120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?

कुदरत ने दुनिया में हमें एक से बढ़कर एक करिश्मा दिया है. कई तो हमारे हर वक्त हमारे सामने रहते हैं लेकिन बहुत कम बार हमारा उनकी तरफ ध्यान जाता है. चलिए आज ऐसे ही करिश्म की बात करते हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:45 PM IST
Animal Life: यह तो सभी जानते हैं कि कुदरत की कारीगरी के आगे सबकुछ फेल है. क्योंकि उसने दुनिया में हम लोगों की आंखों के सामने ऐसे-ऐसे उदाहरण पेश कर रखे हैं कि अगर उनके बारे में गौर से सोचा जाए तो फिर सोचते ही रह जाते हैं. अगर आपसे कहा जाए कि जन्म के कुछ ही मिनट बाद अगर कोई 120 किलो वजनी बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और चलना शुरू कर दे, तो सुनने में यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता लेकिन यह चमत्कार हर बार होता है, जब जंगल में किसी हाथी का बच्चा जन्म लेता है.

हाल ही में इसकी एक मिसाल वीडियो के जरिए देखने को मिली है. आईएफएस अफसर परवीन कसवान ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जो अक्सर कम देखने को मिलते हैं. जिसमें बारिश के बीच एक मादा हाथी अपने नवजात को लेकर जंगल में आगे बढ़ रही है. यह बच्चा जन्म के एक घंटे से भी कम समय पहले पैदा हुआ था लेकिन फिर भी अपने पैरों पर खड़ा होकर मां के पीछे चल रहा था.

देखिए वीडियो

पैदा होने के तुरंत बाद कैसे चलने लगता है हाथी का बच्चा

अब सवाल उठता है कि आखिर यह कैसे मुमकिन है और अगर है तो फिर कुदरत हाथी के बच्चे को ऐसी सलाहियत क्यों दी है?एक्सपर्ट्स का कहना है कि जंगली हाथी के बच्चों के लिए जन्म के 1–2 घंटे के अंदर चलना जरूरी होता है क्योंकि इस बच्चे के पास जंगल में शिकारी और मुश्किल हालात से बचने का यही एक तरीका है.

हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाथियों की गर्भावस्था 18–22 महीने लंबी होती है और बच्चा अपनी मां के पेट में ही इतना विकसित हो जाता है कि कि वो जन्म के कुछ ही मिनट बाद अपने पैरों पर खड़ा हो सके. जन्म के समय वह लगभग तीन फीट लंबा और 100–120 किलो वजनी होता है. ऐसी क्षमता किसी और बड़े स्थलीय जानवर में देखने को नहीं मिलती. यह कुदरत की वह खास तैयारी है जो हाथियों को जंगल में जिंदा रहने का सबसे बड़ा हथियार देती है.

