‘भारत एक राष्ट्र नहीं है’... HC ने दिया चर्चिल, बर्ट्रेंड रसेल और थॉमस रॉबर्ट का हवाला, मामला क्या था

High court: ओडिशा हाईकोर्ट ने एक ग्राम पंचायत सदस्य की याचिका खारिज कर दी, जिसे दो बच्चों की कानूनी लिमिट से ज्यादा होने के कारण अयोग्य ठहराया गया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दुनिया की कुछ महान और चर्चित हस्तियों का हवाला देते हुए क्या कहा, उसके बारे में जानकर आपको भी अच्छी सीख मिलेगी.
Odisha High court: अदालत के फैसले सिर्फ दो पक्षों के बीच का विवाद सुलझाकर किसी मामले की नजीर ही नहीं बनते, बल्कि लोगों को कानून के साथ-साथ देशहित, मौलिक कर्तव्यों और मूलभूत संवैधानिक अधिकारों की भी व्याख्या करते हैं. ऐसे ही एक मामले में ओडिशा हाईकोर्ट ने एक ग्राम पंचायत सदस्य की याचिका खारिज कर दी, जिसे दो बच्चों की कानूनी लिमिट से ज्यादा होने के कारण अयोग्य ठहरा दिया गया था.
