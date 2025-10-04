सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदल गया मन? CM ने दिवाली के लिए किया ये बड़ा ऐलान

Diwali 2025 News: वह पार्टी, जो कुछ अरसा पहले तक सनातन धर्म को मलेरिया, कोरोना की तरह बीमारी बताकर देश से खत्म करने की धमकी देती थी. अब उसका मन एकाएक बदलता दिख रहा है. उसने दिवाली के लिए ऐसा ऐलान किया है, जिसे सुनकर लोग हैरान हैं.
Tamil Nadu ration supply Diwali 2025 News: बीजेपी के लगातार प्रयासों से तमिलनाडु में जैसे-जैसे भगवा लहर तेज होती जा रही है. वैसे-वैसे सत्तारुढ़ डीएमके की चूलें हिलती जा रही हैं. कभी सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, बुखार और कोविड-19 जैसी बीमारी बताकर नष्ट करने की बात कहने वाली डीएमके अब राज्य के बहुसंख्यक हिंदुओं को लुभाने में जुटी हुई है. राज्य की स्टालिन सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा ऐलान किया है, जिसे उसका सनातन धर्म पर यू-टर्न की तरह देखा जा रहा है.
तमिलनाडु में लोगों की दिवाली इस बार खास होने वाली हैं. राज्य की स्टालिन सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश में रहने वाले सभी परिवारों को एडवांस में राशन सप्लाई करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने का राशन 10 अक्टूबर तक एक ही चरण में डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाएगा. जिससे सभी लोग त्योहार से पहले खाद्य सामग्री अपने घर पर स्टोर कर सकें.
तमिलनाडु में 2.27 करोड़ राशनधारक
बताते चलें कि तमिलनाडु में वर्तमान में 2.27 करोड़ से अधिक राशन कार्डधारक परिवारों हैं, जिन्हें को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए हर महीने सब्सिडी वाला चावल, गेहूं, चीनी, दाल, पाम ऑयल और मिट्टी का तेल मिलता है.
जैसे ही त्योहारी सीजन शुरू होते हैं, वैसे ही चावल और पाम ऑयल जैसी वस्तुओं की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है. साथ ही दुकानों पर भीड़ भी बहुत बढ़ जाती है. इसे देखते हुए सरकार ने पीडीएस सिस्टम के जरिए राशन सामग्री को अडवांस देने के फैसला किया है, जिससे लोग बिना किसी परेशानी के त्योहार मना सकें.
10 तारीख से पहले बांट दिया जाएगा राशन
सीएम स्टालिन के ऐलान के बाद तमिलनाडु सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन (TNCSC) ने गोदामों से PDS आउटलेट्स यानी राशन डीलरों तक स्टॉक भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि निर्धारित समय से पहले सभी राशन बांट दिया जाएगा.
फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए ‘थायुमानवर’ योजना भी घोषित की है. इसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को राशन की दुकानों तक आने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके बजाय विभाग के अधिकारी विशेष अभियान के तहत 5 और 6 अक्टूबर को घर-घर जाकर लोगों को राशन सप्लाई करेंगे.
राशन दुकानों पर पोस्टर चस्पा करने के निर्देश
चेन्नई जोन के सहायक रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वे इस एडवांस राशन सप्लाई और बुजुर्गों को घर-घर राशन देने की योजना की जानकारी सभी फेयर प्राइस दुकानों पर चस्पा करवाएं, जिससे जनता इनका फायदा उठा सके.
बताते चलें कि इस बार दिवाली 21 अक्टूबर को है. हालांकि धनतेरस समेत बाकी त्योहार 19 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे और इनका समापन भाई दूज के साथ 23 अक्टूबर को होगा.
