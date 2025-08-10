120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?

Animal Life: यह तो सभी जानते हैं कि कुदरत की कारीगरी के आगे सबकुछ फेल है. क्योंकि उसने दुनिया में हम लोगों की आंखों के सामने ऐसे-ऐसे उदाहरण पेश कर रखे हैं कि अगर उनके बारे में गौर से सोचा जाए तो फिर सोचते ही रह जाते हैं. अगर आपसे कहा जाए कि जन्म के कुछ ही मिनट बाद अगर कोई 120 किलो वजनी बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और चलना शुरू कर दे, तो सुनने में यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता लेकिन यह चमत्कार हर बार होता है, जब जंगल में किसी हाथी का बच्चा जन्म लेता है.

हाल ही में इसकी एक मिसाल वीडियो के जरिए देखने को मिली है. आईएफएस अफसर परवीन कसवान ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जो अक्सर कम देखने को मिलते हैं. जिसमें बारिश के बीच एक मादा हाथी अपने नवजात को लेकर जंगल में आगे बढ़ रही है. यह बच्चा जन्म के एक घंटे से भी कम समय पहले पैदा हुआ था लेकिन फिर भी अपने पैरों पर खड़ा होकर मां के पीछे चल रहा था.

देखिए वीडियो

An unsteady walk, as the calf just came into world. Elephant calves start walking within 1-2 hour of birth. In wild they have to be mobile, necessary for survival pic.twitter.com/dEQO0dPtP1 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 7, 2025

पैदा होने के तुरंत बाद कैसे चलने लगता है हाथी का बच्चा

अब सवाल उठता है कि आखिर यह कैसे मुमकिन है और अगर है तो फिर कुदरत हाथी के बच्चे को ऐसी सलाहियत क्यों दी है?एक्सपर्ट्स का कहना है कि जंगली हाथी के बच्चों के लिए जन्म के 1–2 घंटे के अंदर चलना जरूरी होता है क्योंकि इस बच्चे के पास जंगल में शिकारी और मुश्किल हालात से बचने का यही एक तरीका है.

हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाथियों की गर्भावस्था 18–22 महीने लंबी होती है और बच्चा अपनी मां के पेट में ही इतना विकसित हो जाता है कि कि वो जन्म के कुछ ही मिनट बाद अपने पैरों पर खड़ा हो सके. जन्म के समय वह लगभग तीन फीट लंबा और 100–120 किलो वजनी होता है. ऐसी क्षमता किसी और बड़े स्थलीय जानवर में देखने को नहीं मिलती. यह कुदरत की वह खास तैयारी है जो हाथियों को जंगल में जिंदा रहने का सबसे बड़ा हथियार देती है.

FAQ

हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है

आम तौर पर हाथी के बच्चे का वजन 90 से 120 किलो तक होता है.

हाथियों की गर्भावस्था कितने महीने की होती है.

हाथियों की गर्भावस्था 18-22 महीने की होती है