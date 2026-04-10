DNA: पश्चिम बंगाल में ममता राज में हिंदू कैसे जीते हैं? मालदा से दंगा पीड़ितों की गवाही का वीडियो देखिए

Malda news: टीएमसी (TMC) के विधायक अखिल गिरी ने कहा है कि अब राम राज को कोई देखना नहीं चाहता. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य को शासन का आदर्श बताया, टीएमसी के नेता उसे देखना भी नहीं चाहते. इसलिए आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाली राजनीति की वैचारिक मरम्मत करेंगे. 1929 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था कि मेरा रामराज हिंदू राज नहीं है, बल्कि ईश्वर का राज्य है. जहां न्याय, प्रेम और सत्य का शासन हो. महात्मा गांधी के लिए राम राज ऐसा शासन था जहां सुशासन, न्याय, समानता और समृद्धि हों. सरकार नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करे. लेकिन राष्ट्रपिता के आदर्श रामराज पर तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेता क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, पहले आप सुनिए. बहुत ध्यान से हर शब्द को पढ़िएगा.

टीएमसी के नेता ने कहा, पूरे भारतवासियों ने उसे टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में देखा और सुना. उन्होंने कहा, 'रामराज कोई नहीं देखना चाहता. रामराज से पेट नहीं भरेगा. ममता राज ही हमारा आदर्श है.'

सोचिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से इतनी नफरत. जिस रामराज्य को सुशासन का पर्याय माना जाता है. टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ऐसा शासन नहीं चाहिए. फिर कैसा शासन चाहिए. इसपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे. लेकिन पहले रामराज्य पर शाब्दिक चोट करनेवाले ममता बनर्जी के करीबी अखिल गिरी के बारे में छोटी सी जानकारी आपको शेयर करते हैं.

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इनका नाम है अखिल गिरी. अखिल संस्कृत का शब्द है. इसका अर्थ होता है संपूर्ण, समस्त ब्रह्मांड, संस्कृत में गिरी का अर्थ होता है पर्वत.

गिरी उपनाम गोस्वामी ब्राह्मण यानी संन्यासी परंपरा की उपजाति से आता है. ये संन्यासी परंपरा शंकराचार्य की दशनामी परंपरा से जुड़ती है. यानी ये स्वयं सनातन परंपरा से जुड़े हैं

. ये चौथी बार विधायक बने हैं। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं. जिस विधानसभा से अखिल गिरी चार बार विधायक बने हैं, उस विधानसभा क्षेत्र का नाम है रामनगर.

सोचिए जो व्यक्ति स्वयं सनातन की समृद्ध परंपरा से आता है. जिसका नाम ही सनातनी संस्कृति की झलक देता है. जो रामनगर से चुनाव जीतता है. वो रामराज से नफरत करता है.सोचिए, ये कैसी विडंबना है. कैसी ट्रेजडी है. रामनगर का जनप्रतिनिधि रामराज से नफरत करता है. आखिर ऐसा क्यों हैं. मर्यादा पुरुषोत्तम से नफरत करने वाली ये सोच कैसे आकार लेती है? करोड़ों रामभक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाला ये साहस कहां से आता है? अखिल गिरी के इस राजनीतिक साहस का सबसे बड़ा कारण भी हम आपको बताएंगे.

लेकिन पहले अखिल गिरी और रामराज का तिरस्कार करनेवाली सोच रखनेवाले TMC के उन सभी नेताओं को सीएम ममता बनर्जी का एक बयान सुनाते हैं. ममता जी ने 25 मार्च को दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी में एक चुनाव रैली में भगवान राम और रामराज पर क्या कहा था वो आपको जरूर सुनना चाहिए

ममता जी ने रामराज को अच्छा राज्य ही नहीं बताया था. 26 मार्च को रामनवमी के मौके पर पोस्ट कर शुभकामनाएं भी दी थीं.

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा. राम राज नहिं काहुहि व्यापा॥ इसका अर्थ ये है कि रामराज में किसी को भी शारीरिक, दैविक या भौतिक कष्ट नहीं होता.

रामराज यानी वो आदर्श राज्य जहां हर नागरिक सुखी और प्रसन्न होगा. यही बात ममता बनर्जी ने अपनी रैली में भी कही. लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेताओं को ऐसा आदर्श राज नहीं चाहिए. ध्यान रखिएगा टीएमसी के नेता आरोप लगाते हैं कि चुनाव में धुव्रीकरण के लिए हिंदू-मुसलमान किया जाता है. लेकिन वो स्वयं चुनाव में भगवान राम की चर्चा कर रहे हैं. सोचिए ऐसा क्यों कर रहे हैं. क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम का तिरस्कार उनकी राजनीतिक संभावनाओं को और बेहतर बनाएगी. श्रीराम पर नफरती बयान देनेवाले अखिल गिरी जिस रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हैं उसका एक समीकरण देखिए.

पूर्वी मेदिनीपुर जिले की रामनगर विधानसभा सीट के कुल मतदाताओं में करीब 89 प्रतिशत हिंदू मतदाता हैं. करीब 11 प्रतिशत मुस्लिम वोटर हैं

यही विडंबना है कि ममता बनर्जी रामराज की बात कहती हैं और हिंदू बहुल रामनगर सीट से विधायक अखिल गिरी रामराज का विरोध कर रहे हैं. ऐसा विरोधाभास क्यों हैं. क्योंकि पश्चिम बंगाल में करीब 27 प्रतिशत मुस्लिम वोटर हैं. गौर से समझिएगा. 27 प्रतिशत मुस्लिम वोटर हैं. अखिल गिरी जैसे नेता जितनी मुखरता और तीव्रता से सनातनी आदर्शों का विरोध करेंगे उतनी ही मजबूती से ये 27 प्रतिशत वोट संगठित होगा. इनके पक्ष में एकजुट होगा. वोट वाले इसी समीकरण को साधने के लिए TMC के नेता मर्यादा पुरुषोत्तम का अपमान कर रहे हैं. ममता राज को रामराज से बेहतर बता रहे हैं.

उर्दू के प्रसिद्ध कवि अल्लामा इकबाल ने अपनी नज्म में लिखा है कि है राम के वजूद पे हिन्दोस्तां को नाज़. अहल-ए-नज़र समझते हैं उनको इमाम-ए-हिंद.

इकबाल जैसे शायर भी भारत में भगवान राम के महत्व और महिमा से परिचित थे. वो जानते थे कि भारत में राम शब्द किसी धर्म से नहीं न्याय और त्याग से जुड़ा है. ममता जी भी रामराज की बात कह रही हैं. लेकिन उनके करीबी कह रहे हैं कि नहीं हमें रामराज नहीं चाहिए. तो फिर कैसा राज्य चाहिए.

अखिल गिरी को कैसा राज्य चाहिए इसपर हम कुछ नहीं कहेंगे. TMC सरकार के खर्च का एक छोटा सा आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं.

ये आंकड़े पश्चिम बंगाल के 2026 के बजट से हैं.

बंगाल के बजट में अल्पसंख्यक मामले और मदरसों के लिए 5 हजार 713 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.

उद्योग और वाणिज्य के लिए 1400 करोड़ रुपए.

श्रम मंत्रालय के लिए 1229 करोड़ रुपए.

सामूहिक शिक्षा और पुस्तकालय के लिए सिर्फ 366 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

समझिए अल्पसंख्यक मामले और मदरसा जो पश्चिम बंगाल की 27 प्रतिशत आबादी के लिए है वहां बजट है 5 हजार 713 करोड़ और सामूहिक शिक्षा और पुस्तकालय को मिलाकर लिए सिर्फ 366 करोड़ रुपए. मतलब 27 फीसदी आबादी के लिए जो बजट है वो उद्योग, वाणिज्य और श्रम जैसे मंत्रालयों से भी ज्यादा है. ये आंकड़े हैं. यहां हम कुछ और नहीं कहेंगे.

सिर्फ महात्मा गांधी के आदर्श रामराज्य की अवधारणा के बारे में याद दिलाएंगे. रामराज यानी वो राज्य जहां सरकार नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करे. TMC विधायक अखिल गिरी रामराज का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि शासन का इनका मॉडल नागरिकों के बीच बराबरी नहीं भेदभाव करता है. इसलिए इसका राजनीतिक विरोध भी हो रहा है.

आज अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के सामने बीजेपी का संकल्प पत्र भी रखा. बीजेपी ने इसे भय से भरोसे की ओर ले जानेवाला दस्तावेज बताया है. बीजेपी ने संकल्प लिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में पार्टी की सरकार बनी तो 6 महीने में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान नागरिक संहिता लागू की जाएगी. यानी राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की नीति होगी.

पश्चिम बंगाल में घुसपैठ रोका जाएगा. घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी. बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ ज्वलंत मुद्दा है

पश्चिम बंगाल के रास्ते होनेवाली गो-तस्करी को रोका जाएगा.

वंदे मातरम् म्यूजियम बनाया जाएगा. इस म्यूजियम पूरी दुनिया को बंगाल के कल्चर से परिचित कराएगा

इसके साथ ही राज्य की महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3 हजार रुपए देने. ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार के 15 साल के शासन पर श्वेतपत्र लाने का वादा भी किया गया है.

TMC अपना घोषणापत्र सामने ला चुकी है. अखिल गिरी जैसे नेता बता ही चुके हैं, उनके लिए आदर्श ममता राज है. अब पश्चिम बंगाल के वोटर 23 और 29 अप्रैल को बताएंगे की उनके लिए आदर्श क्या है.