'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं

Maharashtra Election: शुक्रवार (21 नवंबर) को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मालेगांव में जनता को संबोधित करते हुए कहा था, 'आपके पास वोट हैं और मेरे पास फंड हैं'. डिप्टी सीएम के इस बयान पर जब सूबे में सियासी पारा चढ़ने लगा तो अगले ही दिन रविवार को अजित पवार ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ये कोई धमकी नहीं थी. शुक्रवार को बारामती तहसील में मालेगांव नगर पंचायत के चुनाव के लिए कैंपेन करते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) चीफ ने कहा कि वह अपने वादे के मुताबिक फंड तभी देंगे, जब उनकी पार्टी के सभी कैंडिडेट जीत जाएंगे.

अजित पवार के पास महाराष्ट्र का वित्त विभाग भी है, उन्होंने कहा, 'सेंटर और स्टेट के पास कई स्कीम हैं. प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ने इन पर मिलकर काम किया है. अगर हम सब मिलकर काम करें और इन स्कीम्स को ठीक से लागू करें, तो हम मालेगांव का डेवलपमेंट पक्का कर सकते हैं.'

आप सभी NCP उम्मीदवारों को चुनते हैं तो...

अजित पवार ने आगे कहा,'अगर आप सभी 18 NCP उम्मीदवारों को चुनते हैं तो मैं यह पक्का करूंगा कि फंड की कोई कमी न हो. अगर आप उन सभी को चुनते हैं तो मैंने जो भी वादा किया है उसे पूरा करूंगा. लेकिन अगर आप मेरे उम्मीदवारों को 'काट' देंगे, तो मैं भी (फंड) काट दूंगा. आपके पास वोट देने की पावर है और मेरे पास फंड जारी करने की पावर है. अब तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं. पवार के इस बयान पर विपक्ष ने उनकी जमकर आलोचना की.