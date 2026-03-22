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Hindi Newsदेशअसफल हमला भी बना खतरे की घंटी, डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक; भारत के लिए कितनी बढ़ गई सुरक्षा चुनौती?

असफल हमला भी बना खतरे की घंटी, डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक; भारत के लिए कितनी बढ़ गई सुरक्षा चुनौती?

Iran attack on Diego Garcia: ईरान ने दुस्साहसिक हमले में 4 हजार किमी दूर अमेरिका के सैन्य अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश की. उसका यह हमला हालांकि, असफल हो गया. लेकिन इससे भारत के लिए सुरक्षा चुनौती काफी बढ़ गी है?

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 22, 2026, 12:08 AM IST
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असफल हमला भी बना खतरे की घंटी, डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक; भारत के लिए कितनी बढ़ गई सुरक्षा चुनौती?

Iran Diego Garcia attack challenges India: ईरान के हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया (संयुक्त अमेरिका-ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस) पर मिसाइल हमले ने भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने दो इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, लेकिन दोनों लक्ष्य तक नहीं पहुंचीं. उनमें से मिसाइल बीच में फेल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर से रोका. ईरान का यह हमला हालांकि असफल रहा, लेकिन इस घटना से भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो गई हैं. 

क्या ईरान ने अपनी मिसाइलों की रेंज छिपाई है?

यह द्वीप ईरान से लगभग 3,800-4,000 किमी दूर है. ईरान अपनी मिसाइलों की अधिकतम रेंज अब तक 2 हजार किमी बताता रहा था, लेकिन इस द्वीप पर हमला करके उसने जता दिया है कि उसकी मिसाइलों की रेंज इससे भी कहीं ज्यादा है. इस हमले से संकेत मिलता है कि ईरान की खोर्रमशहर जैसी मिसाइलों की क्षमता 3,000 किमी से भी अधिक हो सकती है. 

भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, ईरान का डिएगो गार्सिया पर हमला भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए बड़ा खतरा है. इस घटना से हिंद महासागर में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और स्वतंत्र नेविगेशन पर सीधा असर पड़ सकता है. असल में, डिएगो गार्सिया को दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था. ऐसे में, यहां पर ईरान का असफल हमला भी भविष्य के लिए बड़े खतरे का इशारा कर रहा है. इससे भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी और जहाजों के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर सवाल उठते हैं.

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चीन से निपटने के लिए यूएस का साथ जरूरी

एक्सपर्टों ने आशंका जताई कि अगर यह युद्ध आगे चलकर चीन-अमेरिका टकराव में बदल गया, तो हिंद महासागर में भारत रणनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी. फिलहाल की तारीख में, भारत अकेले चीन के विस्तारवाद और सर्विलांस को रोकने में सक्षम नहीं है. ऐसे में भविष्य में अगर चीन, डिएगो गार्सिया पर हमला करता है तो रक्षा साझेदारी की वजह की वजह से भारत को भी जंग में उतरना पड़ जाएगा. 

'US हमला करेगा तो भारत को नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली-मुंबई को बनाएंगे निशाना', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर ने दी बड़ी धमकी 

भारत से 4 हजार किमी है डिएगो गार्सिया की दूरी

डिएगो गार्सिया भारत के दक्षिणी छोर से करीब 4,000 किमी दूर है. भारतीय लड़ाकू विमान बिना एरियल रिफ्यूलिंग के वहां नहीं पहुंच सकते. वहीं अगर भारत की अग्नि-III/IV/V जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की बात की जाए तो वे परमाणु हमलों के लिए डिज़ाइन की गई हैं, पारंपरिक सटीक हमलों के लिए. भारतीय नौसेना को वहां पहुंचने से पहले पनडुब्बी-रोधी युद्ध के गंभीर खतरे का भी सामना करना पड़ेगा. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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