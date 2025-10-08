प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को 25 साल पहले पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर शपथ ली थी. इस मौके पर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरह पूरी कहानी बदल गई.
25 साल पहले 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. इस दिन के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना सिर्फ अपनी पार्टी, बल्कि देश की दशा को भी पूरी तरह बदल दिया. पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने गठबंधन की बेड़ियों को तोड़ा और देश के अन्य राज्यों में पार्टी का विस्तार किया. इस खास अवसर पर हम भाजपा बताना चाहते हैं कि इन 25 वर्षों में भाजपा ने क्या-क्या हासिल किया?
प्रधानमंत्री मोदी ने 2001 में केशुभाई पटेल की जगह पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. उन्होंने एक ऐसे समय में राज्य की गद्दी संभाली थी जब गुजरात राजनीतिक अस्थिरता और भूकंप के बाद की चुनौतियों का सामना कर रहा था. हालांकि उन्होंने कामयाबी के साथ चुनौतियों का सामना किया और 2002, 2007 और 2012 में लगातार पार्टी को राज्य में जीत दिलाई और गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे. साथ ही उनके कार्यकाल में राज्य ने शानदार प्रगति हासिल की, जिसे 'गुजरात मॉडल' के रूप में पहचान मिली.
2014 के लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम थे. क्योंकि ये वो चुनाव थे जब पार्टी ने 3 दशक में पहली बार खुद के दमपर बहुमत हासिल किया था और लंबे समय से सत्ता पर काबिज कांग्रेस को महज 44 सीटों पर समेट दिया. कांग्रेस के लिए यह इतना बुरा प्रदर्शन था कि 16वीं लोकसभा में विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता भी नहीं था. क्योंकि विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 10 फीसद वोट (55 सीट) होना अनिवार्य है.
इसके बाद भाजपा ने सबसे लंबे समय केंद्र की सत्ता में रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. 2014 में शानदार जीत के बाद, 2019 में भी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से चुनाव जीते. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 240 सीटें मिली थीं. हालांकि NDA के हिस्सा नीतीश कुमार और नायडू के सहारे भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में है. पीएम मोदी की यह उपलब्धि उन्हें इतना लंबा और प्रभावशाली कार्यकाल हासिल करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता के तौर पर पहचान दिलाती है. उनसे पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ही इतनी लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रह पाए हैं.
पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान भाजपा को राज्यों में भी शानदार जीत मिली. 2014 में जिस समय पीएम मोदी शपथ ली थी, तब भाजपा सिर्फ 7 राज्यों में शासन कर रही थी. हालांकि 2024 के मध्य तक NDA ने सफलतापूर्वक 18 से ज्यादा राज्यों में अपनी सत्ता कायम की.
पीएम मोदी को ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खासी पहचान मिली. पीएम मोदी की अनुमोदन रेटिंग लगातार वैश्विक लोकतांत्रिक नेताओं में पहले नंबर पर है. वैश्विक खुफिया फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक पीएम मोदी की घरेलू अनुमोदन रेटिंग लगातार 75% के आसपास बनी हुई है. उनकी अनुमोदन रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी 30 अंक ज्यादा है.
इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर डालें तो इसमें भी पीएम मोदी शीर्ष पर ही हैं. उनसे आगे सिर्फ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं. जबकि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके बेहद नजदीक हैं. प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा फालोअर्स वाले नेताओं में से एक हैं, जिनके X (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर 108.9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. जबकि डोनाल्ड ट्रंप के 108 मिलियन फोलअर्स हैं. इन सबसे अलग बराक ओबामा हैं, जिनके फॉलोअर्स की तादाद 131.7 मिलियन है.
