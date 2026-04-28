पश्चिम बंगाल में परिवार चला रहे बम फैक्ट्री! नक्सल दौर से ‘बम कल्चर’ तक, हिंसा की जड़ आखिर कैसे मजबूत हुई?

West Bengal Assembly Election bombs recovered: पश्चिम बंगाल में बम बनाना एक कुटीर उद्योग की तरह का धंधा बन चुका है. वहां पर तमाम परिवार इस काले धंधे से दौलतमंद बनते जा रहे हैं. आखिर यह राज्य नक्सल दौर से ‘बम कल्चर’ में कब और कैसे बदल गया. वहां पर हिंसा की जड़ आखिर कैसे मजबूत हुई?
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When did trend of bombs increase in West Bengal: पश्चिम बंगाल में बम और बारूद का चलन नक्सल आंदोलन के बाद बढ़ा. नक्सल आंदोलन के दौरान कच्चे पाइप बम, हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था. 1969 के चुनाव में पहली बार हिंसा हुई. उसी में बम-बारूद का प्रयोग हुआ था. धीरे-धीरे ये राजनीतिक सत्ता कब्जा करने और उसे बनाए रखने का सबसे प्रमुख औजार बन गया.
आज स्थिति ये है कि देसी बम बंगाल का अवैध कुटीर उद्योग बन चुका है. मित्रो पश्चिम बंगाल में बमों का जो अवैध कुटीर उद्योग चल रहा है, उसमें अलग-अलग तरह के बम बनते हैं. उन बमों की अलग-अलग मारक क्षमता होती है.
एक बेसिक बम होता है. इसे बनाना सबसे आसान होता है और ये सबसे सस्ता होता है. इसमें पोटैशियम नाइट्रेट, सल्फर का इस्तेमाल होता है और इसे जूट के धागे से बांधा जाता है. ये कम तीव्रता वाला बम होता है. डराने धमकाने के लिए अक्सर इसका प्रयोग होता है.
दूसरा डिब्बा बम होता है..जो ज्यादा शार्पनेल और घातक होता है. इसे स्टील के छोटे डिब्बे में बंद करके रखा जाता है. एक हाजमोला बम होता है. जो कांच की छोटी बोतल में भरकर रखा जाता है और इसके फटने से कांच के टुकड़े नुकसान करते हैं. एक होता है पिन बम..ये ग्लिसरिन भरी कांच की शीशी में रखा जाता है. जो छूने भर से फट जाते हैं.
एक क्रूड या नारियल बम होता है..जो नारियल के खोल में बारूद भरकर बनाया जाता है. ये देसी बमों में सबसे ज्यादा नुकसान दायक माना जाता है और इसी की मांग सबसे ज्यादा होती है. ये 5 से 10 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचाता है. ये लोगों को जख्मी भी कर देता है. इस बम से हाथ-पैड़ तक उड़ सकते हैं.
भांगौर में जो बम मिले हैं. उनमें सबसे ज्यादा यही नारियल बम हैं. अभी बंद पड़े घर और आम के बगीचे में ये बम मिल रहे हैं..लेकिन रिपोर्ट बताती है कि बंगाल में कपड़े की दुकानों में भी बम मिल जाते हैं. जंगल के अंदर बम की गुप्त फैक्ट्रियां चलती हैं. संगठित तौर पर जो बम बनाने में लगे हैं वो बिहार से पोटैशियम नाइट्रेट, सल्फर जैसे रासायन तस्करी करके लाते हैं. कई लोग कोलकाता के पास ही बारूद जुटाते हैं. और फिर बम बनाते हैं.
पुलिस ने भांगौर के चंद्रनेश्वर पुलिस थाना इलाके में सुजुद्दीन मुल्ला को गिरफ्तार किया है. खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने जब सुजुद्दीन के ठिकानों पर छापेमारी की तो वहां पर पांच देसी बम मिले. धान की भूसी में छिपाकर ये बम रखे गये थे. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि इस काम में उसके पिता सईद अली मोल्ला, भाई अब्दुल हलीम मोल्ला और दूसरे लोग शामिल हैं. '
समझिए..पूरा परिवार मिलकर बम की अवैध फैक्ट्री चलाता है. अब तक आपने पॉलिटिकल फैमिली देखी होगी. जिसमें सभी सदस्य नेता होते हैं. फिल्मी फैमिली देखी होगी, जिसमें सभी सदस्य एक्टिंग से जुड़े होते हैं. डॉक्टरों की फैमिली देखी होगी. जिसमें परिवार के लगभग सभी सदस्य डॉक्टर होते हैं. लेकिन ये बंगाल की बम फैमिली है. यहां लगभग सभी सदस्य बम बनाने के काम में जुटे होते हैं.
सुजुद्दीन मुल्ला जैसे एक दो लोग नहीं है बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की. जो अवैध बम फैक्ट्री चलाते हैं. इसमें हजारों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं. पश्चिम बंगाल में सैकड़ों करोड़ रूपये का ये कारोबार है. जो मजदूर हैं वो अगर कहीं और काम करते हैं तो लगभग 6 से 7 हजार रूपये कमाते हैं, लेकिन बम बनाने से 8 हजार रूपये से ज्यादा कमा लेते हैं. सवा सौ रूपये से लेकर एक हजार रूपये तक का एक बम बिकता है.
जो बेस बम है..वो एक बम 130 रूपये में बिक जाता है. जबकि एक क्रूड बम की कीमत एक हजार रूपये तक है. अगर कोई बल्क में 20 बम खरीदता है तो भी उसे 20 हजार रूपये ही देने होते हैं. जो लोग बम की अवैध फैक्ट्री चलाते हैं, उनके पास बकायदा इसका ऑर्डर आता है. ठीक उसी तरह जैसे पोस्टर और झंडे का ऑर्डर दिया जाता है. अंतर सिर्फ इतना है कि अवैध बम फैक्ट्री चलाने वाले आधी रात को बमों का ऑर्डर लेते हैं. इसे पूरा परिवार और मजदूरों के साथ मिलकर बनाते हैं और 24 घंटे के अंदर एक सौ बम बनाकर तैयार कर देते हैं.
चुनाव के वक्त एक सप्लायर के पास कम से कम 2 हजार बम बनाने के ऑर्डर आते हैं. ऑर्डर आते ही बम बनकर तैयार हो जाते हैं. यही बम बंगाल के चुनाव का चरित्र बदल देते हैं. पिछले 55 सालों से यही होता रहा है. धीरे-धीरे ये बम बंगाल चुनाव के कल्चर का हिस्सा बन चुका है. जो बम फैक्ट्री चलाने में शामिल रहे हैं, वे भी स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने कई राजनीतिक दलों को बम सप्लाई किया है.
जब से बंगाल में हिंसा वाली राजनीति की शुरुआत हुई, तब से दो ही पार्टी की सरकार बनी है. पहले जब तीन दशकों तक लेफ्ट की सरकार थी. तब भी बंगाल में बम कल्चर था. 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार आई..तब भी इस हिंसक संस्कृतिक में कोई बदलाव नहीं आया. आज भी बम कल्चर जारी है.
आर्म्ड कंफ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2026 के बीच जितनी भी चुनावी हिंसाएं हुई है. 64 प्रतिशत घटनाओं में सत्ताधारी पार्टी यानी टीएमसी के लोग शामिल थे. 2021 की विधानसभा के चुनाव में हिंसा की 278 घटनाएं हुई..उनमें से 171 घटनाओं में टीएमसी के लोग शामिल थे.
इस बार भी जो बम मिल रहे हैं, उनमें से कई आरोपी ऐसे हैं..जिनका संबंध तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा है. इस बार दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा बम मिले रहे हैं. वहां पर 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है. इन 31 सीटों में से 30 सीटों पर टीएमसी का ही कब्जा है.
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