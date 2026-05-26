ताजमहल के सामने अमेरिकी विदेश मंत्री की पत्नी के साथ मुस्कुराती तस्वीर पर ईरान ने कह दी चुभने वाली बात

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पत्नी के साथ भारत की अनमोल धरोहर ताजमहल का दीदार किया. सामने बैठकर फोटो भी लिया. अब ईरान ने पत्नी के साथ उनकी मुस्कुराती तस्वीर पर तंज कसा है. हां, ईरान ने कहा है कि अगर रूबियो को ताजमहल के इतिहास या वास्तुकला की जानकारी होती, तो वह यह तस्वीर खिंचवाने के लिए पोज नहीं देते.

हैदराबाद स्थित ईरानी कांसुलेट ने रूबियो कपल की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'यह स्मारक एक सम्राट की ईरानी पत्नी के प्रेम में बनवाया गया था, जिसे ईरानी वास्तुकारों की अद्भुत प्रतिभा से गढ़ा गया था. आज उनकी सरकार (अमेरिका) उसी ईरानी सभ्यता को मिटाने की धमकी देती है और दूसरी सभ्यताओं का अपमान करती है.' सोशल मीडिया पर ईरान का ट्वीट आया, तो कई जानकार उस्ताद अहमद लाहौरी- जैसे ईरानी मूल के आर्किटेक्ट का नाम लिखने लगे. एक डिबेट छिड़ गई.

मुमताज महल का ईरान कनेक्शन

असल में ताजमहल का ईरान (प्राचीन नाम फारस) से गहरा नाता है. मुगल बादशाह शाहजहां ने जिस बेगम (मुमताज महल) की याद में यह खूबसूरत इमारत तामीर करवाई, वह एक ईरानी परिवार से थीं. उनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था. मुमताज का परिवार ईरान से भारत आकर बस गया था.

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If Rubio knew the history or architecture, he wouldn't have posed for a picture here. This monument was built out for the love of emperor's Iranian wife, crafted by the genius of Iranian architects — meanwhile his government today threatens to wipe out Iranian civilization,… pic.twitter.com/zi4CNU3u7U — Iran In Hyderabad (@IraninHyderabad) May 25, 2026

इतना ही नहीं, ताजमहल भारतीय और फारसी वास्तुकला का मिश्रण है. इसके विशालकाय गुंबद और मीनारों की बनावट प्राचीन फारसी इमारतों से मेल खाती है. शाहजहां ने ताजमहल के आर्किटेक्ट और डिजाइनर के रूप में ईरान के ही एक्सपर्ट ईसा शिराजी की मदद ली थी. ताज की दीवारों पर जो कुरान की आयतें लिखी हैं, वे फारसी विद्वान अमानत खान शिराजी की देन हैं. उन्होंने ही कैलीग्राफी की थी. अब ईरान के कटाक्ष करने पर ताजमहल का इतिहास फिर से लोग याद कर रहे हैं.