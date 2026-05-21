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बुलंदी की दास्‍तान...यूं ही नहीं बन जाता कोई नंबर 1, Essel ने जब सेट किए मार्केट के नए ट्रेंड्स

Esselgroup@100: ये कहानी एस्सेल समूह की है. 100 साल के संकल्प, समर्पण और सेवा के. 100 साल पूरे हुए हैं लेकिन यह एक पड़ाव है क्योंकि सफर अभी जारी है. पढ़िए किन तमाम क्षेत्रों में यह समूह लीडर बनकर उभरा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 12:56 PM IST
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बुलंदी की दास्‍तान...यूं ही नहीं बन जाता कोई नंबर 1, Essel ने जब सेट किए मार्केट के नए ट्रेंड्स

ठीक 100 साल पहले जो बीज रोपा गया था, आज वह विशाल वटवृक्ष बन चुका है. ये कहानी है एक ऐसे समूह की, जो न सिर्फ देश में पहला प्राइवेट न्यूज चैनल लेकर आया, बल्कि कई क्षेत्रों में लीडर बनकर उभरा. यह एस्सेल समूह के 100 साल की गौरवशाली यात्रा है. साल 1926 में श्री जगन्नाथ गोयनका ने हरियाणा में पहला कदम रखा, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. रास्ते में मुश्किलें आईं, पर हौसले को डिगा नहीं पाईं. हिसार से दिल्ली आकर यह समूह पूरी दुनिया में छा गया. 2026 में मनाए जा रहे शताब्दी समारोह के बीच, आइए जानते हैं एस्सेल ग्रुप किन-किन प्रमुख क्षेत्रों में लीडर रहा है.

1. भारतीय सेना को प्रोसेस्ड अनाज की सप्लाई करने वाली भारत की पहली कंपनी.
2. प्रोसेस्ड अनाज के भंडारण में इस्तेमाल होने वाले HDPE (हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन) का निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी.
3. दुनिया की सबसे बड़ी लैमिनेटेड ट्यूब्स निर्माता कंपनी.
4. भारत का सबसे बड़ा एम्यूजमेंट पार्क और एशिया का सबसे बड़ा थीम वाटर पार्क.
5. भारत की पहली और सबसे बड़ी निजी सैटेलाइट टेलीविजन कंपनी- 1992 में भारत के पहले हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल के तौर पर Zee TV की शुरुआत हुई. 
6. भारत की सबसे बड़ी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स कंपनी.

पढ़ें- 100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है : डॉक्टर सुभाष चंद्रा

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7. साल 1995 में भारत का 24-घंटे का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल (Zee News) लॉन्च हुआ.
8. भारत का पहला लॉटरी व्यवसाय- साल 2001 में प्लेविन लॉटरी ने भारत में पहली बार ऑनलाइन टिकट सेल की शुरुआत की.  
9. भारत की पहली कीमती धातुओं की रिफाइनरी- 2001 में शिरपुर रिफाइनरी के तौर पर भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी की शुरुआत हुई.
10. भारत का सबसे बड़ा प्री-स्कूल नेटवर्क Kidzee साल 2003 में लॉन्च हुआ.
11. भारत की पहली और सबसे बड़ी DTH कंपनी डिश टीवी साल 2004 में लॉन्च हुई.
12. भारत की शीर्ष 10 इन्फ्रा कंपनियों में से एक.

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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100 years of Essel Group

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