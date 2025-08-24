Vice Presidential Election 2025: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया की ABCD
Vice Presidential Election 2025: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया की ABCD

Vice Presidential Election 2025: 9 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है. उपराष्ट्रपति का चुनाव आम चुनावों की तरह नहीं होता ये बाकी चुनावों से अलग होता. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि यह चुनाव कैसे होता है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 24, 2025, 03:10 PM IST
Vice Presidential Election 2025: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया की ABCD

Vice Presidential Election 2025 जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंच तैयार है. इस चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से होगा. विजेता उम्मीदवार देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद और राज्यसभा के सभापति के पद पर अपनी सेवाएं देगा.

कैसे चुना जाता है भारत का उपराष्ट्रपति?

यह तो लगभग सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के आम लोग सीधे तौर पर चुनाव का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि जनता के द्वारा संसद में चुनकर गए उनके प्रतिनिधि (लोकसभा सांसद) और राज्यसभा के सांसद उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं. लोकसभा (Lower House) और राज्यसभा (Upper House) के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इस चुनाव का हिस्सा होते हैं.

यह भी पढ़ें: 25 साल में 5 बार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, सिर्फ एक शख्स को मिली 2 बार जीत

उपराष्ट्रपति चुनाव में एक साथ कई उम्मीदवारों को दे सकते हैं वोट 

उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान (Secret Ballot) के जरिए होता है. वोट करने वाला सांसद अपनी पसंद के मुताबिक उम्मीदवारों की प्राथमिकता क्रम (1, 2, 3...) अंकित करते हैं. इससे यह भी समझ आता है कि वोट देने वाले 'वोटर' के पास सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट देने का हक नहीं होता, बल्कि मतदाता एक उम्मीदवार को वोट देने के बजाय सभी उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम (1, 2, 3…) में रैंक करते हैं. जीतने वाले उम्मीदवार को एक तय कोटे के बराबर वोट मिलने जरूरी होते हैं. अगर पहले पसंद (first preference) के वोटों से कोई नहीं जीतता, तो सबसे कम वोट पाने वाला उम्मीदवार बाहर हो जाता है और उसके वोट उस मतदाता की अगली पसंद को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं.

9 सितंबर को चुनाव के बाद क्या होगा?

चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए पद पर रहेगा. उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति के जरिए शपथ दिलाई जाती है. उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा यानी संसद के उच्च सदन के पदेन सभापति भी होते हैं.

यह भी पढ़ें: ये जंग उपराष्ट्रपति की है या साउथ की, उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?

भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या जरूरी?

  • उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए.

  • कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए।

  • राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए.

  • भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए.

About the Author
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

;