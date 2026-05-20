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Hindi Newsदेशदुश्मन का टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया 12.5 किलो का इंतजाम

दुश्मन का टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम

अगली बार के ऑपरेशन के लिए भारत ने काफी पुख्ता तैयारी कर ली है. ऑपरेशन सिंदूर में सस्ते ड्रोन भेजकर उछलने वाले पाकिस्तान को काबू में करने के लिए डीआरडीओ ने 12.5 किलो के सामान का इंतजाम कर लिया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 20, 2026, 08:29 AM IST
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टेस्ट के दौरान ली गई तस्वीर.
टेस्ट के दौरान ली गई तस्वीर.

ये ढाई किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है...सनी देओल का वो मशहूर डायलॉग तो पाकिस्तानियों ने भी सुन रखा होगा. अब भविष्य में भारत के खिलाफ दुस्साहस करने से पहले उसे '12.5 किलो' के बारे में भी सोचना होगा. जी हां, पाकिस्तान की सीमा से सैकड़ों किमी दूर देश के दूसरे छोर पर एक ऐसा टेस्ट किया गया है, जिसका वीडियो पड़ोसी भी गौर से देख रहा होगा. ऑपरेशन सिंदूर के एक साल होते-होते भारत ने भविष्य के सारे इंतजाम कर लिए हैं. रिपोर्टों में पता चला था कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने करीब 1000 सस्ते ड्रोन, तुर्किये में बने कामिकाजी ड्रोन और चीन में बने कुछ हथियारों का इस्तेमाल किया था. 

आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास DRDO के टेस्ट रेंज में एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) से लॉन्च की जाने वाली प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल-V3 का टेस्ट सफल रहा. डीआरडीओ ने वीडियो भी दिखाया है. यह 'आसमानी योद्धा' जमीन और हवा, दोनों मैदान में दुश्मन को चित करने की ताकत रखता है. ऐसे समय में, जब आर्मी चीफ ने आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को चेतावनी दे रखी है, यह समझना जरूरी हो जाता है कि भारत के लिए यह उपलब्धि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?

हल्के में दागो और भूल जाओ

असल में, UAV से लॉन्च की जाने वाली प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल-V3 (ULPGM-V3) के ट्रायल काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये भारत के पहले पूरी तरह से स्वदेशी, डुअल-मोड (हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाले) स्ट्राइक सिस्टम को दिखाते हैं. कुरनूल के नेशनल ओपन एरिया रेंज में टेस्ट की गई 12.5 किलो की मिसाइल टैंकों, ड्रोन और हेलिकॉप्टरों के खिलाफ बेहद सटीक, फायर-एंड-फॉरगेट (दागो और भूल जाओ) क्षमताएं प्रदान करती है. 

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मिसाइल का वजन, मौसम और ताकत

ULPGM-V3 का वजन 12.5 किलो बताया जाता है. हल्की होने के कारण इसे UAV पर फिट करना आसान होता है. दिन में यह 4 किमी और रात में 2.5 किमी के इलाके में दुश्मन को टारगेट कर सकती है. यह टैंक और दूसरे बख्तरबंद वाहन को भी उड़ाने की ताकत रखती है. 

1. इस ULPGM-V3 को खास तौर पर जमीनी खतरों जैसे- टैंक आदि और हवाई खतरों जैसे- दुश्मन के ड्रोन और हेलिकॉप्टर दोनों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है. यह बहुमुखी प्रतिभा कमांडरों को युद्ध के क्षेत्र में जबरदस्त ताकत प्रदान करती है. इसमें इंसानी जान का जोखिम भी नहीं होता है. 

2. इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक से लैस यह मिसाइल दिन और रात, दोनों समय में सटीक हमले कर सकती है. इससे आसपास के नुकसान (collateral damage) को भी काफी कम किया जा सकता है. 

3. यह पूरी तरह से इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम के भीतर विकसित की गई है. ऐसे में यह मिसाइल अपनी हथियार प्रणालियों के लिए विदेशी सैन्य आयात पर निर्भरता को काफी हद तक कम करती है. 

4. मानवरहित प्लेटफॉर्म पर मिसाइलों का एक्टिव होना, बॉर्डर के संवेदनशील इलाकों और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में भारत की आक्रामक क्षमता को बढ़ाता है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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