68 महीनों तक जेल में रहने की सजा दी गई थी.

केंद्र का मास्टर स्ट्रोक

इसी साल यानी 2016 में एक और बड़ा कदम उठाया गया था. भारत की सरकार ने नोटबंदी कर दी थी जिसकी वजह से खनानी बंधुओं के फर्जी नोट वाले रैकेट की कमर टूट गई थी. खनानी भाइयों के जो फर्जी नोट भारत में मौजूद थे. उनकी कीमत रद्दी के कागज से ज्यादा नहीं रह गई थी. पाकिस्तान में नकली नोटों का जो जखीरा था वो भी किसी काम का नहीं रह गया था.

अल्ताफ खनानी को अमेरिका ने सलाखों के पीछे डाल दिया था और नोटबंदी ने जावेद खनानी के फर्जीवाड़े पर पूर्ण विराम लगा दिया था. इन दो ठोस स्ट्राइक से ISI के ये फर्जी ब्रदर्स और इनका नेटवर्क कभी उबर नहीं पाए.

भारत में नोटबंदी के ठीक 26 दिनों बाद यानी 4 दिसंबर 2016 को जावेद खनानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. वो कराची में एक निर्माणाधीन इमारत पर मौजूद था जहां से नीचे गिर गया था. घटना का कोई चश्मदीद या कोई cctv वीडियो सामने नहीं आया था लेकिन कराची पुलिस ने अपनी FIR में लिखा था कि जावेद खनानी ने सुसाइड किया था.

कहा जाता है कि नोटबंदी से हुए नुकसान  के चलते जावेद खनानी ने खुदकुशी की और उसकी मौत के साथ ही ISI का फर्जी नोट का आतंक भी खत्म हो गया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
Assam
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
DNA Analysis
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
लुधियाना की जेल में कैदियों-पुलिसवालों के बीच महासंग्राम, सुपरिटेंडेंट का फूटा सिर
ludhiana jail clash
लुधियाना की जेल में कैदियों-पुलिसवालों के बीच महासंग्राम, सुपरिटेंडेंट का फूटा सिर
25 मौतों पर कोई पछतावा है, देश छोड़कर क्यों भागे? देखिए लूथरा ब्रदर्स का रिएक्शन
Goa Night Club Fire News
25 मौतों पर कोई पछतावा है, देश छोड़कर क्यों भागे? देखिए लूथरा ब्रदर्स का रिएक्शन
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम हार गए थे', कांग्रेस नेता का विवादित बयान, भड़की BJP
Prithviraj Chavan
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम हार गए थे', कांग्रेस नेता का विवादित बयान, भड़की BJP
मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, पति ने फोन पर दी धमकी
Actress Kidnapping Case
मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, पति ने फोन पर दी धमकी
सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
Jammu Kashmir
सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
Jammu Kashmir
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम
AAP Bhagwant Mann
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम