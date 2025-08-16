जहां 13 साल से है बीजेपी की सरकार, वो कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार कुत्तों को लगी थी वैक्सीन

सितंबर 2017 से गोवा ने कुत्तों से इंसानों में फैलने वाले रेबीज वायरस को काफी हद तक खत्म कर दिया. 2021 में लगातार तीन वर्षों तक रेबीज वायरस से एक भी मौत नहीं होने के बाद गोवा को 'रेबीज-नियंत्रित' राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ. हालांकि 2023 में रेबीज से हुई एक मौत ने इस सिलसिले को तोड़ा लेकिन 2024 में फिर कोई मौत नहीं हुई और इस साल यानि कि 2025 में भी अभी तक कोई रेबीज का मामला नहीं दर्ज हुआ. गोवा के पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा मंत्री नीलकंठ हरलंकर ने कहा, 'यदि एक भी आवारा कुत्ता टीकाकरण और नसबंदी से चूक जाता है, तो यह आठ या नौ पिल्लों के एक समूह को जन्म दे सकता है जो जोखिम में हैं.'

गोवा में रेबीज के खिलाफ अभियान साल 2014 में शुरू हुआ जब गोवा में रेबीज का खतरा लगातार बढ़ने लगा था. उस साल गोवा में रेबीज से 17 लोगों की मौत हो गई थी. राज्य में कुत्तों की आबादी (पालतू और आवारा) का कोई भी विश्वसनीय डाटा मौजूद नहीं था और न ही कुत्तों के काटने से हुई मौतों का कोई रिकॉर्ड. फिर भी मिशन रेबीज शुरू हुआ. एक नया एनजीओ जिसने एक पायलट निगरानी परियोजना शुरू की और एक कड़वी सच्चाई उजागर की. एनजीओ द्वारा जांच किए गए 45 संदिग्ध जानवरों में से 39 रेबीज पॉजीटिव पाए गए थे.

16 देशों के 500 डॉक्टरों की टीम ने बनाया रिकॉर्ड

गोवा में इतनी अधिक संख्या में रेबीज पॉजीटिव पाए जाने वाले कुत्तों से डरने की बजाए इस टीम ने दोगुना तेजी से कोशिश की और 30 दिनों में 50,000 कुत्तों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा. महीने के अंत तक, 16 देशों के 500 से अधिक पशु चिकित्सकों ने स्थानीय टीमों के साथ मिलकर इस लक्ष्य को पार कर लिया. उन्होंने राज्य के कुल 63,000 कुत्तों का वैक्सीनेशन कर दिया.

यह भी पढ़ेंः लावारिस कुत्तों के मामले पर CJI गवई ने बनाई तीन जजों की नई बेंच, कल होगी सुनवाई

वैक्सीनेशन की तेजी से सरकार की नीति में आया बदलाव

डॉक्टरों की तेजी से वैक्सीनेशन की इस स्पीड ने अगले ही साल गोवा सरकार की नीति में बदलाव ला दिया. साल 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मिशन रेबीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इसके तहत पूरे राज्य में कुत्तों पर एक पूर्ण टीकाकरण और नसबंदी अभियान शुरू किया गया. इसके बाद, गोवा में 24 घंटे रेबीज निगरानी, एक आपातकालीन हॉटलाइन, त्वरित प्रतिक्रिया टीमें, और हर तालुका में फैले स्थानीय वॉलिंटियर्स ने कुत्तों का वैक्सीनेशन और नसबंदी करने तथा काटने के शिकार लोगों की सहायता करने में जुट गए.

सितंबर 2017 गोवा लगभग रेबीज फ्री स्टेट बना

सितंबर 2017 से गोवा में ह्यूमन रेबीज के मामले लगभग पूरी तरह से गायब हो गए. लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन ने एक बार फिर वहां पर नए चैलेंजेज खड़े कर दिए थे. जैसे ही लॉकडाउन की वजह से सूबे में पर्यटन रुका और बाजार बंद हुए, पड़ोसी राज्यों से भूखे आवारा कुत्ते फिर से गोवा में भटकने लगे. मिशन रेबीज को संदेह है कि इस प्रवास के कारण सीमावर्ती तालुकों में पशु मामलों में बढ़ोत्तरी हुई. गोवा की महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ सीमाएं राज्य में फिर से रेबीज की वापसी के लिए लूप होल बनीं. इसके बाद गोवा के बिचोलिम, पेरनेम, सत्तारी और कणकणा जैसे तालुकों में अभी भी रेबीज के मामले मिलने फिर से शुरू हो गए.

पशु चिकित्सा सेवा मंत्री नीलकंठ हरलंकर ने कहा, 'हम सीमावर्ती तालुकों में आवारा कुत्तों का टीकाकरण युद्धस्तर पर कर रहे हैं.' जून 2021 में गोवा में पालतू जानवरों को लाने वाले आगंतुकों के लिए अपने जानवरों की घोषणा करना और रेबीज-रोधी हॉटलाइन के माध्यम से टीकाकरण रिकॉर्ड साझा करना अनिवार्य कर दिया गया ताकि सीमा पार से हो रहे रेबीज वायरस के ट्रांसमिशन को रोका जा सके.

यह भी पढ़ेंः सोसाइटी में आप भी आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात