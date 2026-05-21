Essel का फुल फॉर्म गूगल पर भी नहीं मिलेगा, चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताई नामकरण की कहानी

साल 1926 में हरियाणा की एक अनाज मंडी से शुरू हुआ सफर, आज एक बड़े ग्रुप का रूप ले चुका है. जी हां, एस्सेल ग्रुप 100 साल पूरे कर चुका है. क्या आप जानते हैं Essel नाम के पीछे की कहानी क्या है?
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ज़ी न्यूज, ज़ी टीवी, ज़ी बिजनेस, डिश टीवी... ऐसे कई ब्रांड्स का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक समूह का नाम उभरता है- एस्सेल ग्रुप. इस प्रतिष्ठित समूह ने संकल्प, समर्पण और सेवा के 100 साल पूरे कर लिए हैं. अंग्रेजी में 'Essel' लिखा जाता है. हालांकि, कम लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होगा. लोगों को गूगल करने पर भी संतोषजनक जानकारी नहीं मिलती है. Essel ग्रुप के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित स्पेशल टाउनहॉल में चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने खुद नामकरण के पीछे की रोचक कहानी सुनाई.
असल में, जिस समूह को 'Essel' के नाम से पूरी दुनिया जानती है, उसका नामकरण अंग्रेजी के दो अक्षरों पर रखा गया है- SL. आपको लगेगा, ये कैसे? यह किस्सा दिलचस्प है. डॉ. चंद्रा ने बताया कि शुरू में कारोबार करते समय नाम 'Ramgopal Indraprastha Messers' था. साल 1969 में इसे बदलकर 'Subhash Chandra Laxmi Narain' रखा गया. इसको संक्षेप में SL कहा जाने लगा.
उन्होंने बताया कि उस समय Food Corporation of India (FCI) के साथ कामकाज के दौरान गेट पास, रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेजों में लंबे नाम लिखने में दिक्कत होती थी. जगह कम होती थी, इसलिए लोग इसे छोटा करके सिर्फ 'SL' लिखने लगे. आगे चलकर यही 'SL' कारोबार की पहचान बनता गया.
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हालांकि, मुश्किल यह थी कि 'SL' बोलने और दिखने में प्रभावी नहीं लग रहा था. प्रजेंटेशन और आधिकारिक संवाद में इसे इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा था.
डॉ. चंद्रा ने बताया कि ऐसे में उन्होंने सोचा कि 'SL' को थोड़ा बेहतर तरीके से पेश किया जाए. काफी सोच-विचार के बाद 'SL' को प्रजेंटेशन फ्रेंडली बनाने के लिए 'Essel' नाम दिया गया.
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जी हां, इसके लिए कोई बड़ी ब्रांडिंग एक्सरसाइज नहीं की गई. कोई एजेंसी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल थिंकिंग से जन्म हुआ 'Essel' नाम का. आगे चलकर Essel Group को पूरी दुनिया जानने लगी.
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