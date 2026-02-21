Advertisement
trendingNow13117392
Hindi Newsदेशभारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक कर्ण, दे डाले साल भर में 54000 करोड़

भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54000 करोड़

‘हाउ इंडिया गिव्स 2025-26’ रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल करीब 54 हजार करोड़ रुपये का घरेलू दान होता है. इसमें 45.9% राशि धार्मिक संस्थाओं को, 41.8% सीधे जरूरतमंदों को और 14.9% गैर-धार्मिक संगठनों को मिलती है. 68% लोग किसी न किसी रूप में दान करते हैं, जिसमें नकद, वस्तुएं और सेवा दान शामिल हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो- X
फोटो- X

भारत में घरेलू स्तर पर होने वाला दान हर साल लगभग 54 हजार करोड़ रुपये का है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा धार्मिक संस्थाओं को जाता है. 'How India Gives 2025-26' रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्तिगत दान का 45.9% हिस्सा धार्मिक संगठनों को मिलता है, जबकि 41.8% दान सीधे गरीबों, जरूरतमंदों और भीख मांगने वालों तक पहुंचता है. गैर-धार्मिक संस्थाओं को कुल दान का केवल 14.9% हिस्सा मिलता है.

जानकारी के अनुसार, ये अध्ययन 20 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है. इस रिपोर्ट का उद्देश्य ये समझना था कि आम भारतीय नकद, वस्तुओं या सेवा के रूप में किस तरह योगदान करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 68% लोगों ने किसी न किसी रूप में दान देने की बात स्वीकार की.

हर आय वर्ग के लोग भारत में कर रहे दान

‘हाउ इंडिया गिव्स 2025-26’ रिपोर्ट बताती है कि भारत में दान का सबसे बड़ा आधार आम घर हैं. रोजमर्रा का दान हर आय वर्ग में देखा गया. जिन परिवारों की मासिक आय 4000 से 5000 रुपये है, उनमें भी करीब आधे घर दान करते हैं. जैसे-जैसे आय बढ़ती है, दान में भागीदारी 70 से 80 प्रतिशत तक पहुंच जाती है. दान का बड़ा हिस्सा भोजन के रूप में मुफ्त सामुदायिक रसोइयों तक पहुंचता है. धार्मिक संस्थानों में सेवा देना सबसे आम सामाजिक योगदान है.

Add Zee News as a Preferred Source

दार के कई फार्मेट में लोग कर रहे सेवा

रिपोर्ट में दान के तरीकों का भी विश्लेषण किया गया है. सामान या वस्तुओं के रूप में मदद का हिस्सा सबसे अधिक, लगभग 46-48% है. नकद दान 44% है, जबकि करीब 30% लोगों ने समय देकर सेवा (वॉलंटियरिंग) करने की बात कही. रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि भारत में दान केवल आर्थिक नहीं, बल्कि  सामुदायिक और संबंधों पर आधारित भी है.

भारत में धार्मिक और नैतिक प्रेरणा बन रही दान की मुख्य वजह

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 90% से अधिक लोग दान को धार्मिक कर्तव्य या नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं. यही कारण है कि धार्मिक संस्थाओं को सबसे अधिक दान मिलता है. रिपोर्ट लॉन्च के दौरान सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रॉपी (CSIP) की डायरेक्टर और हेड जिनी उप्पल ने कहा कि ये अध्ययन भारत की उस उदारता को सामने लाता है, जिसे अक्सर कम आंका गया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खपत आंकड़ों के आधार पर किए गए विश्लेषण से यह समझने में मदद मिलती है कि भारत में दान का स्वरूप क्या है और आर्थिक विकास के साथ इसमें कैसे बदलाव आता है.

रिपोर्ट में दानदाताओं को 4 वर्गों में बांटा गया है. 

1. ग्रासरूट गिवर्स, 

2. एस्पिरेशनल गिवर्स, 

3. प्रैक्टिकल गिवर्स 

4. वेल-ऑफ गिवर्स 

इनकी प्रेरणाएं, जागरूकता का स्तर और योगदान के तरीके अलग-अलग पाए गए. रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि भारत में दान की परंपरा गहरी और व्यापक है, जो आय, क्षेत्र और सामाजिक स्थिति से परे जाकर समाज के हर वर्ग में मौजूद है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

How India Gives Report

Trending news

भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
CJI Surya Kant
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा