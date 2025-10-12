न लाइट, न ही फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां, सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज?

Food Storage Trick: बदलते हुए वक्त से साथ हर क्षेत्र में काफी बदलाव हुआ, एक जमाने में लोग गर्मी-धूप और पानी से बेहाल रहते थे लेकिन अब कहीं न कहीं देश के हर हिस्से में इसकी कमी को पूरा किया जा चुका है, हालांकि ये बदलाव करने में कई दशकों का समय गुजर गया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सरकार की कोशिश है लाइट, सड़क जैसी चीजें पहुंचे, लेकिन सोचिए आज के कई साल पहले जब लाइट नहीं थी, फ्रिज नहीं थी तो लोगों का जीवन कैसे रहा होगा, तब लोग अनाज या खाने का बचाव कैसे करते रहे होंगे? है न सोचने का विषय, तो आइए जानते हैं उस जमाने में लोग क्या करते थे.

धूप में अनाज सुखाते थे लोग

सालों पहले जब फ्रिज नहीं हुआ करती थी तब कई राज्यों में लोग अलग-अलग तरह से अनाजों और सब्जियों को सुरक्षित रखते थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में सब्जियों में नमक लगाया जाता था और इसे धूप में सुखाया जाता था. इसी तरह से मछली और मांस के लिए भी प्रयोग किया जाता था, इससे सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित रहती थीं.

जीर पॅाट्स का करते थे उपयोग

इसके अलावा सब्जियों को बचाने के लिए लोग जीर पॅाट्स का उपयोग करते थे. ज्यादा इसका उपयोग रेगिस्तान में किया जाता था. रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक बड़ा और एक छोटा मिट्टी का बर्तन होता था. बड़े बर्तन के अंदर छोटे बर्तन को रखा जाता था, इन दोनों के बीच में जो जगह बचती थी उसे गीली मिट्टी से भर दिया जाता था. इसके पानी इसे एक नम कपड़ों से ढका जाता था, उस समय इसे मिट्टी का कूलर भी कहते थे, इसमें जो भी सब्जियां, दूध या फल रखा जाता था वो बिल्कुल सुरक्षित रहता था.

बनाए जाते थे गड्ढे

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब फ्रिज नहीं होता था लोग देसी मटके का यूज करते थे. इसमें चावल, छाछ या फिर सब्जियों को रखा जाता था. इसके बाद इसे भीगी हुई जूट की बोरी से ढक दिया जाता था. इससे इसमें रखा हुआ सामान पूरी तरह से सुरक्षित रहता था. जबकि कश्मीर, लद्दाख जैसे इलाकों में सब्जियों और अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए भूमिगत गड्ढो का यूज किया जाता था. इसमें आलू, गाजर, प्याज जैसी चीजें रखी जाती थी