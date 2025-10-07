Akshay Kumar: ये देवा भाऊ का स्टाइल है... आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय कुमार को बताया नागपुर वाला तरीका

Akshay Kumar Devendra Fadnavis: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दिलचस्प और हल्के-फुल्के अंदाज में इंटरव्यू लिया. अक्षय ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा कि ये उनकी जिंदगी का दूसरा मौका है जब वह किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं. इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था.

अक्षय ने हंसते हुए कहा, ''प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था कि वह आम कैसे खाते हैं और इस सवाल पर काफी मजाक उड़ाया गया था. लेकिन मैं नहीं सुधरने वाला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको संतरे पसंद हैं?''

कैसे खाते हैं संतरे?

देवेंद्र फडणवीस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "बिल्कुल, संतरे बहुत अच्छे लगते हैं." इसके बाद अक्षय ने उनसे पूछा कि वह संतरे को कैसे खाते हैं—छीलकर या जूस निकालकर.

इस पर फडणवीस ने बड़े मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए कहा, ''मैं आपको नया तरीका बताता हूं. संतरे को छीले बिना, उसको दो भागों में बांट दो. उसके ऊपर नमक डालें और फिर आम की तरह चूसकर खाओ. इससे स्वाद दोगुना हो जाता है. ये तरीका सिर्फ उन्हीं लोगों को मालूम है, जो नागपुर से हैं.''

अक्षय कुमार ने संतरे खाने के इस तरीके को आजमाने की बात कही.

इस बीच अक्षय ने एक और दिलचस्प सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि वह एक एक्टर हैं, और जब भी किसी राजनेता को देखते हैं, तो उनसे प्रेरित होते हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या वे कभी किसी फिल्म या अभिनेता से प्रेरित हुए हैं?

किस फिल्म से प्रेरित हुए फडणवीस?

इस सवाल पर फडणवीस ने बड़ी ही ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा कि कई फिल्में हैं, जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली है, लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसने उन्हें प्रभावित भी किया और परेशानी में भी डाल दिया, वो फिल्म थी 'नायक'.

फडणवीस ने कहा, ''फिल्म 'नायक' में अनिल कपूर ने एक दिन के मुख्यमंत्री बनकर जितने काम कर दिए, उसने लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ा दीं. जब भी मैं कहीं जाता हूं, तो लोग मुझसे कहते हैं कि आप 'नायक' जैसा काम क्यों नहीं करते?''

उन्होंने आगे अक्षय कुमार से अनिल कपूर से मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा, "एक बार जब मेरी मुलाकात अनिल कपूर से हुई, तो मैंने उनसे कहा, 'आप 'नायक' और हम 'नालायक'... ऐसा लोगों को लगने लगा है. आपने एक दिन में इतनी सारी चीजें कैसे कर दी?'"

फडणवीस ने माना कि फिल्म ने एक बेंचमार्क सेट करने का काम किया है.

(इनपुट-IANS)