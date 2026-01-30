Advertisement
trendingNow13091771
Hindi Newsदेश‘भारत एक राष्ट्र नहीं है’... HC ने दिया चर्चिल, बर्ट्रेंड रसेल और थॉमस रॉबर्ट का हवाला, मामला क्या था

‘भारत एक राष्ट्र नहीं है’... HC ने दिया चर्चिल, बर्ट्रेंड रसेल और थॉमस रॉबर्ट का हवाला, मामला क्या था

High court: ओडिशा हाईकोर्ट ने एक ग्राम पंचायत सदस्य की याचिका खारिज कर दी, जिसे दो बच्चों की कानूनी लिमिट से ज्यादा होने के कारण अयोग्य ठहराया गया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दुनिया की कुछ महान और चर्चित हस्तियों का हवाला देते हुए क्या कहा, उसके बारे में जानकर आपको भी अच्छी सीख मिलेगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ai photo
ai photo

Odisha High court: अदालत के फैसले सिर्फ दो पक्षों के बीच का विवाद सुलझाकर किसी मामले की नजीर ही नहीं बनते, बल्कि लोगों को कानून के साथ-साथ देशहित, मौलिक कर्तव्यों और मूलभूत संवैधानिक अधिकारों की भी व्याख्या करते हैं. ऐसे ही एक मामले में ओडिशा हाईकोर्ट ने एक ग्राम पंचायत सदस्य की याचिका खारिज कर दी, जिसे दो बच्चों की कानूनी लिमिट से ज्यादा होने के कारण अयोग्य ठहरा दिया गया था.

 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

HCindia

Trending news

पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
Hamid Ansari
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा