अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी

PM Modi and Amit Shah Friendship: देश की सियासत में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती है. इसके पीछे की वजह हर कोई जानना चाहता है कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या है कि दोनों एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं. मौजूदा समय भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर है. इसके पीछे इन दोनों नेताओं की सियासी जोड़ी भी एक बड़ी वजह है. पार्टी में इन दोनों नेताओं की जोड़ी सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है. पार्टी से लेकर सरकार के अहम फैसलों में इन दोनों नेताओं की जोड़ी की बड़ी भूमिका होता है. पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ही गुजरात से हैं और लगभग 4 दशकों से एक दूसरे को जानते हैं.

पीएम मोदी की अमित शाह से कैसे दोस्ती हुई? ये सवाल हर किसी के मन में गूंजता है. इस सवाल का जवाब खुद अमित शाह ने ही दे दिया. अमित शाह ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि उनकी पीएम मोदी से कैसे दोस्ती हुई थी. अमित शाह ने इस इंटरव्यू में खुद बताया कि वो 80 के दशक का समय था जब नरेंद्र मोदी आरएसएस के लिए काम करते थे. इसी दौरान वो एक संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए अहमदाबाद आए और इस दौरान उन्होंने बहुत आसानी से ये समझा दिया कि आरएसएस बहुत कम समय में कैसे एक सिद्धांत से लेकर देश को बदलने तक की बात समझा दी थी.

अहमदाबाद में हुई थी दोनों नेताओं की पहली मुलाकात

पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ही गुजरात राज्य से आते हैं दोनों का सफर आरएसएस से लेकर बीजेपी में आने तक बिलकुल एक जैसा ही रहा है. दोनों के विचार भी एक दूसरे काफी मिलते-जुलते हैं यही वजह है कि दोनों की केमेस्ट्री बहुत ही शानदार तरीके से कामयाबी के नए आयाम गढ़ते हुए दिखाई देती है. अहमदाबाद में एक युवाओं के कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं को आमंत्रित किया गया था. यही वो जगह थी जहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली बार एक साथ मुलाकात हुई थी.

पीएम मोदी के साथ तालमेल पर क्या कहते हैं अमित शाह?

इस इंटरव्यू के दौरान जब अमित शाह से ये पूछा गया कि आपका पीएम मोदी के साथ जबरदस्त तालमेल है. तो इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने जवाब देते हुए बताया था कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे तब उसमें पीएम मोदी का बहुत बड़ा योगदान था. अमित शाह ने लेकिन ये पूरी तरह से पीएम मोदी के फैसले पर नहीं था. ये पूरी पार्टी का फैसला था हां इसमें पीएम मोदी की अहम भूमिका थी. हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पीएम मोदी का अकेले का फैसला था. मेरे अलावा और भी नेता बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं यह कह देना कि पीएम मोदी के साथ अच्छे तालमेल की वजह से मैं अध्यक्ष बन गया तो ये गलत होगा.

गुजरात से दिल्ली तक कायम है शाह-मोदी की जोड़ी का जलवा

इस इंटरव्यू में जब अमित शाह से यह सवाल पूछा गया कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक पीएम मोदी की जिंदगी में क्या बदलाव आए तो इस सवाल क जवाब में अमित शाह ने कहा कि गुजरात में भी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए देश हमेशा प्रथम था. हां, इतना जरूर है कि गुजरात की समस्याएं थोड़े से अलग स्वरूप की थीं. देश की राजनीति और राज्य की राजनीति में अलग-अलग चुनौतियां होती हैं. जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गांव में महज 8 घंटे ही बिजली आती थी और गांव में रहने वाले लोग अंधेरे में जीवन जीने को विवश थे. बाद में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में उसी राज्य में 24 घंटे बिजली देने का काम शुरू कर दिया था. गुजरात में बेटियों को जन्म से पहले ही उनकी हत्या कर दी जाती थी. ऐसे में गुजरात में पहली बार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा उभर कर आया. ये अभियान दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद भी जारी रहा.

