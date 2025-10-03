नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी का दिल्ली दौरा, भारत की ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी शहबाज को चोट?

New Delhi News: अफगानिस्तान में तख्तापलट के बाद नई सरकार बनी, सरकार ने अपने देश के लोगों पर कई तरह का प्रतिबंध लगाया. हालांकि अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आने वाले हैं. इस पर विदेश नीतियों के विशेषज्ञ रोविंदर सचदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि इस मीटिंग का उद्देश्य अफगानिस्तान और भारत के बीच संबंधों के लिए एक नई जमीन तैयार करना है. इसके अलावा इस दौरे का क्या असर पड़ सकता है समझते हैं विस्तार के साथ.

तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया था. इसके बाद से किसी तालिबान नेता का यह पहला भारत दौरा है. बातचीत के दौरान विदेश नीतियों के विशेषज्ञ रोविंदर सचदेव ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारत के अच्छे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं. हो सकता है कि अब समय आ गया है कि भारत-अफगानिस्तान के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत करें. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान मानता है कि अफगानिस्तान उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

यह हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध गहरे करने का मौका न दें, इसलिए भारत और अफगानिस्तान के लिए दोनों देशों में कूटनीतिक, शांति और मानवीय कारणों के लिए एक अच्छा मौका है. संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित होने के बावजूद अमीर खान मुत्ताकी की यात्रा तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय वैधता की खोज को किस प्रकार दर्शाती है? इस पर रोविंदर सचदेव ने कहा कि आज के दौर में भारत ग्लोबल अफेयर्स में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. इंटरनेशनल वैधता के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध रखना और चैंपियन की तरह अपने पक्ष में रखना तालिबान के लिए फायदेमंद होगा.अफगानिस्तान में कई मुद्दे और कई समस्याएं हैं, जिसका समाधान होना जरूरी है. अगर तालिबान इन मुद्दों से सही तरीके से निपटता है तो हो सकता है कि भारत उसके साथ अच्छे दोस्त की तरह खड़ा हो.

वहीं चीन-भारत डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच फ्लाइट शुरू होना एक अच्छा कदम है. करीब 5 साल तक चीन और भारत के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था. भारत ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा की शुरुआत की. इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों का एक्सचेंज होगा. दोनों देशों का पौराणिक इतिहास रहा है. हां, हमारे बीच सीमा विवाद है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम इस विवाद के समाधान की ओर आगे बढ़ें. अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ भारत को लेकर पुतिन के बयान पर रोविंदर सचदेव ने कहा कि पुतिन का बयान बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हमें किसी विश्व नेता की जरूरत नहीं है कि वो हमें बताएं कि भारत मजबूती से खड़ा है या फिर भारत क्या फैसले ले रहा है। हां, हमारे दोस्त इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं तो हम हमेशा स्वागत करेंगे. पुतिन का बयान ये दर्शाता है कि रूस भारत को एक मजबूत दोस्त की तरह देख रहा है. (आईएएनएस)