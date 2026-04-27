‘टूटी हुई’ आम आदमी पार्टी की वापसी कितनी मुश्किल है?

राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल समेत आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं. राज्यसभा सचिवालय ने भी इन 7 सांसदों को आधिकारिक तौर पर बीजेपी का सदस्य घोषित कर दिया है. इस बड़े उलटफेर के बाद उच्च सदन में आप के पास अब केवल 3 सांसद बचे हैं.

अब क्या होगा आप का?

इन सात सांसदों का बीजेपी में जाने का उपक्रम इस दल और साथ ही राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है. केजरीवाल और उनके साथियों के लिए ये कहना तो आसान है कि बीजेपी ने कथित ऑपरेशन कमल के जरिये उसके सांसदों को तोड़ लिया. लेकिन क्या इससे आप का कुछ भला होगा?

इसके बजाय अच्छा होगा कि वे इस पर आत्मचिंतन करें कि उनके घनिष्ठ सहयोगी एक-एक करके उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? देखा जाए तो ये पहली बार नहीं, जब आप के नेताओं ने पार्टी छोड़ी हो या फिर उन्हें बाहर जाने को बाध्य किया गया हो. आप छोड़ने वाले नेताओं में से कई केजरीवाल के उन दिनों के साथी रहे, जब पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था.

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आप की रखी थी नींव

प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास, मयंक गांधी, राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल जैसे न जाने कितने ऐसे नेता हैं, जिन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़ा है. इनमें से कई आप के संस्थापक सदस्य थे और ज्यादातर बीजेपी में शामिल भी नहीं हुए हैं.

दरअसल आप का ये बिखराव इतना सीधा नहीं है. इसकी जड़ में 2012 की वो सोच है, जिसके चलते आप का जन्म हुआ था. जंतर-मंतर की तपती धूप में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले एक नए राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, तो देश के मध्यम वर्ग और युवाओं को लगा कि दशकों के भ्रष्टाचार और वंशवाद का अंत होने वाला है.

अस्तित्व के सबसे मुश्किल दौर में आप

सफेद टोपी, हाथ में झाड़ू और स्वराज का सपना- ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक भावना थी. उस वक्त लगा था कि ये सिर्फ एक और पार्टी नहीं, बल्कि राजनीति के तरीके को बदलने की शुरुआत है. लेकिन आज, एक दशक बाद, वही आप अपने अस्तित्व के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है.

दरअसल, जिस पार्टी ने ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताया था, वह आज भ्रष्टाचार के आरोपों, अंदरूनी कलह और शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति के कारण टूटी हुई और बिखरी हुई नजर आती है. आज जब हम टूटी हुई आप की बात करते हैं, तो वह टूट केवल चुनावी हार-जीत की नहीं, बल्कि उन आदर्शों की है, जिनसे इस पार्टी का जन्म हुआ था. यह कोई ढकी-छिपी बात नहीं कि आप ने अपने उदय के साथ नई तरह की और साफ-सुथरी राजनीति करने का जो वादा किया था, वह न जाने कहां गुम हो गया.

कई राज्यों में फैलाए पांव, लेकिन नहीं बन पाई विकल्प

पार्टी ने गोवा, गुजरात, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विस्तार की कोशिश तो बहुत की लेकिन हर जगह उसे वह सफलता नहीं मिली जो उसे राष्ट्रीय विकल्प बना सके. पार्टी का कैडर जो कभी निस्वार्थ भाव से काम करता था, आज संशय में है. समय के साथ पार्टी की प्राथमिकताएं बदल गईं और उसने जो आशाएं जगाई थीं, वे भी विलीन हो गईं.

निःसंदेह वह दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनाने में सफल रही और फिर राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने में भी, पर इसी के साथ उसकी छवि अन्य दलों सरीखी हो गई.

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कानूनी पेचीदगियों में फंसना और सेकंड लाइन लीडरशिप का अभाव, 2026-27 के चुनावी परिदृश्य में 'आप' के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर रहा है.

आप को जड़ों पर लौटना होगा

लेकिन क्या आप की वापसी संभव है? तो राजनीति संभावनाओं का खेल है. राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न सफलता, न संकट. एक पार्टी के तौर पर आप की सबसे बड़ी ताकत उसकी मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा वाली लोकलुभावन नीतियां और आंदोलनकारी छवि रही है. पार्टी को यदि फिर से वापसी करनी है तो उसे अपनी पुरानी छवि को फिर से गढ़ना होगा. केवल विक्टिम कार्ड खेलने से जनता का भरोसा वापस नहीं जीता जा सकता है.

आप आज जिस दौर से गुजर रही है, उसे पूरी तरह टूटना कहना जल्दबाजी हो सकती है. लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि यह उसका सबसे कठिन दौर है. एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ आरोप और दबाव. आने वाले साल तय करेंगे कि ये पार्टी अपने शुरुआती वादों की तरफ लौटती है या बाकी दलों की तरह उसी राजनीतिक ढांचे का हिस्सा बन जाती है, जिसे बदलने का दावा उसने किया था. आम आदमी पार्टी आज उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां उसे तय करना है कि वह अपनी टूटी हुई साख को जोड़ेगी या इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी.