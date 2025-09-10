जनवरी में ही भारतीय सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, मई में ऑपरेशन सिंदूर के समय काम आई
Operation Sindoor SAMBHAV: ऑपरेशन सिंदूर के समय की एक और दिलचस्प जानकारी पता चली है. तब पाकिस्तानी आतंकियों पर हमले के दौरान सैनिकों ने अलग-अलग स्तर पर बातचीत और जानकारी शेयर करने के लिए एक खास डिवाइस का इस्तेमाल किया था. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:03 PM IST
जनवरी 2025 से भी पहले भारतीय सेना ने बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए एक पहल की थी, जो कुछ महीने बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में काफी काम आई. जी हां, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अब इस बात का खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान के टारगेट को हिट किया जा रहा था तब सैनिकों के बीच कैसे बातचीत हो रही थी. जनरल द्विवेदी ने बताया कि भारतीय सेना ने कम्युनिकेशन के लिए देश में तैयार सुरक्षित मोबाइल ईकोसिस्टम का इस्तेमाल किया. इसे 'संभव' (SAMBHAV- सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन) कहा जाता है. सेना प्रमुख ने कहा कि इसी संभव फोन का ऑपरेशन में बढ़-चढ़कर इस्तेमाल हुआ जिससे कोई भी जानकारी लीक न हो. 

उन्होंने बताया कि संभव फोन, हम अपने कमांड और बातचीत में पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं. हम व्हाट्सएप या ऐसे दूसरे एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं. इस तरह से संयुक्त ऑपरेशन और खुफिया मिशन में सभी कमांडर एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए थे. आर्मी चीफ ने बताया कि अब हम इसे और अपग्रेड कर रहे हैं. अब आपके मन में सवाल उठना लाजिमी है कि संभव फोन में ऐसा क्या है, जिसने किसी भी तरह की बातचीत का लीक होना असंभव बना दिया. 

जनवरी में सेना ने क्या किया था?

हां, यह दिलचस्प है कि ऑपरेशन सिंदूर तो 6-7 मई को हुआ लेकिन सेना ने जनवरी में क्या किया था. असल में भारतीय सेना ने पिछले साल अक्तूबर में चीन के साथ हुई बातचीत में संभव स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया था. बाद में सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बॉर्डर के आसपास तैनात ऑफिसरों को 30 हजार संभव फोन दिए गए. इसमें सारे एप्लीकेशन देसी होते हैं और इसी के जरिए सेना के अधिकारी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं. इस प्रोजेक्ट को पिछले साल लॉन्च किया गया था और पहली बार जनवरी 2025 में लोगों को पता चला. 

संभव हैंडसेट में क्या होता है?

इस हैंडसेट में एम-सिग्मा जैसे एप्लीकेशन होते हैं जो व्हाट्सएप की तरह मैसेज, पिक्चर और वीडियो जैसी चीजें शेयर करने का प्लेटफॉर्म है. तब सेना ने उम्मीद जताई थी कि एयरटेल और जियो मोबाइल नेटवर्क पर भी इन स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे महत्वपूर्ण जानकारियां पब्लिक में लीक नहीं हो पाएंगी. 

पढ़ें: मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब

इससे पहले तक भारतीय सेना के कई अधिकारी व्हाट्सअप और ऐसे दूसरे एप्लीकेशन का इस्तेमाल जानकारी शेयर करने के लिए करते थे और ये सब पब्लिक डोमेन में लीक हो जाती थी. दिलचस्प यह है कि संभव फोन में अधिकारियों को कोई नंबर सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है. सारे जरूरी नंबर पहले से फोन में मिलते हैं. भारतीय सेना की ओर से विकसित यह फोन 5 जी टेक्नॉलजी पर काम करता है और पूरी तरह इनक्रिप्टेड है. 

पढ़ें: JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर

