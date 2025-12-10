Advertisement
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? कांग्रेस को जवाब नहीं सूझ रहा, ममता भी पसोपेश में हैं

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सिंबल की राजनीति का आगाज कर दिया है. पिछले कई दिनों से मीडिया सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मुद्दे सरगरम हैं जिनका नाता पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 10, 2025, 10:04 AM IST
अगर आप लगातार खबरों पर नजर रख रहे हैं तो आपने भी नोट किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है. रानजनीतिक विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि भाजपा ने बंगाल फतह करने के लिए सिंबल की राजनीति का आगाज कर दिया है. क्योंकि पिछले कई दिनों से 'बाबरी मस्जिद', 'वंदे मातरम्', 'बंकिम बाबू', 'सुभाष चंद्र बोस' और 'सरदार पटेल' जैसे मुद्दों ने सियासी पारा बढ़ाया हुआ है. 

क्या होती है सिंबल की राजनीति?

चुनावों में पार्टियां विचारों, पहचान और ऐतिहासिक–धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर वोटरों तक भावनात्मक रूप से पहुंचने की कोशिश करती हैं. प्रतीक सिर्फ लोगो नहीं होते- वे संस्कृति, इतिहास और पहचान के माध्यम से वोटरों की सोच और झुकाव को प्रभावित करते हैं.

शुरुआत करते हुए बाबरी मस्जिद विवाद से. 6 दिसंबर को अयोध्या की बाबरी मस्जिद गिराया गया था. जिसकी बरसी हाल ही में निकली है. इस मौके पर त्रिणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व विधायक हुमांयू कबीर ने नई बाबरी मस्जिद का बुनियाद रखी. जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खूब भुनाया और कहा कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और उसके विधायक मंदिरों को तोड़ने वाले क्रूर मुगल शासक बाबर को मानते चले आ रहे हैं. इस मद्दे पर टीएमसी ने खुद को घिरता देख हुमांयू कबीर को पार्टी से बाहर कर दिया लेकिन पार्टी से बार कर दिया. हालांकि टीएमसी यह दाग नहीं धो पा रही है.

1. बाबरी मस्जिद: TMC के पूर्व विधायक के जरिए नई बाबरी मस्जिद विवाद भाजपा हमलावर.

इसके अलावा राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई है. इसपर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और बार-बार पूरी पार्टी ने कांग्रेस पर 'वंदे मातरम्' के टुकड़े करने के आरोप लगाए. खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार (8 दिसंबर) को कांग्रेस पर उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति में करने होने और 'एमएमसी' या मुस्लिम लीग-माओवादी कांग्रेस में बदलने का आरोप लगाया. साथ ही जवाहरलाल नेहरू पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने जिन्ना के दबाव में आकर गीत को छोटा कर दिया. क्योंकि मुसलमानों को इस गीत से आपत्ति थी. 

2. वंदे मातरम्: 150वीं वर्षगांठ पर BJP ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के 'टुकड़े-टुकड़े' करने और जिन्ना के दबाव में झुकने का आरोप लगाया.

मोदी ने कहा कि 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस गीत का विरोध किया. नेहरू ने इस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा और जिन्ना के साथ सहमति जताई. उनका मानना था कि आनंदमठ की पृष्ठभूमि मुस्लिमों को नाराज कर सकती है. मोदी ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम् को कमजोर कर दिया और यह कांग्रेस की अपीजमेंट राजनीति का हिस्सा था. इसी मानसिकता ने आखिर में भारत-पाकिस्तान बंटवारे को जन्म दिया.

3. बंकिम बाबू / आनंदमठ: BJP कहती है कांग्रेस ने ऐतिहासिक प्रतीकों व सांस्कृतिक विरासत को वोट बैंक के लिए नजरअंदाज किया.

इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि इस विषय को किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत के गौरव और राष्ट्रभक्ति से जुड़ा है. उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा,'जब वंदे मातरम् के 100 साल पूरे हुए सबको था कि 100 साल मनाए जाएंगे. लेकिन 100 होने पर वंदे मातरम् के महिमामंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम् बोलने वाली सभी लोगों को इंदिरा जी ने जेल में डाल दिया गया था. इस देश में आपातकाल लगाया गया. विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाज सेवियों को, स्वयं सेवी संगठन के लोगों को जेल में बिना किसी वजह के जेलों में भर दिया गया.'

4. सुभाष चंद्र बोस: कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को कम आंका. 

इसके अलावा भाजपा सुभाष चंद्र बोस और पटेल को लेकर पश्चिम बंगाल में वोटरों के आकर्षित करने की कोशिश कर रही है. ओडिशा के पुरी से लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने कहा,'कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी ने कहा था कि भाजपा पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने भाजपा पर नेहरू को बदनाम करने और लोगों की याद से उनका नाम मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. हालांकि, नेहरू की तथाकथित विरासत को बचाने की कोशिश में, कांग्रेस ने खुद पार्टी के अंदर और बाहर के कई दूसरे महान नेताओं के योगदान को नजरअंदाज किया है.'

5. सरदार पटेल: आरोप- कांग्रेस ने नेहरू को प्राथमिकता देने के लिए अन्य दिग्गजों को हाशिये पर किया.

पात्रा ने उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल की विरासत को किनारे किया. उन्होंने कहा,'अगर कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अंदरूनी लोकतंत्र पर अमल किया होता तो नेहरू की विरासत इतनी हावी ना होती.' पात्रा ने आगे कहा,'सिर्फ नेहरू की स्मृति और नेहरू की तथाकथित परंपरा को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस ने न जाने कितने महानुभावों की परंपरा को खत्म किया है.' पात्रा ने अपने बयान में कांग्रेस पर सुभाष चंद्र बोस को भी कम आंकने का आरोप लगाया. NCERT की किताब को लेकर पात्रा ने कहा कि 2012 के इतिहास की किताब में देखिये, एक कार्टून में नेहरू को बड़ा और बाबा साहेब आंबेडकर को छोटा दिखाने की कोशिश की गई थी.'

जमीन पर जिद्दोजहद

सिंबल की राजनीति के अलावा भाजपा ने जमीना स्तर पर भी बंगाल में तैयारी तेज कर दी है. इससे पहले 2021 के चुनाव नतीजों पर एक नजर डाल लेते हैं.  292 सीटों वाली विधानसभा में 2021 के चुनाव में टीएमसी को 213 और भाजपा को 77 सीटें मिली थीं. इसके अलावा 2 सीटों पर अन्यों का कब्जा रहा था. अगले साल यानी 2026 में मार्च-अप्रैल के दौरान राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे, इसके लिए भाजपा कई एंगल पर काम कर रही है. 



पश्चिम बंगाल विधानसभा 2021 के परिणाम

कुल सीटें: 294

TMC - 213 सीटें
213
BJP - 77 सीटें
77
अन्य - 2 सीटें
2

कहा जा रहा है 2026 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा मुस्लिम बहुल 50 सीटों को नकारात्मक लिस्ट में रखकर बाकी बची सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पार्टी उन सीटों पर फोकस कर रही है जिनपर उसे पिछले तीन चुनावों में नजदीकी हार का सामना करना पड़ा है. 

श्रेणी विधानसभा सीटें
तीनों चुनावों में जीत/बढ़त 55
दो बार जीत/बढ़त, एक बार हार/पीछे 38
केवल एक बार जीत/बढ़त, बाकी दो बार हार/पीछे 53
कुल 146

इसके अलावा राज्य भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के हवाले से एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पार्टी उन सीटों पर काम कर रही है जिन पर हार-जीत का अंतर बहुत कम था. सुकांत के अनुसार अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं फिर उन्हें सरकार बनाने के जादुई आंकड़ा हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा.

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

